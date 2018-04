Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"45e7c0dc-d03a-402d-9dfc-d77282a6aa6c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Túl sok volt nekik a kormányzati beszólásokból.","shortLead":"Túl sok volt nekik a kormányzati beszólásokból.","id":"20180401_Soros_alapitvanya_kiallt_a_romak_mellett","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=45e7c0dc-d03a-402d-9dfc-d77282a6aa6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e46e7f8e-a68b-4227-8c97-9ef8b890ee90","keywords":null,"link":"/itthon/20180401_Soros_alapitvanya_kiallt_a_romak_mellett","timestamp":"2018. április. 01. 10:05","title":"Megvan a következő ellenség? Soros alapítványa kiállt a romák mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ead19e3e-90a0-44bf-aa7d-d22cd1e2aafa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szél és az eső okozhat problémát.","shortLead":"A szél és az eső okozhat problémát.","id":"20180401_Csaknem_az_egesz_orszagra_riasztast_adtak_ki","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ead19e3e-90a0-44bf-aa7d-d22cd1e2aafa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b7be986-8c38-409d-9bb7-ca0b6704b41b","keywords":null,"link":"/itthon/20180401_Csaknem_az_egesz_orszagra_riasztast_adtak_ki","timestamp":"2018. április. 01. 12:21","title":"Csaknem az egész országra riasztást adtak ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89a1c089-9a35-4f77-99e9-95b280be724e","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Magát Krisztina a 104 kilót is kiszakította, ezzel övé lett a fogásnemi elsőség. Összetettben ezüstöt nyert. ","shortLead":"Magát Krisztina a 104 kilót is kiszakította, ezzel övé lett a fogásnemi elsőség. Összetettben ezüstöt nyert. ","id":"20180401_Aranyermes_lett_egy_magyar_sulyemelono_az_Ebn","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=89a1c089-9a35-4f77-99e9-95b280be724e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7dc265d9-e9b7-406b-aa8b-4283bebdc997","keywords":null,"link":"/sport/20180401_Aranyermes_lett_egy_magyar_sulyemelono_az_Ebn","timestamp":"2018. április. 01. 16:15","title":"Aranyérmes lett egy magyar súlyemelőnő az Eb-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"beebd735-9326-43da-b06b-1accb8df0cf1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A húsvéti ünnep apropóján nem árt átismételni az alapszabályokat, amelyek betartásával sok balesetet lehet megelőzni.","shortLead":"A húsvéti ünnep apropóján nem árt átismételni az alapszabályokat, amelyek betartásával sok balesetet lehet megelőzni.","id":"20180401_autozas_husvet_ittas_vezetes","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=beebd735-9326-43da-b06b-1accb8df0cf1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"133404cd-0cd0-4a2f-b803-58389b02cafe","keywords":null,"link":"/cegauto/20180401_autozas_husvet_ittas_vezetes","timestamp":"2018. április. 01. 13:26","title":"4 dolog, amit minden autósnak be kellene tartania húsvétkor is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2382758f-7273-415b-b07c-77ac96d9f3cc","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Szerdán 22 fok is lehet, de többször megélénkül majd a szél és záporok is jöhetnek. ","shortLead":"Szerdán 22 fok is lehet, de többször megélénkül majd a szél és záporok is jöhetnek. ","id":"20180401_Szeles_esos_de_tavaszias_ido_lesz_a_jovo_heten","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2382758f-7273-415b-b07c-77ac96d9f3cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41fe99e2-3628-498e-8ffa-16e4184f41f2","keywords":null,"link":"/itthon/20180401_Szeles_esos_de_tavaszias_ido_lesz_a_jovo_heten","timestamp":"2018. április. 01. 16:32","title":"Szeles, esős, de tavaszias idő lesz a jövő héten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea001721-9a63-459d-b9a4-ae6252a82500","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A csokoládé karbonlábnyomát és az édesség más környezeti hatásait vizsgálták a Manchesteri Egyetem kutatói, felmérve az összetevők, a gyártási folyamat, a csomagolás, a szállítás és a keletkező hulladék környezeti hatásait.","shortLead":"A csokoládé karbonlábnyomát és az édesség más környezeti hatásait vizsgálták a Manchesteri Egyetem kutatói, felmérve...","id":"20180402_csokolade_karbonlabnyom_csoki_okologiai_labnyom","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ea001721-9a63-459d-b9a4-ae6252a82500&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7168ed9-9492-49cb-970e-28d474cefac4","keywords":null,"link":"/tudomany/20180402_csokolade_karbonlabnyom_csoki_okologiai_labnyom","timestamp":"2018. április. 02. 11:03","title":"Nem azt üzenik a tudósok, hogy ne együnk többet csokoládét, de azért lenne itt valami fontos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a044752f-1151-4717-ad4c-8c16700c3bcb","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"","shortLead":"","id":"20180401_Csokis_burger_mi_A_Burger_King_nem_varta_meg_aprilis_elsejet_a_trefaval","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a044752f-1151-4717-ad4c-8c16700c3bcb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78cf284e-3f6b-481e-b765-330f6094ae01","keywords":null,"link":"/kkv/20180401_Csokis_burger_mi_A_Burger_King_nem_varta_meg_aprilis_elsejet_a_trefaval","timestamp":"2018. április. 01. 14:47","title":"Csokis burger, mi? A Burger King nem várta meg április elsejét a tréfával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7af9c6f3-14bb-4c97-9a01-fdf5cecbaae9","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy siklósi ügyben mondták ki, hogy mi számít aránytalan mértékű telekadónak. ","shortLead":"Egy siklósi ügyben mondták ki, hogy mi számít aránytalan mértékű telekadónak. ","id":"20180401_Fontos_dontest_hozott_a_Kuria_a_telekadok_ugyeben","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7af9c6f3-14bb-4c97-9a01-fdf5cecbaae9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2d5b884-23d0-4669-b588-78b908627eb1","keywords":null,"link":"/kkv/20180401_Fontos_dontest_hozott_a_Kuria_a_telekadok_ugyeben","timestamp":"2018. április. 01. 16:25","title":"Fontos döntést hozott a Kúria a telekadók ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]