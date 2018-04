Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e3f6055d-f7a2-4135-b5f2-3053da005a10","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színész kilenc évig volt együtt Jenna Dewan Tatummal.","shortLead":"A színész kilenc évig volt együtt Jenna Dewan Tatummal.","id":"20180403_Vege_Channing_Tatum_hazassaganak","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e3f6055d-f7a2-4135-b5f2-3053da005a10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f50b0c6-cba5-4cd6-bfc8-75ebac588fe9","keywords":null,"link":"/kultura/20180403_Vege_Channing_Tatum_hazassaganak","timestamp":"2018. április. 03. 07:45","title":"Vége Channing Tatum házasságának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3f441ce-8cb2-42aa-8110-12793252eecb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem Bakondi György az egyetlen fideszes spammelő. A Párbeszéd szerint adatlopás történt.","shortLead":"Nem Bakondi György az egyetlen fideszes spammelő. A Párbeszéd szerint adatlopás történt.","id":"20180402_Tobb_fideszes_politikus_is_keretlen_levelekkel_arasztotta_el_a_postaladakat","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b3f441ce-8cb2-42aa-8110-12793252eecb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6e4de96-6da8-405c-856d-4d88c6cbe312","keywords":null,"link":"/itthon/20180402_Tobb_fideszes_politikus_is_keretlen_levelekkel_arasztotta_el_a_postaladakat","timestamp":"2018. április. 02. 11:08","title":"Több fideszes politikus is kéretlen levelekkel árasztotta el a postaládákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f8d2481-b5c3-4317-b802-5d789bd7b634","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Tienkung-1 visszatért a Föld légkörébe, mindenki megúszta.","shortLead":"A Tienkung-1 visszatért a Föld légkörébe, mindenki megúszta.","id":"20180402_Az_Atlantioceanba_zuhant_a_kinai_urallomas","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7f8d2481-b5c3-4317-b802-5d789bd7b634&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddb318f6-7a1b-4044-9adf-221bbf23ea98","keywords":null,"link":"/tudomany/20180402_Az_Atlantioceanba_zuhant_a_kinai_urallomas","timestamp":"2018. április. 02. 06:45","title":"A Csendes-óceánba zuhant a kínai űrállomás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd384343-94df-4910-94d1-c8c53b43a181","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy fórumon - idézetként - Lomnici Zoltán beszélt erről.","shortLead":"Egy fórumon - idézetként - Lomnici Zoltán beszélt erről.","id":"20180401_A_nigeriai_orvos_szerint_is_teljes_keptelenseg_a_100_millio_AIDSes_nigeriai","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fd384343-94df-4910-94d1-c8c53b43a181&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"364e1a7c-6d14-4180-bf04-ccbe26d9e3db","keywords":null,"link":"/itthon/20180401_A_nigeriai_orvos_szerint_is_teljes_keptelenseg_a_100_millio_AIDSes_nigeriai","timestamp":"2018. április. 01. 15:38","title":"A nigériai-magyar orvos szerint is teljes képtelenség a 100 millió AIDS-es nigériai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f34da260-3b87-43c0-bbc2-238c7f717514","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magyar teniszező karriercsúccsal a negyedik helyen áll párosban a női teniszezők világranglistáján.","shortLead":"A magyar teniszező karriercsúccsal a negyedik helyen áll párosban a női teniszezők világranglistáján.","id":"20180402_Babos_Timea_meg_nem_jart_ilyen_magassagokban","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f34da260-3b87-43c0-bbc2-238c7f717514&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06cce821-9c3a-4bd1-9458-4db3e2a22860","keywords":null,"link":"/sport/20180402_Babos_Timea_meg_nem_jart_ilyen_magassagokban","timestamp":"2018. április. 02. 10:04","title":"Babos Tímea még nem járt ilyen magasságokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"759d3a2a-a8bc-43b2-b89e-3ab11db7ffd1","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"A szocialista Varga László egy hajszállal esélyesebbnek tűnik, ugyanis nagyobb arányban tudja integrálni az ellenzéki szavazókat, mint a Jobbik jelöltje. De Miskolcon, Borsod-Abaúj-Zemplén megye 2. számú választókerületében idén is háromesélyes a verseny, ahogy 2014-ben volt.","shortLead":"A szocialista Varga László egy hajszállal esélyesebbnek tűnik, ugyanis nagyobb arányban tudja integrálni az ellenzéki...","id":"20180403_Az_MSZP_jeloltje_gyozheti_le_a_Fideszt_Miskolcon","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=759d3a2a-a8bc-43b2-b89e-3ab11db7ffd1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1ca20cf-0681-4bd9-8cf9-0e324e3abe9e","keywords":null,"link":"/itthon/20180403_Az_MSZP_jeloltje_gyozheti_le_a_Fideszt_Miskolcon","timestamp":"2018. április. 03. 10:00","title":"Az MSZP jelöltje győzheti le a Fideszt Miskolcon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27c876b9-aadd-4a7e-82e2-02968e002bff","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Csatolja be mindenki a biztonsági övét, mert itt a legerősebb Nissan GT-R – Godzilla a világon.","shortLead":"Csatolja be mindenki a biztonsági övét, mert itt a legerősebb Nissan GT-R – Godzilla a világon.","id":"20180402_nissan_gtr_fekpad_loero","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=27c876b9-aadd-4a7e-82e2-02968e002bff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f00722e8-f447-483f-b68d-55877a3d01b5","keywords":null,"link":"/cegauto/20180402_nissan_gtr_fekpad_loero","timestamp":"2018. április. 02. 04:01","title":"Videó: Így fújtat egy 3000 lóerős Nissan a futópadon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Lidl BMW-ket kezd árulni, áprilistól pedig egy új, kötelező elemnek is ott kell lennie minden autóban. Heti hírösszefoglaló következik.","shortLead":"A Lidl BMW-ket kezd árulni, áprilistól pedig egy új, kötelező elemnek is ott kell lennie minden autóban. Heti...","id":"20180401_top_autos_hirek","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c8cf32d-9948-4f62-817f-100acf6d0bf6","keywords":null,"link":"/cegauto/20180401_top_autos_hirek","timestamp":"2018. április. 01. 16:21","title":"Tolatóradar: rendőri felvezetést kapott a budapesti apa, hogy életmentő gyógyszert kaphasson a lánya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]