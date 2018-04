Az A-osztályos AMG Mercedes többször is megpördült, mire megállt a bukás után.

A Nürburgringet nem véletlenül nevezik Zöld Pokolnak. A németországi pálya ugyanis még a képzett pilótáknak is feladja a leckét, hát még azoknak, akik a nyílt pályanapok kapcsán döntenek úgy, hogy kipórbálják tudásukat az aszfalton. A Nürburgring telente ugyan zárva van, tavasszal azonban ismét megnyitja kapuit a merész autósok előtt. Így történt ez idén is, és sajnos meg is történt az első komoly baleset.

A nemrég közzétett felvétel alapján a március 30-i pályanapon egy baleset is történt, csúnyán összetörtek egy A-osztályos Mercedest. A kocsi valószínűleg nagy tempóval érkezett, a kanyarban pedig a sofőr elvesztette uralmát a jármű felett. Emiatt bukott, majd többször is megfordult a tengelye körül.

Az autó szerencsére a kerekein landolt, így a sofőr és az utasa gyorsan ki tudtak szállni belőle. Utóbbi a felvétel alapján valószínűleg meg is sérült, de első látásra nem tűnt komolynak a dolog.

