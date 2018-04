Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0a3c819b-3325-4106-bf13-e797fca626a1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Most a János kórházba vitt szappant és vécépapírt. A videón dokumentált akcióba egy hiányzó t betű rögtönzött pótlása is belefért. ","shortLead":"Most a János kórházba vitt szappant és vécépapírt. A videón dokumentált akcióba egy hiányzó t betű rögtönzött pótlása...","id":"20180401_A_Ketfarkura_ismet_rajott_a_jotekonysag","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0a3c819b-3325-4106-bf13-e797fca626a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a3ad2ef-1372-4526-bee1-379588ead242","keywords":null,"link":"/itthon/20180401_A_Ketfarkura_ismet_rajott_a_jotekonysag","timestamp":"2018. április. 01. 12:45","title":"A Kétfarkúra ismét rájött a jótékonyság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15eb9108-bd98-4bfa-9039-6d1c276bf0fd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Körvonalazódik egy furcsa pénzmosási ügy, ismét kiderült, mennyit érnek a magyar fociba ölt milliárdok, Orbán Viktor rövid, de lényegre törő levelet írt Márki-Zay Péternek. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Körvonalazódik egy furcsa pénzmosási ügy, ismét kiderült, mennyit érnek a magyar fociba ölt milliárdok, Orbán Viktor...","id":"20180401_Es_akkor_Londonban_fenyreklam_hirdette_az_Orbanhaveroknal_landolt_8_milliard_dollart","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=15eb9108-bd98-4bfa-9039-6d1c276bf0fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19570eef-02a8-49c3-8f7e-18f968aea31d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180401_Es_akkor_Londonban_fenyreklam_hirdette_az_Orbanhaveroknal_landolt_8_milliard_dollart","timestamp":"2018. április. 01. 12:30","title":"És akkor Londonban fényreklám hirdette az Orbán-haveroknál landolt 8 milliárd dollárt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1dbc570-5127-47e9-83cf-0ce872330301","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A labdarúgó Bajnokok Ligájában már a keddi negyeddöntőben találkozik egymással Torinóban az elmúlt szezon két döntőse, a címvédő Real Madrid és a Juventus.\r

","shortLead":"A labdarúgó Bajnokok Ligájában már a keddi negyeddöntőben találkozik egymással Torinóban az elmúlt szezon két döntőse...","id":"20180402_Torinoban_folytatodik_a_tavalyi_donto","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b1dbc570-5127-47e9-83cf-0ce872330301&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83105bae-56c7-4046-a034-7b320920337a","keywords":null,"link":"/sport/20180402_Torinoban_folytatodik_a_tavalyi_donto","timestamp":"2018. április. 02. 12:35","title":"A statisztika alapján nehéz megtippelni, mi lesz a tavalyi BL-döntő \"visszavágóján\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d982c62-f411-4121-b4b4-803f7e1e9d5a","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Tottenham Hotspur 3-1-re nyert a címvédő Chelsea vendégeként az angol labdarúgó-bajnokság 32. fordulójának londoni rangadóján.\r

\r

","shortLead":"A Tottenham Hotspur 3-1-re nyert a címvédő Chelsea vendégeként az angol labdarúgó-bajnokság 32. fordulójának londoni...","id":"20180401_28_ev_utan_nyert_a_Chelsea_otthonaban_a_Tottenham","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0d982c62-f411-4121-b4b4-803f7e1e9d5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b113c1c4-1d26-4dc1-9f9b-0c5bba52a5b7","keywords":null,"link":"/sport/20180401_28_ev_utan_nyert_a_Chelsea_otthonaban_a_Tottenham","timestamp":"2018. április. 01. 21:15","title":"28 év után nyert a Chelsea otthonában a Tottenham","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8de83ecd-cce0-42db-bbc1-0f04a94b57f9","c_author":"Hont András","category":"vilag","description":"Fölborította a szlovákiai közéletet Ján Kuciák oknyomozó újságírónak és jegyesének meggyilkolása. A kényes helyzetben kulcsszerep hárult a szlovák–magyar pártra, a Most–Hídra, amely amúgy is ellentmondásos viszonyrendszerben igyekszik lavírozni. ","shortLead":"Fölborította a szlovákiai közéletet Ján Kuciák oknyomozó újságírónak és jegyesének meggyilkolása. A kényes helyzetben...","id":"201813__bugar_bela__ficoi_oroksegrol_sorosozasrol__aszerint_ertekeljenek_amit_teszek","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8de83ecd-cce0-42db-bbc1-0f04a94b57f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e52a1e7b-631e-4520-828c-63f1713fc58c","keywords":null,"link":"/vilag/201813__bugar_bela__ficoi_oroksegrol_sorosozasrol__aszerint_ertekeljenek_amit_teszek","timestamp":"2018. április. 02. 10:00","title":"Bugár Béla: „Aszerint értékeljenek, amit teszek”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"001fcb86-d402-4f2c-878d-1930960e1ce7","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"sport","description":"","shortLead":"","id":"20180401_Nikolics_gollal_es_gyozelemmel_unnepelte_az_Aranycipojet","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=001fcb86-d402-4f2c-878d-1930960e1ce7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e592e35-7c87-43e8-89f8-f7b158c60dbe","keywords":null,"link":"/sport/20180401_Nikolics_gollal_es_gyozelemmel_unnepelte_az_Aranycipojet","timestamp":"2018. április. 01. 16:07","title":"Nikolics góllal és győzelemmel ünnepelte az Aranycipőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb0a2298-e79c-41a8-8d70-0295b41bc914","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy ügyes konyhai kiegészítő elintézi, hogy akár két hónapig is jó marad a bor a már kinyitott palackban.","shortLead":"Egy ügyes konyhai kiegészítő elintézi, hogy akár két hónapig is jó marad a bor a már kinyitott palackban.","id":"20180402_nyitott_bot_tarolasa_keszulek_eszkoz_zos_wine_halo","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fb0a2298-e79c-41a8-8d70-0295b41bc914&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e167223-9584-4856-8c4b-e5e3149c9b1c","keywords":null,"link":"/tudomany/20180402_nyitott_bot_tarolasa_keszulek_eszkoz_zos_wine_halo","timestamp":"2018. április. 02. 19:03","title":"Ha szereti a bort, akkor tetszeni fog ez a kis eszköz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a48fa8a-7fc7-43f7-91a1-b5765025f021","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Ehhez azonban az kell, hogy egyedüli kihívó legyen. Amire van esély, ugyanis Karácsony Gergely nemrég azt mondta, fontos körzetekben lesznek még visszalépések a következő napokban. Szatmáry Kristófot Vajda Zoltán legyőzheti, a DK-s Nemes Gábor csak megközelítheti.","shortLead":"Ehhez azonban az kell, hogy egyedüli kihívó legyen. Amire van esély, ugyanis Karácsony Gergely nemrég azt mondta...","id":"20180401_Az_Egyutt_jeloltje_legyozheti_a_Fideszt_a_XVI_keruletben","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5a48fa8a-7fc7-43f7-91a1-b5765025f021&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b259af61-a4e9-43f2-8294-ace440814724","keywords":null,"link":"/itthon/20180401_Az_Egyutt_jeloltje_legyozheti_a_Fideszt_a_XVI_keruletben","timestamp":"2018. április. 01. 10:00","title":"Az Együtt jelöltje legyőzheti a Fideszt a XVI. kerületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]