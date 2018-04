Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"41f7dde1-3483-4778-93b9-bc7f4a92f58b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hivatali visszaélést követett el az Országos Bírósági Hivatal elnöke a bírói álláspályázatokkal összefüggésben - állítja Sándor Zsuzsa kényszernyugdíjazott büntetőbíró. \r

","shortLead":"Hivatali visszaélést követett el az Országos Bírósági Hivatal elnöke a bírói álláspályázatokkal összefüggésben...","id":"20180402_Hando_nemcsak_jogserto_de_buncslekemenyt_is_elkovetett","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=41f7dde1-3483-4778-93b9-bc7f4a92f58b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfa4bd54-0166-45c5-920c-54e5e6ac67f0","keywords":null,"link":"/itthon/20180402_Hando_nemcsak_jogserto_de_buncslekemenyt_is_elkovetett","timestamp":"2018. április. 02. 17:15","title":"Handó nemcsak jogsértő, hanem bűncselekeményt is elkövetett?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91af2dcd-5e9c-435f-af10-ea40949617a8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A pinceszintet kell csak lezárni. ","shortLead":"A pinceszintet kell csak lezárni. ","id":"20180401_Sugarzo_anyagot_talaltak_egy_ujbudai_panelhaz_pincejeben","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=91af2dcd-5e9c-435f-af10-ea40949617a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69b2fc09-98a1-41d5-a050-87d6179284fa","keywords":null,"link":"/itthon/20180401_Sugarzo_anyagot_talaltak_egy_ujbudai_panelhaz_pincejeben","timestamp":"2018. április. 01. 17:05","title":"Sugárzó anyagot találtak egy újbudai panelház pincéjében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"621c1e81-a7b6-4470-965d-6c263096fb50","c_author":"Balavány György","category":"itthon","description":"A rabbiról felröppent, hogy ő lesz a zsidók királya, aki megállítja Brüsszelt, akarom mondani Rómát.","shortLead":"A rabbiról felröppent, hogy ő lesz a zsidók királya, aki megállítja Brüsszelt, akarom mondani Rómát.","id":"20180401_Melyik_partnak_kampanyolna_Jezus","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=621c1e81-a7b6-4470-965d-6c263096fb50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e240d53-6a0a-4d8e-8778-9ddeeee27869","keywords":null,"link":"/itthon/20180401_Melyik_partnak_kampanyolna_Jezus","timestamp":"2018. április. 01. 09:45","title":"Balavány: Melyik pártnak kampányolna Jézus?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dcf5e27b-f24b-444b-a0c0-f49c47b0ab71","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ilyen csak Floridában fordul elő - írták a rendőrök.","shortLead":"Ilyen csak Floridában fordul elő - írták a rendőrök.","id":"20180401_Krokodil_uszott_be_egy_floridai_csalad_medencejebe","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dcf5e27b-f24b-444b-a0c0-f49c47b0ab71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"363f4e38-057a-4764-8bdf-61f24ac79d5c","keywords":null,"link":"/vilag/20180401_Krokodil_uszott_be_egy_floridai_csalad_medencejebe","timestamp":"2018. április. 01. 11:24","title":"Krokodil úszott be egy floridai család medencéjébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2382758f-7273-415b-b07c-77ac96d9f3cc","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Szerdán 22 fok is lehet, de többször megélénkül majd a szél és záporok is jöhetnek. ","shortLead":"Szerdán 22 fok is lehet, de többször megélénkül majd a szél és záporok is jöhetnek. ","id":"20180401_Szeles_esos_de_tavaszias_ido_lesz_a_jovo_heten","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2382758f-7273-415b-b07c-77ac96d9f3cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41fe99e2-3628-498e-8ffa-16e4184f41f2","keywords":null,"link":"/itthon/20180401_Szeles_esos_de_tavaszias_ido_lesz_a_jovo_heten","timestamp":"2018. április. 01. 16:32","title":"Szeles, esős, de tavaszias idő lesz a jövő héten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c92806a5-bb8b-4f6a-8008-3ed7e9fcf633","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Bűnvádi eljárás indításának engedélyezését kérvényezte hétfőn a román legfőbb ügyész Klaus Iohannis államfőtől az 1989-es forradalom ügyében három akkori meghatározó vezető, köztük Ion Iliescu volt elnök és Petre Roman volt miniszterelnök ellen.","shortLead":"Bűnvádi eljárás indításának engedélyezését kérvényezte hétfőn a román legfőbb ügyész Klaus Iohannis államfőtől...","id":"20180402_Elszamoltatas_Romaniaban","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c92806a5-bb8b-4f6a-8008-3ed7e9fcf633&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4fa6dc2-2e53-46c4-9468-d6483f1f9f74","keywords":null,"link":"/vilag/20180402_Elszamoltatas_Romaniaban","timestamp":"2018. április. 02. 18:45","title":"Újabb elszámoltatási kísérlet indult Romániában az 1989-es forradalom ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34431f7b-77ba-423c-a265-a91327edc30b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Szíriában folyó \"irtóháború\" befejezését és a humanitárius jog betartását követelte vasárnap hagyományos húsvéti Urbi et Orbi áldásában Ferenc pápa.","shortLead":"A Szíriában folyó \"irtóháború\" befejezését és a humanitárius jog betartását követelte vasárnap hagyományos húsvéti Urbi...","id":"20180401_Urbi_et_Orbi_a_sziriai_beket_surgette_a_papa","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=34431f7b-77ba-423c-a265-a91327edc30b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c73e49d9-8a33-4e8a-b11c-8bff4a2c499e","keywords":null,"link":"/vilag/20180401_Urbi_et_Orbi_a_sziriai_beket_surgette_a_papa","timestamp":"2018. április. 01. 13:27","title":"Urbi et Orbi: a szíriai békét sürgette a pápa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a48fa8a-7fc7-43f7-91a1-b5765025f021","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Ehhez azonban az kell, hogy egyedüli kihívó legyen. Amire van esély, ugyanis Karácsony Gergely nemrég azt mondta, fontos körzetekben lesznek még visszalépések a következő napokban. Szatmáry Kristófot Vajda Zoltán legyőzheti, a DK-s Nemes Gábor csak megközelítheti.","shortLead":"Ehhez azonban az kell, hogy egyedüli kihívó legyen. Amire van esély, ugyanis Karácsony Gergely nemrég azt mondta...","id":"20180401_Az_Egyutt_jeloltje_legyozheti_a_Fideszt_a_XVI_keruletben","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5a48fa8a-7fc7-43f7-91a1-b5765025f021&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b259af61-a4e9-43f2-8294-ace440814724","keywords":null,"link":"/itthon/20180401_Az_Egyutt_jeloltje_legyozheti_a_Fideszt_a_XVI_keruletben","timestamp":"2018. április. 01. 10:00","title":"Az Együtt jelöltje legyőzheti a Fideszt a XVI. kerületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]