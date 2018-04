Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a352e546-e5ad-4843-9dd4-cae9a9ad51b8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Már több mint 110 ezer szavazat érkezett arra az új online közvélemény-kutató oldalra, amely az offline kérdezősködés helyett a technológia erejében hisz, így próbálnak minél pontosabb, valós idejű adatokat mutatni a jelenlegi közállapotokról.","shortLead":"Már több mint 110 ezer szavazat érkezett arra az új online közvélemény-kutató oldalra, amely az offline kérdezősködés...","id":"20180403_pollo_valasztas_2018_sulyozott_eredmeny_becsult_sulyozas","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a352e546-e5ad-4843-9dd4-cae9a9ad51b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"363d0a74-4993-4c7d-b4e1-f42e413935d3","keywords":null,"link":"/tudomany/20180403_pollo_valasztas_2018_sulyozott_eredmeny_becsult_sulyozas","timestamp":"2018. április. 03. 08:03","title":"Tényleg ez lesz vasárnap a választás végeredménye? 100+ ezer voks után új sorrenddel állt elő a szavazós weboldal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"164c055c-6e42-44e2-8ffa-6ca2c1ca70c1","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Néhány amerikai termékre 25, sokra pedig 15 százalékos vámot vetett ki Peking.","shortLead":"Néhány amerikai termékre 25, sokra pedig 15 százalékos vámot vetett ki Peking.","id":"20180402_Kina_visszavag_Trumpnak_beszall_a_vamhaboruba","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=164c055c-6e42-44e2-8ffa-6ca2c1ca70c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3d7d05d-28c8-489b-a712-9456bd9800ad","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180402_Kina_visszavag_Trumpnak_beszall_a_vamhaboruba","timestamp":"2018. április. 02. 07:32","title":"Kína visszavág Trumpnak, beszáll a vámháborúba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4beb50b1-78a2-46d6-b953-b36cb330f9bc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A helyzet elég hétköznapi, szinte bármelyik parkolóplacc lehetne: két helyet elfoglaló autósok, a bejárat elé parkolók, valamint azok, akik a mozgáskorlátozottaknak fenntartott helyeken sorakoznak, pedig nem jogosultak rá. Hogyan lehetne tenni valamit?","shortLead":"A helyzet elég hétköznapi, szinte bármelyik parkolóplacc lehetne: két helyet elfoglaló autósok, a bejárat elé parkolók...","id":"20180403_parkolo_gorilla_buko_parkolas","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4beb50b1-78a2-46d6-b953-b36cb330f9bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d1ad841-e48b-459c-bf70-14e31355ed8a","keywords":null,"link":"/cegauto/20180403_parkolo_gorilla_buko_parkolas","timestamp":"2018. április. 03. 10:23","title":"Itt a Parkoló Gorilla – új mozgalom a bunkó parkolás ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86ac7207-dbc3-4b77-bbcc-b31a12b6879d","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Vélhetően óriásbolygókat tartalmazó csillagrendszerből származik az 'Oumuamua, innen eredeztethető különleges, szivarszerű alakja – vélik amerikai és francia asztrofizikusok. ","shortLead":"Vélhetően óriásbolygókat tartalmazó csillagrendszerből származik az 'Oumuamua, innen eredeztethető különleges...","id":"20180402_honnan_jott_oumuamua_csillagkozi_aszteroida_naprendszer","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=86ac7207-dbc3-4b77-bbcc-b31a12b6879d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca800354-afe1-4e58-bca2-fa89871400a7","keywords":null,"link":"/tudomany/20180402_honnan_jott_oumuamua_csillagkozi_aszteroida_naprendszer","timestamp":"2018. április. 02. 09:03","title":"Sokan UFO-t kiáltottak, de most talán rájöttek, miért olyan furcsa alakú a 180x30 méteres aszteroida","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c27d7c8a-40ca-4163-a9ae-622f9ee5ef99","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20180401_1100an_jartak_hulyen_a_Deak_teren","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c27d7c8a-40ca-4163-a9ae-622f9ee5ef99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de6564f9-b1c8-4a43-92f9-4fff83538964","keywords":null,"link":"/elet/20180401_1100an_jartak_hulyen_a_Deak_teren","timestamp":"2018. április. 01. 18:37","title":"1100-an jártak hülyén a Deák téren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03c84963-02ed-4236-be05-ae45c2c1d196","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Első útján, az ünneplő közönség szeme láttára csapódott házfalnak és tört darabokra egy postai drón az oroszországi Burjátföldön.","shortLead":"Első útján, az ünneplő közönség szeme láttára csapódott házfalnak és tört darabokra egy postai drón az oroszországi...","id":"20180403_orosz_postai_dron_baleset_bemutato_video","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=03c84963-02ed-4236-be05-ae45c2c1d196&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0996c840-6b75-4d1c-8b11-5cfe14ea3387","keywords":null,"link":"/tudomany/20180403_orosz_postai_dron_baleset_bemutato_video","timestamp":"2018. április. 03. 11:03","title":"Epic fail: első útján falnak csapódott és darabokra tört az orosz posta drónja – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47219a8e-9fdf-4e5c-bc36-3923e5fc3e78","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Sorsfordító film egy kisfilmes érzékenyítő kezdeményezés, ami április másodika, azaz az autizmus világnapja alkalmából készült. ","shortLead":"A Sorsfordító film egy kisfilmes érzékenyítő kezdeményezés, ami április másodika, azaz az autizmus világnapja...","id":"20180402_Ma_van_az_autizmus_vilagnapja","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=47219a8e-9fdf-4e5c-bc36-3923e5fc3e78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29af2bea-b9e2-46e1-b779-dc0bc449be8c","keywords":null,"link":"/elet/20180402_Ma_van_az_autizmus_vilagnapja","timestamp":"2018. április. 02. 16:50","title":"Az elfogadás fontosságáról szóló kisfilm készült az autizmus világnapjára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81752874-1ed4-4629-9462-5e661140bb2c","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"A monitor és a tévé mellett a telefonok képernyőit néző tömegeknél is egyre sűrűbben jelentkeznek a panaszok. A gyártók évről évre érkező kijelzőtechnológiai újításai ellenére a szembántalmak új reneszánszukat élik.","shortLead":"A monitor és a tévé mellett a telefonok képernyőit néző tömegeknél is egyre sűrűbben jelentkeznek a panaszok. A gyártók...","id":"201808__mobilkijelzok__szembantalmak__apislogas_ara__rossz_ranezni","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=81752874-1ed4-4629-9462-5e661140bb2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5476f706-6f07-4a35-b0dd-cee75f11fe75","keywords":null,"link":"/tudomany/201808__mobilkijelzok__szembantalmak__apislogas_ara__rossz_ranezni","timestamp":"2018. április. 01. 20:00","title":"Fáj a feje, miután mobilozik? A \"hiba\" az ön készülékében van, és szándékosan tették bele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]