Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"41178213-a6eb-47a9-a8a9-83779baa2954","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Nemzeti Zöld Koalíció öt lappal nem számolt el időben, a Kúria érdemi vizsgálat nélkül utasította el a fellebbezését. ","shortLead":"A Nemzeti Zöld Koalíció öt lappal nem számolt el időben, a Kúria érdemi vizsgálat nélkül utasította el a fellebbezését. ","id":"20180402_Jogeros_az_50_ezer_forint_birsag_a_le_nem_adott_ajanloivekert","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=41178213-a6eb-47a9-a8a9-83779baa2954&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bf8c807-13b6-476c-b697-97aaf42be7da","keywords":null,"link":"/itthon/20180402_Jogeros_az_50_ezer_forint_birsag_a_le_nem_adott_ajanloivekert","timestamp":"2018. április. 02. 16:32","title":"Jogerős az 50 ezer forint bírság a le nem adott ajánlóívekért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47e4e382-5a35-4995-84ba-45d17cd74edd","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Csak főállású alkalmazott kaphat adómentes lakáscélú támogatást a munkáltatótól? Fontos, mennyi ideje dolgozik a cégnél? Ilyen és hasonló kérdésekre válaszolt az Adózóna szakértője.","shortLead":"Csak főállású alkalmazott kaphat adómentes lakáscélú támogatást a munkáltatótól? Fontos, mennyi ideje dolgozik...","id":"20180402_Nem_csak_foallasu_alkalmazott_kaphat_adomentes_lakastamogatast","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=47e4e382-5a35-4995-84ba-45d17cd74edd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ba461b9-fba2-4fb5-849e-ea552e5e97fe","keywords":null,"link":"/kkv/20180402_Nem_csak_foallasu_alkalmazott_kaphat_adomentes_lakastamogatast","timestamp":"2018. április. 02. 09:17","title":"Nem csak főállású alkalmazott kaphat adómentes lakástámogatást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06c618bd-0a05-407d-8c2c-00f492b1df8d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az automatizáció a digitális fejlődés egyik legdinamikusabb és számos kínzó kérdést felvető területe. A téma terítékre kerül az április 4-i SMART 2018 konferencián is: a McKinsey Global Institute vezető kutatója, Tera Allas előadásában beszél majd arról, hogy a gépek ugyan sok feladatot el tudnak már most is látni önállóan, viszont igazán hatékony munkavégzést ember és gép kiegyensúlyozott együttműködése eredményez majd.","shortLead":"Az automatizáció a digitális fejlődés egyik legdinamikusabb és számos kínzó kérdést felvető területe. A téma terítékre...","id":"20180403_smart_2018_konferencia_automatizacio_ember_es_gep_oktatas_insuretech","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=06c618bd-0a05-407d-8c2c-00f492b1df8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7933b3ec-8e88-41b4-87d3-64eee6ac65cc","keywords":null,"link":"/tudomany/20180403_smart_2018_konferencia_automatizacio_ember_es_gep_oktatas_insuretech","timestamp":"2018. április. 03. 00:03","title":"Amitől sokan félnek: a gép a hatékonyabb a munkahelyen, az ember, netán a kettő együtt?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96fc0caa-29e3-4221-a8d9-e2d352ef7bea","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Republikon Intézet becslése szerint a Fidesz 41 százalékkal nyerné a választást. ","shortLead":"A Republikon Intézet becslése szerint a Fidesz 41 százalékkal nyerné a választást. ","id":"20180403_Valasztasi_becsles_a_DK_es_az_LMP_jutna_be_a_kis_partok_kozul_a_parlamentbe","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=96fc0caa-29e3-4221-a8d9-e2d352ef7bea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a256949-6afc-40ef-bc8c-83e9601e43be","keywords":null,"link":"/itthon/20180403_Valasztasi_becsles_a_DK_es_az_LMP_jutna_be_a_kis_partok_kozul_a_parlamentbe","timestamp":"2018. április. 03. 06:22","title":"Választási becslés: a DK és az LMP jutna csak be a kis pártok közül a parlamentbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f281032f-e17c-4179-94e1-f6da2abe541e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy olyan felfelé végtelenül nyitott pályázati lehetőséghez hasonlította Szeged-Csanádi Egyházmegye püspöke Jézus feltámadását a húsvét vasárnapi a szentmisén, amelyet nem Brüsszel nyitott meg. A „pályázati lehetőség” Kiss-Rigó László szerint mindenki számára nyitott, aki megismerte Krisztust és hozzá tartozik.","shortLead":"Egy olyan felfelé végtelenül nyitott pályázati lehetőséghez hasonlította Szeged-Csanádi Egyházmegye püspöke Jézus...","id":"20180402_Orban_kedvenc_puspokenek_husveti_uzenete_Jezus_feltamadasa_vegtelenul_nyitott_palyazati_lehetoseg","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f281032f-e17c-4179-94e1-f6da2abe541e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9dcd2401-09b8-4163-9a8f-66076c9e70b4","keywords":null,"link":"/itthon/20180402_Orban_kedvenc_puspokenek_husveti_uzenete_Jezus_feltamadasa_vegtelenul_nyitott_palyazati_lehetoseg","timestamp":"2018. április. 02. 08:15","title":"Jézus feltámadása végtelenül nyitott pályázati lehetőség, üzente Orbán kedvenc püspöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c0cf113-c919-4d9f-ad42-35ab1c2ab275","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Donald Trump amerikai elnök felesége, Melania Trump mellett egy emberszabású húsvéti nyúl is jelen volt a washingtoni Fehér Ház déli szárnyának kertjében megrendezett idei tojásgörgető-versenyen húsvéthétfőn. \r

","shortLead":"Donald Trump amerikai elnök felesége, Melania Trump mellett egy emberszabású húsvéti nyúl is jelen volt a washingtoni...","id":"20180402_Emberszabasu_nyul_a_Feher_Hazban","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5c0cf113-c919-4d9f-ad42-35ab1c2ab275&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a804ff05-9149-4af9-b9bb-7fb0d9bc09e3","keywords":null,"link":"/vilag/20180402_Emberszabasu_nyul_a_Feher_Hazban","timestamp":"2018. április. 02. 18:59","title":"Húsvéti nyulat fogadott Trump a Fehér Házban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18de5759-d5c6-4f3b-a476-9fdaa9d3e866","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Londonban az utóbbi hónapokban annyira megszaporodtak a gyilkosságok, hogy a brit fővárosban márciusban már több embert öltek meg, mint az egykor életveszélyesnek tartott New Yorkban. ","shortLead":"Londonban az utóbbi hónapokban annyira megszaporodtak a gyilkosságok, hogy a brit fővárosban márciusban már több embert...","id":"20180402_Keselesi_jarvany_tort_ki_Londonban","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=18de5759-d5c6-4f3b-a476-9fdaa9d3e866&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24a5564e-3056-4b93-adf9-7a13df021f1b","keywords":null,"link":"/vilag/20180402_Keselesi_jarvany_tort_ki_Londonban","timestamp":"2018. április. 02. 14:25","title":"Késelési járvány tört ki Londonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea26f34f-7874-4aba-aae3-5bff24b7e998","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Tesla népszerűsége nemcsak az innovatív technológiának, hanem az ahhoz passzoló dizájnnak is köszönhető, amiért főként Franz von Holzhausen felel.","shortLead":"A Tesla népszerűsége nemcsak az innovatív technológiának, hanem az ahhoz passzoló dizájnnak is köszönhető, amiért...","id":"20180402_tesla_model_3_tuning","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ea26f34f-7874-4aba-aae3-5bff24b7e998&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88360a3c-4301-45c3-af63-ed16469312f3","keywords":null,"link":"/cegauto/20180402_tesla_model_3_tuning","timestamp":"2018. április. 02. 14:15","title":"A Tesla fődizájnere magának persze egy kicsit másmilyen autót csináltatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]