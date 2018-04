Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5c9fcd44-a7c8-4e62-b18a-e96c14ad5f63","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Index egyik olvasója megpróbálta, négy év alatt sem sikerült neki. ","shortLead":"Az Index egyik olvasója megpróbálta, négy év alatt sem sikerült neki. ","id":"20180403_Sehogy_sem_lehet_lekerulni_a_Fidesz_hivaslistajarol","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5c9fcd44-a7c8-4e62-b18a-e96c14ad5f63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d755777-5b25-4dcb-9405-9a598b201661","keywords":null,"link":"/itthon/20180403_Sehogy_sem_lehet_lekerulni_a_Fidesz_hivaslistajarol","timestamp":"2018. április. 03. 13:06","title":"Sehogy sem lehet lekerülni a Fidesz híváslistájáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1333c8c-2956-4c64-a198-8a41ecdc4023","c_author":"Csatlós Hanna","category":"kultura","description":"A következő színházi évadban egy kicsit kiéhezteti magát, hogy újra vágyat érezzen a színpadi lét iránt. Egy nehezebb szerep terhét az előadás előtt akár napokig is a vállán cipeli, és mikor ráosztották a feladatot, hogy bújjon Ascher Tamás bőrébe, ledöbbent: a Katona József Színház legendás rendezője észrevétlenül is teljesen belé költözött. Elmondása szerint csapnivaló diák volt, ezért nem beszél egyetlen idegen nyelvet sem. Keresztes Tamást a főszereplésével bemutatott új filmje, a Lajkó – cigány az űrben apropóján kérdeztük. ","shortLead":"A következő színházi évadban egy kicsit kiéhezteti magát, hogy újra vágyat érezzen a színpadi lét iránt. Egy nehezebb...","id":"20180403_keresztes_tamas_lajko_cigany_az_urben_jordan_adel_ascher_tamas","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c1333c8c-2956-4c64-a198-8a41ecdc4023&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e15c2165-2821-4e16-9424-02e9860bd10f","keywords":null,"link":"/kultura/20180403_keresztes_tamas_lajko_cigany_az_urben_jordan_adel_ascher_tamas","timestamp":"2018. április. 03. 20:00","title":"Keresztes Tamás: Bennem is van egy csendes eszelős","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e6f323f-ebf5-4acd-be2a-2b68f596a2b1","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az ügyészség a szökés, elrejtőzés, az eljárás meghiúsítása, valamint a bűnismétlés veszélyére hivatkozik a hosszabbításról szóló indítványában.","shortLead":"Az ügyészség a szökés, elrejtőzés, az eljárás meghiúsítása, valamint a bűnismétlés veszélyére hivatkozik...","id":"20180404_harom_honappal_meghosszabbithatjak_czegledy_csaba_elozeteset","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8e6f323f-ebf5-4acd-be2a-2b68f596a2b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30d60cb2-20ad-4531-8d47-f476b276e3f5","keywords":null,"link":"/itthon/20180404_harom_honappal_meghosszabbithatjak_czegledy_csaba_elozeteset","timestamp":"2018. április. 04. 08:46","title":"Három hónappal meghosszabbíthatják Czeglédy Csaba előzetesét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae04d5e0-a892-444c-b6c7-02f70f40bfc5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A hazai építőipar legnagyobb problémája a hatékonyság, hiszen Ausztria ugyanannyi foglalkoztatottal közel hatszor több termelési értéket tud előállítani, mint Magyarország. Legalább 60 ezer be sem tanított szakmunkás dolgozik a szektorban.","shortLead":"A hazai építőipar legnagyobb problémája a hatékonyság, hiszen Ausztria ugyanannyi foglalkoztatottal közel hatszor több...","id":"20180404_Hatszor_annyi_munkat_vegez_el_egy_osztrak_epitoipari_munkas_mint_egy_magyar","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ae04d5e0-a892-444c-b6c7-02f70f40bfc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06adb361-2677-4af0-b474-c01e07b7e80b","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180404_Hatszor_annyi_munkat_vegez_el_egy_osztrak_epitoipari_munkas_mint_egy_magyar","timestamp":"2018. április. 04. 10:18","title":"Hatszor annyi munkát végez el egy osztrák építőipari munkás, mint egy magyar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e0dbc72-d259-4f5b-969e-8b8926d6c15b","c_author":"","category":"vilag","description":"Argentínában megemlékeztek a mintegy kilencszáz halálos áldozatot követelő falklandi háború 36. évfordulójáról, s a védelmi miniszter közölte, a latin-amerikai ország továbbra is magáénak követeli az atlanti-óceáni szigetcsoportot. ","shortLead":"Argentínában megemlékeztek a mintegy kilencszáz halálos áldozatot követelő falklandi háború 36. évfordulójáról, s...","id":"20180404_Argentina_nem_mond_a_Falklandszigetekrol","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7e0dbc72-d259-4f5b-969e-8b8926d6c15b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5040bfb-7c19-4fdf-ad94-1a8121f9eed6","keywords":null,"link":"/vilag/20180404_Argentina_nem_mond_a_Falklandszigetekrol","timestamp":"2018. április. 04. 14:55","title":"Argentína nem mond le a Falkland-szigetekről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b5b79d6-be5f-4034-9e16-7b834c812ff6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem lesz több keddi előadás.","shortLead":"Nem lesz több keddi előadás.","id":"20180404_Pal_Feri_atya_elfaradt_es_abbahagyja","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8b5b79d6-be5f-4034-9e16-7b834c812ff6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c9a13ea-f19c-42a5-9fe0-b56b7f2845d3","keywords":null,"link":"/elet/20180404_Pal_Feri_atya_elfaradt_es_abbahagyja","timestamp":"2018. április. 04. 13:30","title":"Pál Feri atya elfáradt, és abbahagyja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64c007d2-4985-4334-bc7e-6128660d1b22","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A pártelnök kérdőre vonta a zaklatót, de az elmenekült. ","shortLead":"A pártelnök kérdőre vonta a zaklatót, de az elmenekült. ","id":"20180402_Vona_dronnal_figyeltek_a_kisfiamat","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=64c007d2-4985-4334-bc7e-6128660d1b22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa224ca6-4d3f-4a84-a39b-c4b4e972fae0","keywords":null,"link":"/itthon/20180402_Vona_dronnal_figyeltek_a_kisfiamat","timestamp":"2018. április. 02. 19:15","title":"Vona: drónnal figyelték a kisfiamat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8a08774-30b2-4493-a5b3-9fb10ac6bd13","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Visszalépéseket vár a kormányváltást akaró választók 67 százaléka az ellenzéki pártoktól a legerősebb jelölt javára – olvasható a Medián Index által ismertetett kutatásából.","shortLead":"Visszalépéseket vár a kormányváltást akaró választók 67 százaléka az ellenzéki pártoktól a legerősebb jelölt javára –...","id":"20180403_visszalepest_var_partjatol_a_jobbikosok_es_az_lmpsek_ketharmada","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c8a08774-30b2-4493-a5b3-9fb10ac6bd13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ce1c58a-96c9-4e49-9ae3-890afdca3ced","keywords":null,"link":"/itthon/20180403_visszalepest_var_partjatol_a_jobbikosok_es_az_lmpsek_ketharmada","timestamp":"2018. április. 03. 10:55","title":"Visszalépést vár pártjától a jobbikosok és az LMP-sek kétharmada","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]