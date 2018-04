Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5d15af06-2628-4eb3-84dd-8b9c572a6bce","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Szudánban, ahol egyelőre szó sem eshet a női labdarúgó válogatott létrehozásáról, egy focit szerető nő csak úgy férkőzhet imádott sportja közelébe, ha egy férficsapat edzőjévé válik. ","shortLead":"Szudánban, ahol egyelőre szó sem eshet a női labdarúgó válogatott létrehozásáról, egy focit szerető nő csak...","id":"20180403_Tovabb_dolnek_a_tabuk_az_arab_vilagban_itt_az_elso_noi_edzo","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5d15af06-2628-4eb3-84dd-8b9c572a6bce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1355e4e2-41ac-4ad8-bfde-455bd8c56df0","keywords":null,"link":"/vilag/20180403_Tovabb_dolnek_a_tabuk_az_arab_vilagban_itt_az_elso_noi_edzo","timestamp":"2018. április. 03. 16:25","title":"Tovább dőlnek a tabuk az arab világban, itt az első női edző","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f613355-9ea0-4459-aae9-a60a7d73d255","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Terjedelmes riportot közölt Magyarországról és Orbán Viktor miniszterelnökről egy brit politikai magazin, amely szerint általános félelem uralkodik az országban, miközben az államnak kedves barátok mindent felvásárolnak. ","shortLead":"Terjedelmes riportot közölt Magyarországról és Orbán Viktor miniszterelnökről egy brit politikai magazin, amely szerint...","id":"20180403_Igy_valt_diktatorikus_jatszoterre_Orban_Magyarorszaga","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8f613355-9ea0-4459-aae9-a60a7d73d255&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"baab15be-9506-4df9-bba1-b33a072134be","keywords":null,"link":"/itthon/20180403_Igy_valt_diktatorikus_jatszoterre_Orban_Magyarorszaga","timestamp":"2018. április. 03. 20:57","title":"Így vált diktatórikus játszótérré Orbán Magyarországa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86e2d38c-dc77-4b4a-a66e-a077853bfca9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az LMP társelnöke engedély nélkül helyezte ki Szekszárdon a köztéri kampányeszközeit. \r

\r

","shortLead":"Az LMP társelnöke engedély nélkül helyezte ki Szekszárdon a köztéri kampányeszközeit. \r

\r

","id":"20180402_Kuria_jogszeruen_szedtek_le_Hadhazy_plakatjait","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=86e2d38c-dc77-4b4a-a66e-a077853bfca9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7670881a-b9ad-4ce5-bc31-21ae6fe69dc1","keywords":null,"link":"/itthon/20180402_Kuria_jogszeruen_szedtek_le_Hadhazy_plakatjait","timestamp":"2018. április. 02. 15:08","title":"Kúria: jogszerűen szedték le Hadházy plakátjait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5032aed5-f112-455d-ac11-cb3779b1a0ce","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ezúttal egész biztosan nem a fülsüketítő hanghatásoktól kapunk libabőrt. Nem, ez már egy új korszak Ferrarija. ","shortLead":"Ezúttal egész biztosan nem a fülsüketítő hanghatásoktól kapunk libabőrt. Nem, ez már egy új korszak Ferrarija. ","id":"20180403_szentsegtores_videon_a_hangtalanul_elektromosan_suhano_titkos_ferrari","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5032aed5-f112-455d-ac11-cb3779b1a0ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d73c5ff-8ebe-4952-b905-ad51422a11d4","keywords":null,"link":"/cegauto/20180403_szentsegtores_videon_a_hangtalanul_elektromosan_suhano_titkos_ferrari","timestamp":"2018. április. 03. 14:21","title":"Szentségtörés: videón a hangtalanul, elektromosan suhanó titkos Ferrari","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2bc7084-ad03-4275-9d45-1fea136e72ca","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A nyolcaddöntőben győzött a magyar sportoló.","shortLead":"A nyolcaddöntőben győzött a magyar sportoló.","id":"20180404_Tovabbjutott_Babos_Timea_a_mexikoi_tenisztornan","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c2bc7084-ad03-4275-9d45-1fea136e72ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c24defc-1567-4d84-9769-ad5d0d7db21e","keywords":null,"link":"/sport/20180404_Tovabbjutott_Babos_Timea_a_mexikoi_tenisztornan","timestamp":"2018. április. 04. 08:46","title":"Továbbjutott Babos Tímea a mexikói tenisztornán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b28319a8-fd01-4943-b52f-f6af1d02fc93","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már megbánta tettét, de garázdaság miatt kell felelnie. ","shortLead":"Már megbánta tettét, de garázdaság miatt kell felelnie. ","id":"20180403_A_hetedikrol_dobta_ki_a_tevejet_egy_szegedi_ferfi_husvet_vasarnap","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b28319a8-fd01-4943-b52f-f6af1d02fc93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88872f0e-69c3-4986-b4e6-ad9f94f3d2da","keywords":null,"link":"/itthon/20180403_A_hetedikrol_dobta_ki_a_tevejet_egy_szegedi_ferfi_husvet_vasarnap","timestamp":"2018. április. 03. 10:39","title":"A hetedikről dobta ki a tévéjét egy szegedi férfi húsvétvasárnap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8888bf94-ac74-4a83-a1bf-7606cd7f1049","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az USA-ban és Pekingben is elítélik az újabb védővámokat.","shortLead":"Az USA-ban és Pekingben is elítélik az újabb védővámokat.","id":"20180404_Trump_ismet_tamad_a_Kina_elleni_kereskedelmi_haboruban","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8888bf94-ac74-4a83-a1bf-7606cd7f1049&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b61f43d9-6de2-4d0d-ae3c-169a5463549c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180404_Trump_ismet_tamad_a_Kina_elleni_kereskedelmi_haboruban","timestamp":"2018. április. 04. 05:27","title":"Trump ismét támad a Kína elleni kereskedelmi háborúban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"def8852d-130f-4a28-b3a4-dbbb14dd11b1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A csabdi Tiborcz tanyán több olyan tárgyat is találtunk, amely visszaköszönt a miniszterelnök Facebook-videójában. Ön ráismerne a helyszínre?","shortLead":"A csabdi Tiborcz tanyán több olyan tárgyat is találtunk, amely visszaköszönt a miniszterelnök Facebook-videójában. Ön...","id":"20180402_Orban_Viktor_sonkaja","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=def8852d-130f-4a28-b3a4-dbbb14dd11b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c995385-e580-4e85-8b62-f13bd9092a81","keywords":null,"link":"/itthon/20180402_Orban_Viktor_sonkaja","timestamp":"2018. április. 02. 13:10","title":"Minden jel szerint itt főtt Orbán Viktor sonkája – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]