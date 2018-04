Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c1333c8c-2956-4c64-a198-8a41ecdc4023","c_author":"Csatlós Hanna","category":"kultura","description":"A következő színházi évadban egy kicsit kiéhezteti magát, hogy újra vágyat érezzen a színpadi lét iránt. Egy nehezebb szerep terhét az előadás előtt akár napokig is a vállán cipeli, és mikor ráosztották a feladatot, hogy bújjon Ascher Tamás bőrébe, ledöbbent: a Katona József Színház legendás rendezője észrevétlenül is teljesen belé költözött. Elmondása szerint csapnivaló diák volt, ezért nem beszél egyetlen idegen nyelvet sem. Keresztes Tamást a főszereplésével bemutatott új filmje, a Lajkó – cigány az űrben apropóján kérdeztük. ","shortLead":"A következő színházi évadban egy kicsit kiéhezteti magát, hogy újra vágyat érezzen a színpadi lét iránt. Egy nehezebb...","id":"20180403_keresztes_tamas_lajko_cigany_az_urben_jordan_adel_ascher_tamas","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c1333c8c-2956-4c64-a198-8a41ecdc4023&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e15c2165-2821-4e16-9424-02e9860bd10f","keywords":null,"link":"/kultura/20180403_keresztes_tamas_lajko_cigany_az_urben_jordan_adel_ascher_tamas","timestamp":"2018. április. 03. 20:00","title":"Keresztes Tamás: Bennem is van egy csendes eszelős","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ad3b5e0-da2f-4df4-b7d5-27428a0f137f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Echo Tv-ben járt Semjén Zsolt, akit arról is kérdeztek, mennyire tudják befolyásolni a magyarországi választást a határon túli magyarok, akik közül mostanáig 462 ezer határon túli magyar regisztrált és több mint 368 ezret névjegyzékbe is vettek.","shortLead":"Az Echo Tv-ben járt Semjén Zsolt, akit arról is kérdeztek, mennyire tudják befolyásolni a magyarországi választást...","id":"20180403_semjen_kulhoni_magyarok_erkolcsi_kotelesseg_a_fideszre_szavazni","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4ad3b5e0-da2f-4df4-b7d5-27428a0f137f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa7771c3-5dcc-440a-a954-e6958633a588","keywords":null,"link":"/itthon/20180403_semjen_kulhoni_magyarok_erkolcsi_kotelesseg_a_fideszre_szavazni","timestamp":"2018. április. 03. 08:02","title":"Semjén szerint a külhoni magyarok tudják, hogy erkölcsi kötelességük a Fideszre szavazni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"439de390-7103-4f84-8e80-2ba6c66a0137","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán Viktor átadta az NKE új Campusát, és a maximumra csavarta a rettegésmétert: tízmilliónyian közelednek a migránsok Magyarország felé, elég egy rossz döntés vasárnap, és ellepik az országot, de leginkább Budapestet. Az ellenzéki pártok gyenge államot és kormányt akarnak, Orbán viszont továbbra is maga akarja írni a történelmet, mégpedig magyarul.\r

\r

","shortLead":"Orbán Viktor átadta az NKE új Campusát, és a maximumra csavarta a rettegésmétert: tízmilliónyian közelednek a migránsok...","id":"20180404_Orban_El_akarjak_venni_a_hazankat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=439de390-7103-4f84-8e80-2ba6c66a0137&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7391db31-4924-4245-8845-0be3b7f504f9","keywords":null,"link":"/itthon/20180404_Orban_El_akarjak_venni_a_hazankat","timestamp":"2018. április. 04. 10:06","title":"Orbán: El akarják venni a hazánkat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c92806a5-bb8b-4f6a-8008-3ed7e9fcf633","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Bűnvádi eljárás indításának engedélyezését kérvényezte hétfőn a román legfőbb ügyész Klaus Iohannis államfőtől az 1989-es forradalom ügyében három akkori meghatározó vezető, köztük Ion Iliescu volt elnök és Petre Roman volt miniszterelnök ellen.","shortLead":"Bűnvádi eljárás indításának engedélyezését kérvényezte hétfőn a román legfőbb ügyész Klaus Iohannis államfőtől...","id":"20180402_Elszamoltatas_Romaniaban","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c92806a5-bb8b-4f6a-8008-3ed7e9fcf633&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4fa6dc2-2e53-46c4-9468-d6483f1f9f74","keywords":null,"link":"/vilag/20180402_Elszamoltatas_Romaniaban","timestamp":"2018. április. 02. 18:45","title":"Újabb elszámoltatási kísérlet indult Romániában az 1989-es forradalom ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3f441ce-8cb2-42aa-8110-12793252eecb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem Bakondi György az egyetlen fideszes spammelő. A Párbeszéd szerint adatlopás történt.","shortLead":"Nem Bakondi György az egyetlen fideszes spammelő. A Párbeszéd szerint adatlopás történt.","id":"20180402_Tobb_fideszes_politikus_is_keretlen_levelekkel_arasztotta_el_a_postaladakat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b3f441ce-8cb2-42aa-8110-12793252eecb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6e4de96-6da8-405c-856d-4d88c6cbe312","keywords":null,"link":"/itthon/20180402_Tobb_fideszes_politikus_is_keretlen_levelekkel_arasztotta_el_a_postaladakat","timestamp":"2018. április. 02. 11:08","title":"Több fideszes politikus is kéretlen levelekkel árasztotta el a postaládákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36f0ea2f-d0c2-4c1e-8736-030538acfd91","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sokan felháborodtak azon, hogy a miniszterelnök óvodásokat használt fel saját maga népszerűsítéséhez.","shortLead":"Sokan felháborodtak azon, hogy a miniszterelnök óvodásokat használt fel saját maga népszerűsítéséhez.","id":"20180404_leszedtek_orban_facebook_oldalarol_az_ovis_kampanyvideot","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=36f0ea2f-d0c2-4c1e-8736-030538acfd91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52bf64e9-1f9d-495a-91cd-22db5318c683","keywords":null,"link":"/itthon/20180404_leszedtek_orban_facebook_oldalarol_az_ovis_kampanyvideot","timestamp":"2018. április. 04. 07:37","title":"Leszedték Orbán Facebook-oldaláról az ovis kampányvideót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ab306fa-bd82-4e9b-b870-1ea9598c594f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 85 éves Miet nagyi toleránsan gondolkodik, és ezt hobbiján keresztül ki is fejezi azoknak, akiket nagyon szeret. \r

","shortLead":"A 85 éves Miet nagyi toleránsan gondolkodik, és ezt hobbiján keresztül ki is fejezi azoknak, akiket nagyon szeret. \r

","id":"20180403_egy_holland_nagymama_kihimezte_a_legedesebb_ajandekot_meleg_unokajanak","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1ab306fa-bd82-4e9b-b870-1ea9598c594f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"410fa81c-85ee-4f52-aa01-0aee30496e94","keywords":null,"link":"/elet/20180403_egy_holland_nagymama_kihimezte_a_legedesebb_ajandekot_meleg_unokajanak","timestamp":"2018. április. 03. 16:41","title":"Egy holland nagymama kihímezte a legédesebb ajándékot meleg unokájának – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae04d5e0-a892-444c-b6c7-02f70f40bfc5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A hazai építőipar legnagyobb problémája a hatékonyság, hiszen Ausztria ugyanannyi foglalkoztatottal közel hatszor több termelési értéket tud előállítani, mint Magyarország. Legalább 60 ezer be sem tanított szakmunkás dolgozik a szektorban.","shortLead":"A hazai építőipar legnagyobb problémája a hatékonyság, hiszen Ausztria ugyanannyi foglalkoztatottal közel hatszor több...","id":"20180404_Hatszor_annyi_munkat_vegez_el_egy_osztrak_epitoipari_munkas_mint_egy_magyar","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ae04d5e0-a892-444c-b6c7-02f70f40bfc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06adb361-2677-4af0-b474-c01e07b7e80b","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180404_Hatszor_annyi_munkat_vegez_el_egy_osztrak_epitoipari_munkas_mint_egy_magyar","timestamp":"2018. április. 04. 10:18","title":"Hatszor annyi munkát végez el egy osztrák építőipari munkás, mint egy magyar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]