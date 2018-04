Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"be0e9f8d-1602-4a00-87c0-c9fba348a75c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szabó Szabolcs örülhet, kérdés, milyen áron.","shortLead":"Szabó Szabolcs örülhet, kérdés, milyen áron.","id":"20180403_Itt_az_ujabb_bejelentes_a_szocialista_visszalepesekrol_de_nagy_az_ara","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=be0e9f8d-1602-4a00-87c0-c9fba348a75c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e8cc90b-3830-4454-b391-92681fc996bf","keywords":null,"link":"/itthon/20180403_Itt_az_ujabb_bejelentes_a_szocialista_visszalepesekrol_de_nagy_az_ara","timestamp":"2018. április. 03. 19:41","title":"Itt az újabb bejelentés a szocialista visszalépésekről, de nagy az ára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3076ec3f-be31-4de2-a6dd-0c4bf351f0c3","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Hogy lesz egy irodalmi természetű szövegből visszanyaló fagyi, sőt virtuálfagyi?","shortLead":"Hogy lesz egy irodalmi természetű szövegből visszanyaló fagyi, sőt virtuálfagyi?","id":"20180404_Hallgatom_a_kilobajtok_agysorvaszto_halk_neszet__a_memekrol_elmelkedik_Lackfi_Janos","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3076ec3f-be31-4de2-a6dd-0c4bf351f0c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d342de38-022b-4829-8a56-4f6b3a7db2bc","keywords":null,"link":"/kultura/20180404_Hallgatom_a_kilobajtok_agysorvaszto_halk_neszet__a_memekrol_elmelkedik_Lackfi_Janos","timestamp":"2018. április. 04. 16:55","title":"Lackfi János mémben mondja el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e4b9a68-c2fd-4dea-8d83-cde3a147cef4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy nukleáris háború kirobbanásakor tehet jó szolgálatot az amerikai légierő Doomsday, vagyis Végítélet nevű repülőgépe, mely speciális felszereltségének hála akár napokig is képes a levegőben maradni, és onnan ellentámadást indítani a mindenkori elnök parancsára. A különleges gépet nemrég a CNN újságírói is megnézhették.","shortLead":"Egy nukleáris háború kirobbanásakor tehet jó szolgálatot az amerikai légierő Doomsday, vagyis Végítélet nevű...","id":"20180403_atomhaboru_doomsday_repulogep_interkontinentalis_raketa","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5e4b9a68-c2fd-4dea-8d83-cde3a147cef4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de9781c8-905e-4583-b6fd-9597d0e3bb29","keywords":null,"link":"/tudomany/20180403_atomhaboru_doomsday_repulogep_interkontinentalis_raketa","timestamp":"2018. április. 03. 20:03","title":"Nézze meg belülről: ez az a repülőgép, amit Végítéletnek hívnak, innen indíthatják az atomháborút","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6106ba6-c9df-4dc1-bc02-c33345eceb80","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Már nem kell sokat várnunk arra, hogy a német márka első elektromos autója begördüljön a szalonokba.","shortLead":"Már nem kell sokat várnunk arra, hogy a német márka első elektromos autója begördüljön a szalonokba.","id":"20180404_jon_a_porsche_villanyautoja_aminek_nem_a_tesla_jelenti_a_mercet","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e6106ba6-c9df-4dc1-bc02-c33345eceb80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6125d640-3785-4f42-b752-2afdf0212326","keywords":null,"link":"/cegauto/20180404_jon_a_porsche_villanyautoja_aminek_nem_a_tesla_jelenti_a_mercet","timestamp":"2018. április. 04. 15:27","title":"Jön a Porsche villanyautója, aminek nem a Tesla jelenti a mércét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c53d993b-dc61-4c24-87e4-b06a6c329fe8","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Ray Wilkins, az angol labdarúgó-válogatott korábbi csapatkapitánya 61 éves volt.","shortLead":"Ray Wilkins, az angol labdarúgó-válogatott korábbi csapatkapitánya 61 éves volt.","id":"20180404_meghalt_a_chelsea_legendaja","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c53d993b-dc61-4c24-87e4-b06a6c329fe8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6960a0da-a11e-48d2-a942-d043a110bb1a","keywords":null,"link":"/sport/20180404_meghalt_a_chelsea_legendaja","timestamp":"2018. április. 04. 17:51","title":"Meghalt a Chelsea legendája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"492f8247-6239-411b-8a01-c62fb991c537","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Önnek is elege van az elmúlt nyolc évből? – szegezi a kérdést a gyanútlan Telekom-előfizetőnek a DK-t népszerűsítő legújabb telefonos kampányában Gyurcsány Ferenc.","shortLead":"Önnek is elege van az elmúlt nyolc évből? – szegezi a kérdést a gyanútlan Telekom-előfizetőnek a DK-t népszerűsítő...","id":"20180403_A_legfobb_ugyesz_azonnal_menesztesevel_kezdett_kampanyolni_Gyurcsany","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=492f8247-6239-411b-8a01-c62fb991c537&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03a35711-8b67-430d-ac82-0a8890bf45cc","keywords":null,"link":"/itthon/20180403_A_legfobb_ugyesz_azonnal_menesztesevel_kezdett_kampanyolni_Gyurcsany","timestamp":"2018. április. 03. 14:31","title":"A legfőbb ügyész azonnal menesztésével kampányol Gyurcsány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6126b897-b65f-461a-8e1d-627f18e64f1d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Úgy tűnik, egy hibának köszönhetően az összes közzétett, de törölt, illetve soha nem publikált videót is elmentette rólunk a Facebook.","shortLead":"Úgy tűnik, egy hibának köszönhetően az összes közzétett, de törölt, illetve soha nem publikált videót is elmentette...","id":"20180404_facebook_adatok_letoltese_archivum_torolt_video","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6126b897-b65f-461a-8e1d-627f18e64f1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1d43136-4f07-4348-b95e-42064d05b3c0","keywords":null,"link":"/tudomany/20180404_facebook_adatok_letoltese_archivum_torolt_video","timestamp":"2018. április. 04. 11:03","title":"Már csak ez hiányzott: olyan videókat is eltárolt rólunk a Facebook, amit soha nem posztoltunk ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e644aeb-7b8c-4f42-8f98-4dc160458f64","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A mintavételhez szükséges egységdoboz a patikákban lesz elérhető. ","shortLead":"A mintavételhez szükséges egységdoboz a patikákban lesz elérhető. ","id":"20180404_vastagbelrakszures_fontos_feladatot_kaphatnak_osztol_a_gyogyszertarak","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7e644aeb-7b8c-4f42-8f98-4dc160458f64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec1da3a1-826f-42e1-8e57-a2baaddda8f8","keywords":null,"link":"/itthon/20180404_vastagbelrakszures_fontos_feladatot_kaphatnak_osztol_a_gyogyszertarak","timestamp":"2018. április. 04. 07:22","title":"Vastagbélrákszűrés: Fontos feladatot kaphatnak ősztől a gyógyszertárak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]