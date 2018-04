Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"278d3a99-ba9d-41cc-bb3c-5b0114817d3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nagyon nem tesztett az ajánlat, amit kaptak.","shortLead":"Nagyon nem tesztett az ajánlat, amit kaptak.","id":"20180403_Ungar_Peter_ot_pontban_utasitotta_vissza_Karacsony_ajanlatat_a_bohozatot_lezartnak_tekintik","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=278d3a99-ba9d-41cc-bb3c-5b0114817d3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ec19fea-834f-4cc6-908a-6c9cb848012c","keywords":null,"link":"/itthon/20180403_Ungar_Peter_ot_pontban_utasitotta_vissza_Karacsony_ajanlatat_a_bohozatot_lezartnak_tekintik","timestamp":"2018. április. 03. 22:03","title":"Ungár Péter öt pontban utasította vissza Karácsony ajánlatát, \"a bohózatot lezártnak tekintik\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e28c5128-cb01-4ed6-bba3-edf13003b0f8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Büszkén jelentette Orbán Viktor facebookos csapata kedd délelőtt, hogy elérték a mérföldkövet.","shortLead":"Büszkén jelentette Orbán Viktor facebookos csapata kedd délelőtt, hogy elérték a mérföldkövet.","id":"20180403_orban_facebook_600_ezer","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e28c5128-cb01-4ed6-bba3-edf13003b0f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"172aacfe-b545-4a06-89ee-8a07bfa78a56","keywords":null,"link":"/tudomany/20180403_orban_facebook_600_ezer","timestamp":"2018. április. 03. 14:38","title":"Orbánt lájkolták a legtöbben, már 600 ezer rajongója van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f64811f-8510-403d-beae-d25521da121a","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"Az önkormányzatok megszüntetése régóta téma.","shortLead":"Az önkormányzatok megszüntetése régóta téma.","id":"20180404_Orban_Viktor_onallosagot_es_tamogatasi_programot_iger_a_kistelepuleseknek","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8f64811f-8510-403d-beae-d25521da121a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7552b52b-affb-4acb-9321-8e64cfd4e226","keywords":null,"link":"/itthon/20180404_Orban_Viktor_onallosagot_es_tamogatasi_programot_iger_a_kistelepuleseknek","timestamp":"2018. április. 04. 13:24","title":"Orbán Viktor önállóságot és támogatási programot ígér a kistelepüléseknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e70edd4e-9c58-4e70-83e9-3499d9f5bc99","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A gyerekek édesanyja cáfolta, hogy betegek lennének a babák. Azt mondta, hogy mind a négyen jól vannak, és örültek életük első nyuszijának.","shortLead":"A gyerekek édesanyja cáfolta, hogy betegek lennének a babák. Azt mondta, hogy mind a négyen jól vannak, és örültek...","id":"20180404_alhiroldal_terjesztett_hazugsagot_a_debreceni_negyes_ikrekrol","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e70edd4e-9c58-4e70-83e9-3499d9f5bc99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ff1edaf-4dac-4b14-a1b5-4e69d38c0fb7","keywords":null,"link":"/itthon/20180404_alhiroldal_terjesztett_hazugsagot_a_debreceni_negyes_ikrekrol","timestamp":"2018. április. 04. 08:12","title":"Álhíroldal terjesztett hazugságot a debreceni négyes ikrekről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5898e00d-53c8-4e3b-827b-bd262331a4ac","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kedden is folytatta kampányturnéját Orbán Viktor, aki most két baranyai településen is járt. A Szabad Pécs tudósítása szerint több, szokatlan kijelentés is elhangzott a miniszterelnöktől szavazásra buzdító beszédeiben.","shortLead":"Kedden is folytatta kampányturnéját Orbán Viktor, aki most két baranyai településen is járt. A Szabad Pécs tudósítása...","id":"20180403_Ne_higgyenek_a_folmereseknek__uzente_Orban_ujabb_turneallomasan","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5898e00d-53c8-4e3b-827b-bd262331a4ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6475d6a3-6715-4a33-92d2-51d400d47882","keywords":null,"link":"/itthon/20180403_Ne_higgyenek_a_folmereseknek__uzente_Orban_ujabb_turneallomasan","timestamp":"2018. április. 03. 16:43","title":"\"Ne higgyenek a fölméréseknek\" - üzente Orbán újabb turnéállomásán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02877833-6230-45cd-a8b2-52dc9f5d4e02","c_author":"Csatlós Hanna","category":"kultura","description":"Egy szaftos feminista vérbosszúra, Wes Anderson beszélő kutyás animációjára, a szerelmes szellemként létező Casey Affleckre és akár egy acélos ausztrál westernre is beülhetünk az idei, 25. Titanic Filmfesztiválon. Ezeket a filmeket ne hagyja ki, ha jól akar szórakozni!","shortLead":"Egy szaftos feminista vérbosszúra, Wes Anderson beszélő kutyás animációjára, a szerelmes szellemként létező Casey...","id":"20180404_Itt_rengeteg_ver_fog_folyni","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=02877833-6230-45cd-a8b2-52dc9f5d4e02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ffe5309-dd05-4a1a-afce-b2f1b21b93be","keywords":null,"link":"/kultura/20180404_Itt_rengeteg_ver_fog_folyni","timestamp":"2018. április. 04. 20:15","title":"Itt rengeteg vér fog folyni – kezdődik a Titanic Filmfesztivál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ce9f506-3a5d-41b0-beb6-e2273833b1e3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Két városban biztosan nem teljesültek azok az energiamegtakarításra tett vállalások, amelyeket az Elios ígért a lámpacserék utánra – írja a Direkt36.","shortLead":"Két városban biztosan nem teljesültek azok az energiamegtakarításra tett vállalások, amelyeket az Elios ígért...","id":"20180403_elios_nem_teljesultek_a_beigert_nagy_megtakaritasok","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5ce9f506-3a5d-41b0-beb6-e2273833b1e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6848771a-34fe-4f22-9a07-1f9886072291","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180403_elios_nem_teljesultek_a_beigert_nagy_megtakaritasok","timestamp":"2018. április. 03. 13:08","title":"Elios-ügy: nem teljesültek a beígért nagy megtakarítások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"630be030-c242-4213-b9b2-ada87bbb7842","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Komoly felfordulás okoz Franciaországban a vasutas dolgozók kedden kezdődött sztrájkja. A következő három hónapot ötnapos ciklusokra osztották a munkabeszüntetés szervezői: három nap munkát két nap sztrájk követ. A cél, hogy Emmanuel Macron francia államfő vonja vissza munkaügyi reformtervezetét. ","shortLead":"Komoly felfordulás okoz Franciaországban a vasutas dolgozók kedden kezdődött sztrájkja. A következő három hónapot...","id":"20180403_Megbenitja_Franciaorszagot_a_kozlekedesi_sztrajk","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=630be030-c242-4213-b9b2-ada87bbb7842&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29272eba-5bae-4088-a8d6-bd351639ca54","keywords":null,"link":"/vilag/20180403_Megbenitja_Franciaorszagot_a_kozlekedesi_sztrajk","timestamp":"2018. április. 03. 16:34","title":"Megbénítja Franciaországot a közlekedési sztrájk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]