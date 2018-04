Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5128fc34-d412-41bf-bce0-af093452adb8","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Júliustól tilos vékony műanyag szatyrokat importálni, jövő évtől kezdődően pedig tilos ezeket forgalmazni is Romániában. Az erről rendelkező törvényt szerdán hirdette ki a román államfő.","shortLead":"Júliustól tilos vékony műanyag szatyrokat importálni, jövő évtől kezdődően pedig tilos ezeket forgalmazni is...","id":"20180404_Kitiltjak_Romaniabol_a_muanyagszatyrokat","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5128fc34-d412-41bf-bce0-af093452adb8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63e65303-069f-495c-b157-3ee2a21d91bc","keywords":null,"link":"/elet/20180404_Kitiltjak_Romaniabol_a_muanyagszatyrokat","timestamp":"2018. április. 04. 16:25","title":"Kitiltják Romániából a műanyag szatyrokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5f2a722-8203-4f0c-8e40-7d5c4cd518b5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A bírósági döntés szerint több mint 23 millió forintot kell fizetnie a fideszes városvezetés biztatására a Ledina Kerámiához átigazolt 117 volt Zsolnay-dolgozónak. Az önkormányzat azt ígérte, kifizeti helyettük az összeget, de holnap lejár a határidő, és a pénz még sehol.","shortLead":"A bírósági döntés szerint több mint 23 millió forintot kell fizetnie a fideszes városvezetés biztatására a Ledina...","id":"20180405_Azt_mondtak_ez_a_kormany_erdeke__kiszurtak_a_volt_zsolnays_dolgozokkal_tobb_mint_23_milliot_kell_fizetniuk","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e5f2a722-8203-4f0c-8e40-7d5c4cd518b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7f18223-a39e-48b8-b414-1e7891f6373c","keywords":null,"link":"/kkv/20180405_Azt_mondtak_ez_a_kormany_erdeke__kiszurtak_a_volt_zsolnays_dolgozokkal_tobb_mint_23_milliot_kell_fizetniuk","timestamp":"2018. április. 05. 10:15","title":"„Azt mondták, ez a kormány érdeke” – kiszúrtak a volt zsolnays dolgozókkal, több mint 23 milliót kell fizetniük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00d3e77b-28f8-450e-a839-6dbc3b122b64","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Robert Austin szerint Orbán Viktor feltalálta a magyar stílusú autokráciát, bár Magyarország jelenleg még demokrácia, és április 8-án elvileg szabad választások lesznek. A kormány Soros György ellen folytatott primitív kampánya azonban aggodalomra ad okot, amire Orbán Viktor március 15-én is rátett egy lapáttal, amikor a Magyarországra leselkedő állítólagos sötétségről elmélkedett. ","shortLead":"Robert Austin szerint Orbán Viktor feltalálta a magyar stílusú autokráciát, bár Magyarország jelenleg még demokrácia...","id":"20180404_milosevicshez_hasonlitotta_orbant_egy_kanadai_egyetemi_tanar","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=00d3e77b-28f8-450e-a839-6dbc3b122b64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"433428e9-5690-43ae-bd0c-c84b2a3204c8","keywords":null,"link":"/itthon/20180404_milosevicshez_hasonlitotta_orbant_egy_kanadai_egyetemi_tanar","timestamp":"2018. április. 04. 13:33","title":"Milosevicshez hasonlította Orbánt egy kanadai egyetemi tanár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09dbdcea-c2d9-4305-9c95-4f26ff705935","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Ilyen összeomlás utoljára 2001-ben volt az Eurocontrol rendszerében.","shortLead":"Ilyen összeomlás utoljára 2001-ben volt az Eurocontrol rendszerében.","id":"20180404_Helyreallt_a_rend_az_europai_legi_kozlekedesben","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=09dbdcea-c2d9-4305-9c95-4f26ff705935&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"446d3b1d-9dd8-4b7f-bab3-94a1af0b8265","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180404_Helyreallt_a_rend_az_europai_legi_kozlekedesben","timestamp":"2018. április. 04. 10:07","title":"Helyreállt a rend az európai légi közlekedésben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c53d993b-dc61-4c24-87e4-b06a6c329fe8","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Ray Wilkins, az angol labdarúgó-válogatott korábbi csapatkapitánya 61 éves volt.","shortLead":"Ray Wilkins, az angol labdarúgó-válogatott korábbi csapatkapitánya 61 éves volt.","id":"20180404_meghalt_a_chelsea_legendaja","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c53d993b-dc61-4c24-87e4-b06a6c329fe8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6960a0da-a11e-48d2-a942-d043a110bb1a","keywords":null,"link":"/sport/20180404_meghalt_a_chelsea_legendaja","timestamp":"2018. április. 04. 17:51","title":"Meghalt a Chelsea legendája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d298d48b-de31-4400-b098-e1a7fb4bfa8a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Fél évre bezárják a Fülöp-szigetek legismertebb üdülőszigetét, Boracayt, miután kiderült, hogy a helyi szállodák és éttermek jó része mindenféle szűrés és tisztítás nélkül engedi be a szennyvizet a tengerbe.","shortLead":"Fél évre bezárják a Fülöp-szigetek legismertebb üdülőszigetét, Boracayt, miután kiderült, hogy a helyi szállodák és...","id":"20180405_Emesztogodor_lett_a_legjobb_fulopszigeteki_udulohely__be_is_zarjak_fel_evre","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d298d48b-de31-4400-b098-e1a7fb4bfa8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bea7fa6f-41d4-4165-b270-2cc565890d98","keywords":null,"link":"/vilag/20180405_Emesztogodor_lett_a_legjobb_fulopszigeteki_udulohely__be_is_zarjak_fel_evre","timestamp":"2018. április. 05. 11:54","title":"Emésztőgödör lett a legjobb Fülöp-szigeteki üdülőhely – be is zárják fél évre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4156615e-fef7-42fa-89be-1c3f4f735b2f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Juszt László többek között ezzel az intelemmel ment neki a Facebookon a kormány politikája mellett kiálló humoristának.","shortLead":"Juszt László többek között ezzel az intelemmel ment neki a Facebookon a kormány politikája mellett kiálló humoristának.","id":"20180405_Nacsa_Oliver_csak_ne_hasonlitgassa_magat_Bodocshoz","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4156615e-fef7-42fa-89be-1c3f4f735b2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b3c53d2-1fb9-417a-aebf-d30dd4682923","keywords":null,"link":"/kultura/20180405_Nacsa_Oliver_csak_ne_hasonlitgassa_magat_Bodocshoz","timestamp":"2018. április. 05. 07:34","title":"Nacsa Olivér csak ne hasonlítgassa magát Bödőcshöz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a042566b-f500-4111-9e66-85ce3505d1e6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook a korábbinál könnyebben értelmezhető nyelvezetben íródott felhasználási feltételeket és adatkezelési szabályzatot vezet be annak érdekében, hogy a felhasználói könnyebben megértsék az abban foglalt dolgokat. Fontos, hogy bár a frissített szabályzat egyszerűbben értelmezhető, a vállalat a módosítások keretében nem kér jogosultságot újabb felhasználói adatok gyűjtésére. A közösségi oldal emellett egy héten át a felhasználók visszajelzését is várja adatkezelési irányelveivel kapcsolatban.","shortLead":"A Facebook a korábbinál könnyebben értelmezhető nyelvezetben íródott felhasználási feltételeket és adatkezelési...","id":"20180405_facebook_uj_felhasznalasi_feltetelek_szabalyzat_adatgyujtes_live_marketplace","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a042566b-f500-4111-9e66-85ce3505d1e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d020c20-bb6a-407b-81f8-1d8ce1842ed4","keywords":null,"link":"/tudomany/20180405_facebook_uj_felhasznalasi_feltetelek_szabalyzat_adatgyujtes_live_marketplace","timestamp":"2018. április. 05. 11:03","title":"Erről jobb, ha tud: új szabályzatot vezet be a Facebook","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]