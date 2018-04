Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"349f6b3e-5c23-4caf-9648-5c14b4570548","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Canon által fejlesztett szenzor közel hatvanszor nagyobb felbontású képet készít, mint egy átlagos Full HD kamera.","shortLead":"A Canon által fejlesztett szenzor közel hatvanszor nagyobb felbontású képet készít, mint egy átlagos Full HD kamera.","id":"20180404_canon_120mxs_szenzor_120_megapixeles_kamera","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=349f6b3e-5c23-4caf-9648-5c14b4570548&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a41dfdf9-ebe5-4833-a304-1fb121ec7c77","keywords":null,"link":"/tudomany/20180404_canon_120mxs_szenzor_120_megapixeles_kamera","timestamp":"2018. április. 04. 20:03","title":"Nem gyenge: itt a Canon 120 megapixeles kamerája, és egy videó arról, hogy mit is tud","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebe30341-3a43-4dcc-9225-e337bc5c871f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nyolc kategóriában díjazták a magyar borvilág kiválóságait a ma átadott VinCE Awards-díjjal.","shortLead":"Nyolc kategóriában díjazták a magyar borvilág kiválóságait a ma átadott VinCE Awards-díjjal.","id":"20180405_Kiderult_hova_erdemes_borozgatni_menni","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ebe30341-3a43-4dcc-9225-e337bc5c871f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1202f87-e50c-4565-8fd5-a87a832575df","keywords":null,"link":"/kkv/20180405_Kiderult_hova_erdemes_borozgatni_menni","timestamp":"2018. április. 05. 12:00","title":"Kiderült, hova érdemes borozgatni menni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5128fc34-d412-41bf-bce0-af093452adb8","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Júliustól tilos vékony műanyag szatyrokat importálni, jövő évtől kezdődően pedig tilos ezeket forgalmazni is Romániában. Az erről rendelkező törvényt szerdán hirdette ki a román államfő.","shortLead":"Júliustól tilos vékony műanyag szatyrokat importálni, jövő évtől kezdődően pedig tilos ezeket forgalmazni is...","id":"20180404_Kitiltjak_Romaniabol_a_muanyagszatyrokat","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5128fc34-d412-41bf-bce0-af093452adb8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63e65303-069f-495c-b157-3ee2a21d91bc","keywords":null,"link":"/elet/20180404_Kitiltjak_Romaniabol_a_muanyagszatyrokat","timestamp":"2018. április. 04. 16:25","title":"Kitiltják Romániából a műanyag szatyrokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c12bd370-7361-4b0f-8248-92eb930c7df8","c_author":"Fináli Gábor","category":"velemeny","description":"A baj az őszinteség hiánya: Bernstein Béla hol neológ hitehagyó, hol pedig, ha politikailag így éri meg, a szabadságharc kiváló történésze. Vélemény.","shortLead":"A baj az őszinteség hiánya: Bernstein Béla hol neológ hitehagyó, hol pedig, ha politikailag így éri meg...","id":"20180404_A_zsidok_felsobbrendusege_vagy_magyar_hazafisag","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c12bd370-7361-4b0f-8248-92eb930c7df8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddff9ee2-fe04-4f94-b206-49741f07fd38","keywords":null,"link":"/velemeny/20180404_A_zsidok_felsobbrendusege_vagy_magyar_hazafisag","timestamp":"2018. április. 04. 12:12","title":"A zsidók felsőbbrendűsége vagy magyar hazafiság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"335f7756-1927-4ca3-8923-71e1186f7248","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20180406_Reagalt_a_Tankcsapda_a_tegnapi_Metallicameglepetesre_nem_talalnak_szavakat","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=335f7756-1927-4ca3-8923-71e1186f7248&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eac6aaa4-0c41-48a7-8f24-d5c68a2ffeb5","keywords":null,"link":"/kultura/20180406_Reagalt_a_Tankcsapda_a_tegnapi_Metallicameglepetesre_nem_talalnak_szavakat","timestamp":"2018. április. 06. 09:50","title":"Reagált a Tankcsapda a tegnapi Metallica-meglepetésre: nem találnak szavakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2081d319-7661-4144-a010-dd3a6ddfd968","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az USA elkötelezett az Iszlám Állam (IS) Szíriában lévő fegyveresei elleni harc folytatása mellett – jelentette be közleményében a Fehér Ház. A nyilatkozat azt jelenti, hogy az USA már visszakozik, pedig Donald Trump kedden még azt mondta, nagyon gyorsan hazatér a közel-keleti országban lévő mintegy kétezer amerikai katona. ","shortLead":"Az USA elkötelezett az Iszlám Állam (IS) Szíriában lévő fegyveresei elleni harc folytatása mellett – jelentette be...","id":"20180404_Trump_kivonulna_Sziriabol_de_megis_maradnak_az_amerikaiak","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2081d319-7661-4144-a010-dd3a6ddfd968&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"747056ed-7cbe-4d4f-8774-d19159494be4","keywords":null,"link":"/vilag/20180404_Trump_kivonulna_Sziriabol_de_megis_maradnak_az_amerikaiak","timestamp":"2018. április. 04. 18:10","title":"Trump kivonulna Szíriából, de mégis maradnak az amerikaiak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5af0c28c-3e0a-4ec2-abb6-a4ea3519a462","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A felmérések azt mutatják, hogy nincs nagyon nyitott kérdés a vasárnapi választás előtt. Azonban a voksolásnak mégis komoly tétje lehet, amennyiben azt nem egy egyszeri mindent eldöntő aktusnak, hanem egy folyamat részének tekintjük – írja választás előtti Fókusz-cikkében az e heti HVG. ","shortLead":"A felmérések azt mutatják, hogy nincs nagyon nyitott kérdés a vasárnapi választás előtt. Azonban a voksolásnak mégis...","id":"20180404_Aprilis_8rol_szoljon_az_enek","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5af0c28c-3e0a-4ec2-abb6-a4ea3519a462&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10c48874-47d5-4725-86b2-11cb66f8abc1","keywords":null,"link":"/itthon/20180404_Aprilis_8rol_szoljon_az_enek","timestamp":"2018. április. 04. 17:35","title":"Április 8-ról szóljon az ének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c0a52fc-089f-45d8-9aa4-392234d44f66","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Valamelyest csökken a felmelegedés is az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint.","shortLead":"Valamelyest csökken a felmelegedés is az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint.","id":"20180406_szeles_napnak_nezunk_elebe","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3c0a52fc-089f-45d8-9aa4-392234d44f66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a97a0cb8-17d4-4425-96e5-78885353a067","keywords":null,"link":"/itthon/20180406_szeles_napnak_nezunk_elebe","timestamp":"2018. április. 06. 05:08","title":"Szeles napnak nézünk elébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]