Autóbusszal ütközött egy gépkocsi Jászberény határában

[{"available":true,"c_guid":"d6f7db47-2143-45bd-9436-3a6088d03a8b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az, aki telepítette iPhone-jára az iOS 11.3-at. ismét tud YouTube-videókat játszani telefonján a háttérben. Kérdés, meddig él ez a lehetőség.","shortLead":"Az, aki telepítette iPhone-jára az iOS 11.3-at. ismét tud YouTube-videókat játszani telefonján a háttérben. Kérdés...","id":"20180405_ios_113_youtube_videok_lejatszasa_a_hatterben","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d6f7db47-2143-45bd-9436-3a6088d03a8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e8cb24a-e5fa-42e5-9098-a9937200b3bd","keywords":null,"link":"/tudomany/20180405_ios_113_youtube_videok_lejatszasa_a_hatterben","timestamp":"2018. április. 06. 10:00","title":"Használja ki iPhone-ján ezt a YouTube-funkciót, amíg a Google közbe nem lép","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fc783b3-e03a-48c9-9e0b-80beb656cf28","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A dél-angliai Salisburyben idegméreggel megmérgezett volt orosz-brit kettősügynök, Szergej Szkripal állapota már nem válságos, egészsége rohamosan javul – erősítették meg brit orvosok. A bejelentés egy nappal az után hangzott el, hogy az orosz televíziók lejátszottak egy olyan felvételt, amin Szkripal lánya – akit ugyancsak megmérgeztek – elmondta egy oroszországi rokonának, hogy egyikük sem szenvedett maradandó egészségromlást.","shortLead":"A dél-angliai Salisburyben idegméreggel megmérgezett volt orosz-brit kettősügynök, Szergej Szkripal állapota már nem...","id":"20180406_Szergej_Szkripal_is_felgyogyul","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9fc783b3-e03a-48c9-9e0b-80beb656cf28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0fc0c99-b2d1-4074-b542-60e95f8f5d1d","keywords":null,"link":"/vilag/20180406_Szergej_Szkripal_is_felgyogyul","timestamp":"2018. április. 06. 15:25","title":"Szergej Szkripal is felgyógyul","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03cff4b2-98f3-4167-8e7a-f5585e4e0829","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Antall József Tudásközpont korábbi munkatársa szerint azért mondtak fel neki, mert kiállt egy munkatársnője mellett, akit megalázó szavak értek, miután a Facebookon lájkolta az olimpia elleni aláírásgyűjtést. A bíróság most nem jogerős ítéletében kimondta: jogsértő volt Szert kirúgása. Az AJTK-nak az elmaradt munkabért, valamint másfél millió forint értékű sérelemdíjat is meg kell fizetnie. ","shortLead":"Az Antall József Tudásközpont korábbi munkatársa szerint azért mondtak fel neki, mert kiállt egy munkatársnője mellett...","id":"20180406_Birosag_mondta_ki_Politikai_okokbol_rugtak_ki_Szert_Boglarkat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=03cff4b2-98f3-4167-8e7a-f5585e4e0829&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"570307fc-f2d5-4cdc-a980-ca853d4310b7","keywords":null,"link":"/itthon/20180406_Birosag_mondta_ki_Politikai_okokbol_rugtak_ki_Szert_Boglarkat","timestamp":"2018. április. 06. 18:03","title":"Bíróság mondta ki: Politikai okokból rúgták ki Szert Boglárkát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04759e63-cf10-47fe-ae04-5a002d68bb60","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20180405_Lesujto_abra_a_magyarok_aggodnak_a_vilagon_a_legjobban_ha_az_egeszsegugyrol_van_szo","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=04759e63-cf10-47fe-ae04-5a002d68bb60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c3ee1b8-326a-4143-a38c-be4baf7ee399","keywords":null,"link":"/itthon/20180405_Lesujto_abra_a_magyarok_aggodnak_a_vilagon_a_legjobban_ha_az_egeszsegugyrol_van_szo","timestamp":"2018. április. 05. 17:09","title":"Lesújtó ábra: a magyarok aggódnak a világon a legjobban, ha az egészségügyről van szó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e0d0a2c-7335-4c93-ad4a-3301ca953a48","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy New York-i bíró úgy döntött, vissza kell szolgáltatni két Egon Schiele-rajzot az eredeti tulajdonos leszármazottainak. A zsidó származású ausztriai színész és rendező, Fritz Grünbaum a dachaui koncentrációs táborban halt meg, a magyar származású londoni galériatulajdonos igazságtalannak tartja a döntést.","shortLead":"Egy New York-i bíró úgy döntött, vissza kell szolgáltatni két Egon Schiele-rajzot az eredeti tulajdonos...","id":"20180406_New_Yorkban_visszaszolgaltatnak_ket_muvet_a_holokausztaldozatok_leszarmazottjainak","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2e0d0a2c-7335-4c93-ad4a-3301ca953a48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28a41262-1f0d-4b20-9bf5-6f0e7cff189a","keywords":null,"link":"/vilag/20180406_New_Yorkban_visszaszolgaltatnak_ket_muvet_a_holokausztaldozatok_leszarmazottjainak","timestamp":"2018. április. 06. 13:04","title":"New Yorkban visszaszolgáltatnak két művet a holokausztáldozatok leszármazottjainak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eda019ef-0c2d-487c-817d-725a957b5824","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Persze csak bizonyos szolgáltatások lesznek elérhetőek ebben az időszakban, hogy ezzel is segítsék a szavazókat.","shortLead":"Persze csak bizonyos szolgáltatások lesznek elérhetőek ebben az időszakban, hogy ezzel is segítsék a szavazókat.","id":"20180406_extra_ugyeletet_tartanak_hetvgen_a_kormanyablakok","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eda019ef-0c2d-487c-817d-725a957b5824&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d488120-76c3-4cdd-984d-194728e889bd","keywords":null,"link":"/itthon/20180406_extra_ugyeletet_tartanak_hetvgen_a_kormanyablakok","timestamp":"2018. április. 06. 11:14","title":"Extra ügyeletet tartanak hétvégén a kormányablakok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7114bf8b-f89a-4b0e-8dbc-69ded4a15146","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy kis ideig még várnunk kell a OnePlus 6-ra, viszont olyan jellemzőkkel érkezhet, amelyek lepipálják a Samsung jelenlegi csúcstelefonját.","shortLead":"Egy kis ideig még várnunk kell a OnePlus 6-ra, viszont olyan jellemzőkkel érkezhet, amelyek lepipálják a Samsung...","id":"20180406_a_onaplus6_specifikacioi_felulmuljak_a_galaxys9et","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7114bf8b-f89a-4b0e-8dbc-69ded4a15146&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6115e532-7417-45af-a6d6-d29a1b15683a","keywords":null,"link":"/tudomany/20180406_a_onaplus6_specifikacioi_felulmuljak_a_galaxys9et","timestamp":"2018. április. 06. 17:00","title":"Ettől a telefontól retteghet a Galaxy S9","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99d82ce9-c8b1-4b11-89bf-3954dab6a875","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Némi szervezéssel biztosítják a tűzoltóknak, rendőröknek és a honvédség személyi állományának, hogy elmehessenek vasárnap szavazni.","shortLead":"Némi szervezéssel biztosítják a tűzoltóknak, rendőröknek és a honvédség személyi állományának, hogy elmehessenek...","id":"20180406_csak_polgari_ruhaban_mehetnek_szavazni_a_rendorok_es_nem_viselhetnek_fegyvert","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=99d82ce9-c8b1-4b11-89bf-3954dab6a875&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfae1aa3-0259-4f23-bffb-4cebe565a050","keywords":null,"link":"/itthon/20180406_csak_polgari_ruhaban_mehetnek_szavazni_a_rendorok_es_nem_viselhetnek_fegyvert","timestamp":"2018. április. 06. 07:29","title":"Csak polgári ruhában mehetnek szavazni a rendőrök, és nem viselhetnek fegyvert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]