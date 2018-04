Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2e0d0a2c-7335-4c93-ad4a-3301ca953a48","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy New York-i bíró úgy döntött, vissza kell szolgáltatni két Egon Schiele-rajzot az eredeti tulajdonos leszármazottainak. A zsidó származású ausztriai színész és rendező, Fritz Grünbaum a dachaui koncentrációs táborban halt meg, a magyar származású londoni galériatulajdonos igazságtalannak tartja a döntést.","shortLead":"Egy New York-i bíró úgy döntött, vissza kell szolgáltatni két Egon Schiele-rajzot az eredeti tulajdonos...","id":"20180406_New_Yorkban_visszaszolgaltatnak_ket_muvet_a_holokausztaldozatok_leszarmazottjainak","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2e0d0a2c-7335-4c93-ad4a-3301ca953a48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28a41262-1f0d-4b20-9bf5-6f0e7cff189a","keywords":null,"link":"/vilag/20180406_New_Yorkban_visszaszolgaltatnak_ket_muvet_a_holokausztaldozatok_leszarmazottjainak","timestamp":"2018. április. 06. 13:04","title":"New Yorkban visszaszolgáltatnak két művet a holokausztáldozatok leszármazottjainak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1ad5ae9-7043-4ab0-81bb-79a5631dac61","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Felszálló ágba került a nemzetközi műtárgypiac, amit a Leonardo da Vincinek tulajdonított Salvator Mundi tavaly őszi csillagászati ára is igazolni látszik.\r

\r

","shortLead":"Felszálló ágba került a nemzetközi műtárgypiac, amit a Leonardo da Vincinek tulajdonított Salvator Mundi tavaly őszi...","id":"20180405_Leonardo_Picasso_ropkodnek_a_milliok_a_mukincspiacon","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f1ad5ae9-7043-4ab0-81bb-79a5631dac61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"596850da-af3b-40f1-97f2-40b282a2d498","keywords":null,"link":"/kultura/20180405_Leonardo_Picasso_ropkodnek_a_milliok_a_mukincspiacon","timestamp":"2018. április. 05. 15:45","title":"Leonardo, Picasso: röpködnek a milliók a műkincspiacon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1d6ad0d-12f3-4fc9-9b7e-5b5a8f87daa5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szanyi Tibor, az MSZP európai parlamenti és Gúr Nándor országgyűlési képviselője e-mailt küldtek a 2200 fő alatti települések polgármestereinek, polgármesteri hivatalainak és/vagy jegyzőinek.","shortLead":"Szanyi Tibor, az MSZP európai parlamenti és Gúr Nándor országgyűlési képviselője e-mailt küldtek a 2200 fő alatti...","id":"20180407_A_polgarmesterek_szeretik_az_EUt_csak_epp_a_kormany_nem_kerdezi_oket","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f1d6ad0d-12f3-4fc9-9b7e-5b5a8f87daa5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7ff8772-99fe-4ad0-b82a-2b5751d5295d","keywords":null,"link":"/itthon/20180407_A_polgarmesterek_szeretik_az_EUt_csak_epp_a_kormany_nem_kerdezi_oket","timestamp":"2018. április. 07. 14:02","title":"A polgármesterek szeretik az EU-t, csak épp a kormány nem kérdezi őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eda019ef-0c2d-487c-817d-725a957b5824","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Persze csak bizonyos szolgáltatások lesznek elérhetőek ebben az időszakban, hogy ezzel is segítsék a szavazókat.","shortLead":"Persze csak bizonyos szolgáltatások lesznek elérhetőek ebben az időszakban, hogy ezzel is segítsék a szavazókat.","id":"20180406_extra_ugyeletet_tartanak_hetvgen_a_kormanyablakok","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eda019ef-0c2d-487c-817d-725a957b5824&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d488120-76c3-4cdd-984d-194728e889bd","keywords":null,"link":"/itthon/20180406_extra_ugyeletet_tartanak_hetvgen_a_kormanyablakok","timestamp":"2018. április. 06. 11:14","title":"Extra ügyeletet tartanak hétvégén a kormányablakok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5dd8364f-4bd5-415c-bbf4-69cc359f2f8c","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A házelnök szerint a globalista szennyáradatban fog feloldódni az ország, ha nem a Fidesz nyer. ","shortLead":"A házelnök szerint a globalista szennyáradatban fog feloldódni az ország, ha nem a Fidesz nyer. ","id":"20180406_Kover_Kivanok_tehat_a_kovetkezo_28_evben_is_sok_ilyen_korrupt_kormanyt","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5dd8364f-4bd5-415c-bbf4-69cc359f2f8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a12b262-c310-4dd6-b544-757f812adf3b","keywords":null,"link":"/itthon/20180406_Kover_Kivanok_tehat_a_kovetkezo_28_evben_is_sok_ilyen_korrupt_kormanyt","timestamp":"2018. április. 06. 21:59","title":"Kövér: Kívánok a következő 28 évben is sok ilyen \"korrupt\" kormányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"032b0268-d470-4327-89aa-7ff242ddb417","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20180406_Az_MTI_elfeledkezett_az_ellenzeki_kampanyzarokrol","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=032b0268-d470-4327-89aa-7ff242ddb417&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e17b642-4be5-489e-8898-cf99ee87172e","keywords":null,"link":"/itthon/20180406_Az_MTI_elfeledkezett_az_ellenzeki_kampanyzarokrol","timestamp":"2018. április. 06. 18:38","title":"Az MTI órákra elfeledkezett az ellenzéki kampányzárókról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9bbdf18-9fa1-4cbc-a711-54cb4c14d6ad","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Carles Puigdemont üzent szombaton a spanyol hatóságoknak, szerinte a bebörtönzött Jordi Sanchezt kellene a következő katalán elnöknek megválasztani.","shortLead":"Carles Puigdemont üzent szombaton a spanyol hatóságoknak, szerinte a bebörtönzött Jordi Sanchezt kellene a következő...","id":"20180407_a_volt_katalan_elnok_szeretne_visszamenni_nemetorszagbol_belgiumba","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a9bbdf18-9fa1-4cbc-a711-54cb4c14d6ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efb402d1-6d74-4f3b-8dbc-1124ed1d1708","keywords":null,"link":"/vilag/20180407_a_volt_katalan_elnok_szeretne_visszamenni_nemetorszagbol_belgiumba","timestamp":"2018. április. 07. 14:39","title":"A volt katalán elnök szeretne visszamenni Németországból Belgiumba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90bf5620-efa4-42fd-9aed-f7d54d032bc3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megrángatták és odébb vitték a kormányellenes tiltakozókat. ","shortLead":"Megrángatták és odébb vitték a kormányellenes tiltakozókat. ","id":"20180406_Valtonos_biztonsagiak_rangattak_es_vittek_el_tiltakozokat_a_Fidesz_kampanyzarojarol","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=90bf5620-efa4-42fd-9aed-f7d54d032bc3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bcad493-3649-44a6-8a80-a15406e2bf5c","keywords":null,"link":"/itthon/20180406_Valtonos_biztonsagiak_rangattak_es_vittek_el_tiltakozokat_a_Fidesz_kampanyzarojarol","timestamp":"2018. április. 06. 16:54","title":"Valtonos biztonságiak rángattak és vittek el tiltakozókat a Fidesz kampányzárójáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]