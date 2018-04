Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"91738199-be15-4ecc-92af-712bccbd791f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Székesfehérváron tartja péntek délután kampányzáró rendezvényét a Fidesz. Orbán Viktor még riogathat egyet, és harcba hívhatja hívet. ","shortLead":"Székesfehérváron tartja péntek délután kampányzáró rendezvényét a Fidesz. Orbán Viktor még riogathat egyet, és harcba...","id":"20180406_Orban_meg_egyszer_megszolitja_sereget__Fidesz_kampanyzaro_percrol_percre","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=91738199-be15-4ecc-92af-712bccbd791f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24fb4820-e2a8-42a0-a913-2e1dc227fa4d","keywords":null,"link":"/itthon/20180406_Orban_meg_egyszer_megszolitja_sereget__Fidesz_kampanyzaro_percrol_percre","timestamp":"2018. április. 06. 17:00","title":"Rocky Balboát idézte Orbán a kampányzárón ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51ce8f26-3c65-4d66-ab02-7e620f113ae6","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Vona Gábor egy jászberényi utcafórumon ismét azt ígérte, hogy nem bontanák le a határvédő kerítést, sőt, határőrséget akarnak felállítani.","shortLead":"Vona Gábor egy jászberényi utcafórumon ismét azt ígérte, hogy nem bontanák le a határvédő kerítést, sőt, határőrséget...","id":"20180407_vona_az_a_tet_kivandorloorszag_lesze_magyarorszag_vagy_sem","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=51ce8f26-3c65-4d66-ab02-7e620f113ae6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f584733-dcf1-4f49-a895-ef4a2a2dc333","keywords":null,"link":"/itthon/20180407_vona_az_a_tet_kivandorloorszag_lesze_magyarorszag_vagy_sem","timestamp":"2018. április. 07. 15:41","title":"Vona: Az a tét, kivándorlóország lesz-e Magyarország vagy sem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99516d22-5432-477f-bb0d-504065ea212f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ebben a famíliában nem az apuka, hanem az anyuka rendelkezik a legerősebb autóval. És nem is fél használni.","shortLead":"Ebben a famíliában nem az apuka, hanem az anyuka rendelkezik a legerősebb autóval. És nem is fél használni.","id":"20180406_anya_kocsit_hajt_ime_a_csalad_ahol_mindenkinek_jut_egy_bmw_m5","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=99516d22-5432-477f-bb0d-504065ea212f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aebc3799-ec88-4afe-aa0a-56e375f06233","keywords":null,"link":"/cegauto/20180406_anya_kocsit_hajt_ime_a_csalad_ahol_mindenkinek_jut_egy_bmw_m5","timestamp":"2018. április. 06. 11:24","title":"Anya kocsit hajt: íme a család, ahol mindenkinek jut egy BMW M5","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8094196f-7d0c-4b1c-94ce-f4ae4c0d03e2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Terjedelmes összeállítás jelent meg a vasárnapi magyarországi parlamenti választás előtt Orbán Viktorról a BBC-n. Szerzője Nick Thorpe, aki közel harminc éve tudósítja a világot az itteni eseményekről. Cikkében kitér a bevándorlásellenességre, Orbán múltjára, Soros Györgyre és a kormány Oroszországgal való kapcsolatára is.","shortLead":"Terjedelmes összeállítás jelent meg a vasárnapi magyarországi parlamenti választás előtt Orbán Viktorról a BBC-n...","id":"20180406_bbc_nick_thorpe_orban_portre","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8094196f-7d0c-4b1c-94ce-f4ae4c0d03e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f7ffe2c-d2a5-44bb-af03-6da72d446d76","keywords":null,"link":"/itthon/20180406_bbc_nick_thorpe_orban_portre","timestamp":"2018. április. 06. 11:44","title":"BBC: \"Orbán jövője attól függ, hogy a győztes vagy a vesztes oldalon köt ki\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21c22cd9-06bf-46a6-aa06-ddccac6f9ec7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Nemzeti Választási Bizottság 1 millió 380 ezer forintra bírságolta a Csepeli Hírmondót Németh Szilárdnak folytatott kampányolásáért.","shortLead":"Az Nemzeti Választási Bizottság 1 millió 380 ezer forintra bírságolta a Csepeli Hírmondót Németh Szilárdnak folytatott...","id":"20180407_Tultolta_a_Csepeli_Hirmondo_Nemeth_Szilardot","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=21c22cd9-06bf-46a6-aa06-ddccac6f9ec7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d870a60-49f4-4b87-97b5-08bbec5acf26","keywords":null,"link":"/itthon/20180407_Tultolta_a_Csepeli_Hirmondo_Nemeth_Szilardot","timestamp":"2018. április. 07. 11:53","title":"Túltolta a Csepeli Hírmondó Németh Szilárdot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"551e4e28-8031-44c9-a24b-0c75a1d3ce6e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Magyarországon 2000 zsoldos dolgozik Sorosnak – állítja Orbán Viktor. Mégis kik ők? Az európai parlamenti képviselő név szerint is kíváncsi lenne rájuk.","shortLead":"Magyarországon 2000 zsoldos dolgozik Sorosnak – állítja Orbán Viktor. Mégis kik ők? Az európai parlamenti képviselő név...","id":"20180407_Javor_Benedek_kikerte_a_kozellensegek_ketezres_listajat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=551e4e28-8031-44c9-a24b-0c75a1d3ce6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42721087-8d0b-4c06-8149-b7413e7b7ca8","keywords":null,"link":"/itthon/20180407_Javor_Benedek_kikerte_a_kozellensegek_ketezres_listajat","timestamp":"2018. április. 07. 10:33","title":"Jávor Benedek kikérte Pintér Sándortól a közellenségek kétezres listáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cc038a-b5ce-474a-9ca8-0a96fbe02c5a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Azonnali párbeszédet sürgetett a madridi kormánnyal Carles Puigdemont katalán vezető, aki pénteken hagyhatta el óvadék ellenében a börtönt. A hazájában lázadással és a közpénz hűtlen kezelésével vádolt politikust spanyol kérésre Németországban vették őrizetbe.","shortLead":"Azonnali párbeszédet sürgetett a madridi kormánnyal Carles Puigdemont katalán vezető, aki pénteken hagyhatta el óvadék...","id":"20180406_Parbeszedet_surget_a_kiengedett_katalan_vezeto","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0cc038a-b5ce-474a-9ca8-0a96fbe02c5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e72820dd-7e1e-4c86-9bd3-ba251bc23a00","keywords":null,"link":"/vilag/20180406_Parbeszedet_surget_a_kiengedett_katalan_vezeto","timestamp":"2018. április. 06. 14:42","title":"Párbeszédet sürget a kiengedett katalán vezető","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2adca871-ac27-4d14-9ecf-00dce91888b4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Három óriásplakát Ebbing határában című amerikai filmből vett ötlettel kampányol utolsó pénteken az Együtt a Legfőbb Ügyészség előtt. Az Oscar-díjas alkotás egy anyáról szól, aki óriásplakát-üzenetekkel próbálja elérni a helyi rendőrfőnöknél, hogy rendesen nyomozzanak a megölt lánya gyilkossági ügyében. Polt Pétertől is így kényszerítenék ki, hogy az ügyészséget érdekelje Tiborcz István botránya.","shortLead":"A Három óriásplakát Ebbing határában című amerikai filmből vett ötlettel kampányol utolsó pénteken az Együtt a Legfőbb...","id":"20180406_A_tettes_Orban_Viktor_veje__oriasplakatokon_uzennek_Polt_Peternek","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2adca871-ac27-4d14-9ecf-00dce91888b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03aea61a-7b3a-4733-aba7-dcf9613961b2","keywords":null,"link":"/itthon/20180406_A_tettes_Orban_Viktor_veje__oriasplakatokon_uzennek_Polt_Peternek","timestamp":"2018. április. 06. 10:41","title":"„A tettes Orbán Viktor veje” – óriásplakátokon üzennek Polt Péternek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]