Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ac1a6342-31ff-4409-8d26-ac40474dfdc0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az indiai állami vasúti társaság az 1,3 milliárdos ország legnagyobb állami cége. Alkalmazottainak összlétszáma 1,3 millió, tehát minden ezredik indiai vasutas vagy a vasút szolgálatában dolgozik. ","shortLead":"Az indiai állami vasúti társaság az 1,3 milliárdos ország legnagyobb állami cége. Alkalmazottainak összlétszáma 1,3...","id":"20180406_Ez_vilagrekord_lehet_25_millioan_jelentkeztek_90_ezer_allasra","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ac1a6342-31ff-4409-8d26-ac40474dfdc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"897bf8a4-d9e8-479f-be49-5a0ad35d8ef3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180406_Ez_vilagrekord_lehet_25_millioan_jelentkeztek_90_ezer_allasra","timestamp":"2018. április. 06. 12:02","title":"Ez világrekord lehet: 25 millió jelentkező 90 ezer állásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"240768eb-6346-4dd5-b663-1a66a9217b1e","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A szavazási levélcsomagokat csak személyesen lehet átvenni.","shortLead":"A szavazási levélcsomagokat csak személyesen lehet átvenni.","id":"20180407_","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=240768eb-6346-4dd5-b663-1a66a9217b1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a739a748-b07d-4028-8e1f-4ac820b15360","keywords":null,"link":"/itthon/20180407_","timestamp":"2018. április. 07. 08:12","title":"Ma lehet utoljára átvenni a szavazási levélcsomagokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dabe068b-0031-4a62-941d-e189c0f830cd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A határátkelőn pénteki reggel 9 után próbált átjutni a szerb rendszámú jármű.","shortLead":"A határátkelőn pénteki reggel 9 után próbált átjutni a szerb rendszámú jármű.","id":"20180406_79_szirt_es_irakit_talaltak_egy_kamionban_artandnal","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dabe068b-0031-4a62-941d-e189c0f830cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2718cc17-a5e3-46a9-a8ba-84cfcb44bcdf","keywords":null,"link":"/itthon/20180406_79_szirt_es_irakit_talaltak_egy_kamionban_artandnal","timestamp":"2018. április. 06. 12:11","title":"79 szírt és irakit találtak egy kamionban Ártándnál – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff2688ca-e94a-49af-9fe2-b239aa1a8c75","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Várhatóan május elején ismerheti meg a világ a HTC új csúcstelefonját, amelyről most renderelt képek szivárogtak ki.","shortLead":"Várhatóan május elején ismerheti meg a világ a HTC új csúcstelefonját, amelyről most renderelt képek szivárogtak ki.","id":"20180407_kepek_szivarogtak_ki_htc_uj_csucstelefonjarol","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ff2688ca-e94a-49af-9fe2-b239aa1a8c75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f6d04d5-6a0d-48d0-978d-008ada8b7bc9","keywords":null,"link":"/tudomany/20180407_kepek_szivarogtak_ki_htc_uj_csucstelefonjarol","timestamp":"2018. április. 07. 10:11","title":"Képek szivárogtak ki: ilyen lehet a HTC új csúcstelefonja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e8ff0ff-d94d-46e3-aeed-07a9134121b9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyik párt sem kapott jelest, de van két jó program a gyengébbek mellett.","shortLead":"Egyik párt sem kapott jelest, de van két jó program a gyengébbek mellett.","id":"20180407_Leoszalyoztak_a_partok_egeszsegugyi_programjait","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7e8ff0ff-d94d-46e3-aeed-07a9134121b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"106140e5-c098-473f-94a6-6fef10c8546a","keywords":null,"link":"/itthon/20180407_Leoszalyoztak_a_partok_egeszsegugyi_programjait","timestamp":"2018. április. 07. 15:16","title":"Értékelték a pártok egészségügyi programjait: Fidesz - nulla pont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cc038a-b5ce-474a-9ca8-0a96fbe02c5a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Azonnali párbeszédet sürgetett a madridi kormánnyal Carles Puigdemont katalán vezető, aki pénteken hagyhatta el óvadék ellenében a börtönt. A hazájában lázadással és a közpénz hűtlen kezelésével vádolt politikust spanyol kérésre Németországban vették őrizetbe.","shortLead":"Azonnali párbeszédet sürgetett a madridi kormánnyal Carles Puigdemont katalán vezető, aki pénteken hagyhatta el óvadék...","id":"20180406_Parbeszedet_surget_a_kiengedett_katalan_vezeto","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0cc038a-b5ce-474a-9ca8-0a96fbe02c5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e72820dd-7e1e-4c86-9bd3-ba251bc23a00","keywords":null,"link":"/vilag/20180406_Parbeszedet_surget_a_kiengedett_katalan_vezeto","timestamp":"2018. április. 06. 14:42","title":"Párbeszédet sürget a kiengedett katalán vezető","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6ba0f88-c755-47a4-9daf-6de7a0f1fc6b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Meghallgattatott azok kérése, akik olcsóbb Pixel telefonra vágytak 2018-ban. Igaz, ehhez adott régióban kell élniük.","shortLead":"Meghallgattatott azok kérése, akik olcsóbb Pixel telefonra vágytak 2018-ban. Igaz, ehhez adott régióban kell élniük.","id":"20180406_olcsobb_pixel_telefon_erkezik_afejlodo_piacokra","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f6ba0f88-c755-47a4-9daf-6de7a0f1fc6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91906af6-92c7-4eb2-ad51-3840396b1e71","keywords":null,"link":"/tudomany/20180406_olcsobb_pixel_telefon_erkezik_afejlodo_piacokra","timestamp":"2018. április. 06. 20:03","title":"Olcsóbb Pixel telefon érkezik, kár, hogy nem mindenki számára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccfa7d01-22f8-4b2e-9269-f68f7b85de4e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple március végén mutatta be egy chicagói oktatási rendezvényen iPadjének legújabb (olcsó) változatát. Az iFixit csapata azonnal le is csapott rá, és darabokra szedte.","shortLead":"Az Apple március végén mutatta be egy chicagói oktatási rendezvényen iPadjének legújabb (olcsó) változatát. Az iFixit...","id":"20180406_uj_ipad_javithatosag_ifixit_teardown","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ccfa7d01-22f8-4b2e-9269-f68f7b85de4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6514158a-47c0-44a2-9ed7-aa3bf75e934a","keywords":null,"link":"/tudomany/20180406_uj_ipad_javithatosag_ifixit_teardown","timestamp":"2018. április. 06. 13:00","title":"Videó: szétszedték a legújabb iPadet (is)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]