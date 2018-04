Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1bc6ea4d-c045-40cf-ba30-1c96135dc658","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A választási iroda honlapja nem működik a sok átjelentkezés miatt, ezért hosszabbították meg a határidőt. ","shortLead":"A választási iroda honlapja nem működik a sok átjelentkezés miatt, ezért hosszabbították meg a határidőt. ","id":"20180406_Egy_oraval_meghosszabbitottak_az_atjelentkezesi_hataridot","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1bc6ea4d-c045-40cf-ba30-1c96135dc658&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98bfbd8a-19eb-4778-ba99-feb2250af24b","keywords":null,"link":"/itthon/20180406_Egy_oraval_meghosszabbitottak_az_atjelentkezesi_hataridot","timestamp":"2018. április. 06. 16:01","title":"Egy órával meghosszabbították az átjelentkezési határidőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3498ccbc-b1ca-472f-a355-547f77bc686b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy újabb uniós szégyenlista élén Magyarország.","shortLead":"Egy újabb uniós szégyenlista élén Magyarország.","id":"20180406_A_magyarok_haromnegyedenek_nincs_eleg_penze_orvosra","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3498ccbc-b1ca-472f-a355-547f77bc686b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca671e03-1202-4b53-9094-1c72427cf2ba","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180406_A_magyarok_haromnegyedenek_nincs_eleg_penze_orvosra","timestamp":"2018. április. 06. 16:26","title":"A magyarok háromnegyedének nincs elég pénze orvosra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98ed5ae9-cc21-4a14-9a97-5a7d5fdac9dc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rövid, közérthető gondolataival Böde Dániel is hozzájárult a választási kampányhoz.","shortLead":"Rövid, közérthető gondolataival Böde Dániel is hozzájárult a választási kampányhoz.","id":"20180407_bode_daniel_nagyon_tomoren_mondta_el_miert_megy_el_szavazni_vasarnap","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=98ed5ae9-cc21-4a14-9a97-5a7d5fdac9dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ff721aa-08c8-440c-903e-d5b9c98654d0","keywords":null,"link":"/itthon/20180407_bode_daniel_nagyon_tomoren_mondta_el_miert_megy_el_szavazni_vasarnap","timestamp":"2018. április. 07. 15:19","title":"Böde Dániel nagyon tömören mondta el, miért megy el szavazni vasárnap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1f60c22-4276-4abd-8470-aca7957ade59","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb mélységekbe süllyedt a Facebook. Miközben a közösségi oldal nemrég még egész oldalas hirdetésben fogadkozott, hogy nekik a felhasználók és a velük való, bizalomra épülő kapcsolat az első, most kiderült, hogy azért ez nem több egy olcsón megfogalmazható pr-állításnál.","shortLead":"Újabb mélységekbe süllyedt a Facebook. Miközben a közösségi oldal nemrég még egész oldalas hirdetésben fogadkozott...","id":"20180407_facebook_uzenetek_torlese_messenger_mark_zuckerberg_facebook_botrany","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f1f60c22-4276-4abd-8470-aca7957ade59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bb9aafc-7944-432f-91f0-40946e5703e0","keywords":null,"link":"/tudomany/20180407_facebook_uzenetek_torlese_messenger_mark_zuckerberg_facebook_botrany","timestamp":"2018. április. 07. 13:08","title":"Mégis ki bízik meg ezután a Facebookban? Most derült ki, hogy Zuckerberg visszamenőleg eltüntetheti az üzeneteit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"477ee38b-d223-47f1-a0b7-6053a34d33ab","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hányszor lehet még elsütni ezt a trükköt a Facebookon?","shortLead":"Hányszor lehet még elsütni ezt a trükköt a Facebookon?","id":"20180406_kamu_facebook_sorsolas_mercedes_benz","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=477ee38b-d223-47f1-a0b7-6053a34d33ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b852812-bc06-4165-abc0-165209de0301","keywords":null,"link":"/cegauto/20180406_kamu_facebook_sorsolas_mercedes_benz","timestamp":"2018. április. 06. 10:22","title":"Már 20 ezren követik a kamu Mercedes-sorsolást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d017599-0638-4f8c-9a9f-7c17f943d556","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz populista és migránsellenes üzenetekkel próbálja felforrósítani a hangulatot a vasárnapi parlamenti választásokra. Ha Orbán Viktornak és pártjának sikerül újabb győzelmet besöpörnie, abból erőt meríthetnek Európa populista erői az Al-Dzsazíra helyzetjelentése szerint. ","shortLead":"A Fidesz populista és migránsellenes üzenetekkel próbálja felforrósítani a hangulatot a vasárnapi parlamenti...","id":"20180406_lelket_onthet_orban_az_europai_populistakba_ha_vasarnap_ujra_gyozni_tud","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0d017599-0638-4f8c-9a9f-7c17f943d556&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3dd3356a-e4c2-4415-a335-d7f883c5d00c","keywords":null,"link":"/itthon/20180406_lelket_onthet_orban_az_europai_populistakba_ha_vasarnap_ujra_gyozni_tud","timestamp":"2018. április. 06. 10:45","title":"Lelket önthet Orbán az európai populistákba, ha vasárnap újra győzni tud","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46570ca1-555f-4e5c-ae0c-afbd1ba72890","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A nagy értékű Mercedes típusú gépkocsit a brit hatóság körözte.","shortLead":"A nagy értékű Mercedes típusú gépkocsit a brit hatóság körözte.","id":"20180407_autolopas_lopott_auto_mercedes_csengersima","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=46570ca1-555f-4e5c-ae0c-afbd1ba72890&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3e41c50-c788-4853-bb1b-27c97c59aa7c","keywords":null,"link":"/cegauto/20180407_autolopas_lopott_auto_mercedes_csengersima","timestamp":"2018. április. 07. 16:41","title":"Ilyen trükkös autólopást már rég láttunk, de lebuktak a tolvajok a magyar határon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1d6ad0d-12f3-4fc9-9b7e-5b5a8f87daa5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szanyi Tibor, az MSZP európai parlamenti és Gúr Nándor országgyűlési képviselője e-mailt küldtek a 2200 fő alatti települések polgármestereinek, polgármesteri hivatalainak és/vagy jegyzőinek.","shortLead":"Szanyi Tibor, az MSZP európai parlamenti és Gúr Nándor országgyűlési képviselője e-mailt küldtek a 2200 fő alatti...","id":"20180407_A_polgarmesterek_szeretik_az_EUt_csak_epp_a_kormany_nem_kerdezi_oket","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f1d6ad0d-12f3-4fc9-9b7e-5b5a8f87daa5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7ff8772-99fe-4ad0-b82a-2b5751d5295d","keywords":null,"link":"/itthon/20180407_A_polgarmesterek_szeretik_az_EUt_csak_epp_a_kormany_nem_kerdezi_oket","timestamp":"2018. április. 07. 14:02","title":"A polgármesterek szeretik az EU-t, csak épp a kormány nem kérdezi őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]