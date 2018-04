Az Automotive News, amely beszámolt az eset hátteréről is, megerősítette, hogy azt követően szabadultak el az indulatok, miután bejelentették a jövedelemcsökkentést. A munkások a törés-zúzáson kívül a főnökség azonnali elbocsátást is követelték.

A helyi General Motors teljesítménye a tavalyi évben valóban komoly visszaesést szenvedet el és az is felmerült, hogy az egyik helyi üzemüket be kell zárni és el is bocsátottak 2600 embert, a jelenleg alkalmazott 16000 munkásukból. További fenyegetésként azt is közölte a helyi GM, amennyiben a szakszervezetekkel nem sikerül megállapodni, csődöt jelentenek. A GM egyébként a néhai Deawoo Motor gyártó kapacitásait használja gyártásra.

Természetesen az ámokfutást elkövető munkások ellen a rendőrség eljárást indított.