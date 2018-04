Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dadf2cf8-c857-4dac-879e-dcd40caaff04","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20180409_Nem_kernek_a_pecsiek_az_arab_szamokbol__dobbenetes_valaszok_az_alkerdesre","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dadf2cf8-c857-4dac-879e-dcd40caaff04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb175301-e881-4e18-99f2-da532b21745f","keywords":null,"link":"/kultura/20180409_Nem_kernek_a_pecsiek_az_arab_szamokbol__dobbenetes_valaszok_az_alkerdesre","timestamp":"2018. április. 09. 10:39","title":"Nem kérnek a pécsiek az arab számokból – döbbenetes válaszok az álkérdésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b03ff2c-015c-47be-9fd6-5895a39ddd7a","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A legtöbb választópolgár Londonban szerepelt a névjegyzékben.","shortLead":"A legtöbb választópolgár Londonban szerepelt a névjegyzékben.","id":"20180408_A_kulkepviseleteken_889_szazalekos_volt_a_reszvetel","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7b03ff2c-015c-47be-9fd6-5895a39ddd7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85fa4c6e-2534-45ed-8a64-17121aa589e1","keywords":null,"link":"/itthon/20180408_A_kulkepviseleteken_889_szazalekos_volt_a_reszvetel","timestamp":"2018. április. 08. 23:23","title":"A külképviseleteken 88,9 százalékos volt a részvétel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5d9b3ca-4cba-402a-8274-d6bcbf1adbe5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kiadta a Samsung előrejelzését az első negyedév pénzügyi eredményeit illetően: úgy tűnik, rekordbevételt könyvelhetnek el.","shortLead":"Kiadta a Samsung előrejelzését az első negyedév pénzügyi eredményeit illetően: úgy tűnik, rekordbevételt könyvelhetnek...","id":"20180409_samsung_elozetes_penzugyi_eredmenyek_2018q1","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d5d9b3ca-4cba-402a-8274-d6bcbf1adbe5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ea706b4-ebdc-4e6a-8bbc-ee7e4756d88b","keywords":null,"link":"/tudomany/20180409_samsung_elozetes_penzugyi_eredmenyek_2018q1","timestamp":"2018. április. 09. 12:03","title":"Bonthatják a pezsgőt a Samsungnál: még nem volt ilyen jó negyedévük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc2f2dee-888c-457c-9e06-e7665415772c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azt próbáltuk világossá tenni, az emberek ne engedjék, hogy a választás egyszerű, egy alkalomra szóló döntés legyen, hanem közösen érezzük át annak a jelentőségét, hogy most el fog dőlni Magyarország sorsa talán hosszú évtizedekre - mondta Orbán Viktor az Echo Tv-nek adott interjúban a választási győzelem kihirdetése után.\r

\r

","shortLead":"Azt próbáltuk világossá tenni, az emberek ne engedjék, hogy a választás egyszerű, egy alkalomra szóló döntés legyen...","id":"20180409_Orban_Viktor_Magyarorszag_sorsa_hosszu_evtizedekre_eldol","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dc2f2dee-888c-457c-9e06-e7665415772c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02007f7a-9e95-4c08-b2c3-ce497ca93bd4","keywords":null,"link":"/itthon/20180409_Orban_Viktor_Magyarorszag_sorsa_hosszu_evtizedekre_eldol","timestamp":"2018. április. 09. 01:39","title":"Orbán Viktor: Magyarország sorsa hosszú évtizedekre eldől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06241001-6f82-4c90-94f8-70f3182ea956","c_author":"Nagy Iván Zsolt","category":"itthon","description":"Van, amikor össze kell fogni és közösen cselekedni. Hónapokig terveztük közösségi programunkat, most itt a pillanat: indulunk. ","shortLead":"Van, amikor össze kell fogni és közösen cselekedni. Hónapokig terveztük közösségi programunkat, most itt a pillanat...","id":"20180409_hvg_partolo_tagsag","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=06241001-6f82-4c90-94f8-70f3182ea956&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59ad985c-84d0-420f-82f1-967fe2531fbe","keywords":null,"link":"/itthon/20180409_hvg_partolo_tagsag","timestamp":"2018. április. 09. 09:00","title":"Pártoló Tagság programot indít a HVG","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f11bc84-a52f-43eb-946f-cd6be68274a7","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az MSZP-Párbeszéd miniszterelnök-jelöltje szerint nagy reményekre ad okot a magas részvételi arány.","shortLead":"Az MSZP-Párbeszéd miniszterelnök-jelöltje szerint nagy reményekre ad okot a magas részvételi arány.","id":"20180408_Karacsony_Ez_nagyon_biztato_jel_azoknak_akik_valtozast_akarnak","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3f11bc84-a52f-43eb-946f-cd6be68274a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17638918-b904-4f3b-8d4c-7b7b459b32ab","keywords":null,"link":"/itthon/20180408_Karacsony_Ez_nagyon_biztato_jel_azoknak_akik_valtozast_akarnak","timestamp":"2018. április. 08. 12:18","title":"Karácsony: \"Ez nagyon biztató jel azoknak, akik változást akarnak\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e962c279-3618-492c-a78b-a1ab6bede203","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rutlandi Uppingham iskola igazgatója azt mondta, hogy a jövőben bármelyik fiúnak megengedett a szoknya viselése. A bentlakásos iskola Anglia egyik leghíresebb oktatási intézménye, több híresség, például Stephen Fry is ide járt. ","shortLead":"A rutlandi Uppingham iskola igazgatója azt mondta, hogy a jövőben bármelyik fiúnak megengedett a szoknya viselése...","id":"20180408_A_fiuk_is_viselhetnek_szoknyat_egy_angliai_bentlakasos_iskolaban","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e962c279-3618-492c-a78b-a1ab6bede203&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd09d24e-628c-4d38-9386-8bdbff1cbe3a","keywords":null,"link":"/elet/20180408_A_fiuk_is_viselhetnek_szoknyat_egy_angliai_bentlakasos_iskolaban","timestamp":"2018. április. 08. 20:43","title":"A fiúk is viselhetnek szoknyát egy angliai bentlakásos iskolában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d0c02b5-7609-42ca-b244-165dc451f860","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"El kell ismernem, hogy a Fidesz megnyerte a választást – mondta Vona Gábor, a Jobbik elnöke a választási eredmények megismerése után. ","shortLead":"El kell ismernem, hogy a Fidesz megnyerte a választást – mondta Vona Gábor, a Jobbik elnöke a választási eredmények...","id":"20180408_lemond_vona_gabor","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3d0c02b5-7609-42ca-b244-165dc451f860&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9e77d85-9ace-449e-a8b3-aacb1278831f","keywords":null,"link":"/itthon/20180408_lemond_vona_gabor","timestamp":"2018. április. 08. 23:51","title":"Lemond Vona Gábor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]