A közelmúltban már többször is előfordult, hogy egyes autógyártók olyan koncepcióautókkal rukkoltak elő, melyek csak és kizárólag játékprogramokban, virtuális formában léteztek. Az Audi e-Tron Vision Gran Turismo is így kezdte a pályafutását, most viszont sokak meglepetésére a valóságban is elkészült. És ilyen lett:

© Audi

A PlayStation 4-ről hirtelen valódi aszfaltra került brutális versenyautó meghajtásáról három villanymotor gondoskodik, melyek közül egy az első kerekeket, kettő pedig a hátsó kerekeket hajtja. Egy-egy ilyen motor 272 lóerős, a rendszerteljesítmény pedig nem kevesebb mint 815 lóerő.

© Audi

Ehhez a hatalmas teljesítményhez alig 1450 kilogrammos tömeg társul, melynek köszönhetően a mindössze 1,78 kg/le arányú és 50:50 ideális tömegelosztású kocsi 2,5 másodperc alatt gyorsul fel állóhelyzetből 100-as tempóra.

© Audi

A legendás Audi 90 Quattro IMSA GTO dizájnja által ihletett Audi villanyautó a Formula E versenysorozat futamai előtt fog felbukkanni, mint versenytaxi. Az autót Rahel Frey DTM-pilóta és Dindo Capello Le Mans-győztes versenyző fogja vezetni.

© Audi

Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, lájkolja a HVG Autó rovatának Facebook-oldalát.