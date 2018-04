Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9044d567-3cba-4b8f-9010-7c535dbd757c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A japánok egy kínai céggel közösen készítenék el az IMx Kurót, ami igencsak ígéretesnek tűnik.","shortLead":"A japánok egy kínai céggel közösen készítenék el az IMx Kurót, ami igencsak ígéretesnek tűnik.","id":"20180410_nissan_elektromos_auto_pekingi_autoszalon","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9044d567-3cba-4b8f-9010-7c535dbd757c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c667ff1-20c3-4526-93a2-782a907bae96","keywords":null,"link":"/cegauto/20180410_nissan_elektromos_auto_pekingi_autoszalon","timestamp":"2018. április. 10. 08:21","title":"600 km-es hatótávval érkezhet a Nissan meglepetés e-autója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13a970c1-c361-43b8-b619-62a058c8b0de","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A Lufthansa több száz keddi járatát törölték, és ez körülbelül 90 ezer utast érint.","shortLead":"A Lufthansa több száz keddi járatát törölték, és ez körülbelül 90 ezer utast érint.","id":"20180409_jobb_tajekozodni_indulas_elott_azoknak_akiknek_keddre_van_lufthansa_jegyuk","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=13a970c1-c361-43b8-b619-62a058c8b0de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7fd986b-233c-4f9c-a329-34cc7f5fa23f","keywords":null,"link":"/kkv/20180409_jobb_tajekozodni_indulas_elott_azoknak_akiknek_keddre_van_lufthansa_jegyuk","timestamp":"2018. április. 09. 21:51","title":"Jobb tájékozódni indulás előtt azoknak, akiknek keddre van Lufthansa-jegyük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd93e8ca-c247-47b8-88b2-8ab8490aa4e1","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Bántóan viselkedik a partnere, esetleg már felmerült önben a távozás? Mielőtt szakítana, próbálja ki ezt a három stratégiát. ","shortLead":"Bántóan viselkedik a partnere, esetleg már felmerült önben a távozás? Mielőtt szakítana, próbálja ki ezt a három...","id":"20180408_Hogyan_tanitsuk_meg_a_tarsunknak_hogy_jol_szeressen_minket","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cd93e8ca-c247-47b8-88b2-8ab8490aa4e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d860c913-24a4-45c3-a793-c796a375198c","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20180408_Hogyan_tanitsuk_meg_a_tarsunknak_hogy_jol_szeressen_minket","timestamp":"2018. április. 08. 20:15","title":"Hogyan tanítsuk meg a társunknak, hogy jól szeressen minket?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1680049c-8994-429b-998b-748f16fef417","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Mennie kellett John Cryannek, mert Németország legnagyobb hitelezője évek óta veszteséget termelt.","shortLead":"Mennie kellett John Cryannek, mert Németország legnagyobb hitelezője évek óta veszteséget termelt.","id":"20180409_Vesztesegesseg_es_botranyok__kirugtak_a_Deutsche_Bank_brit_vezerigazgatojat","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1680049c-8994-429b-998b-748f16fef417&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad6f0353-2224-4333-8b9b-ea6dbef0092c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180409_Vesztesegesseg_es_botranyok__kirugtak_a_Deutsche_Bank_brit_vezerigazgatojat","timestamp":"2018. április. 09. 09:39","title":"Veszteség és botrányok – kirúgták a Deutsche Bank brit vezérigazgatóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74454d7b-6a80-4161-beb4-38ff0d529637","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Megvizsgáltuk, mit jelent az, ha a kampányban valahol megjelenik Orbán Viktor és személyesen is segíti a kormánypárti jelöltet. A miniszterelnök jellemzően billegő körzetekbe ment, és mint az alábbiakból kiderül, kevés kivételtől eltekintve rengeteg plusz szavazatot intézett pártjának.","shortLead":"Megvizsgáltuk, mit jelent az, ha a kampányban valahol megjelenik Orbán Viktor és személyesen is segíti a kormánypárti...","id":"20180410_Orban_a_Fidesz_egyetlen_csodafegyvere","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=74454d7b-6a80-4161-beb4-38ff0d529637&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a69779f-a974-4949-afa8-03a6686986e9","keywords":null,"link":"/itthon/20180410_Orban_a_Fidesz_egyetlen_csodafegyvere","timestamp":"2018. április. 10. 06:30","title":"Orbán Viktor a Fidesz egyetlen csodafegyvere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51506608-7b0e-4c95-9cc1-42b6e1391d58","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe az elmúlt napok legérdekesebb, legolvasottabb tech témáit – nézzük, mi történt a héten.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe az elmúlt napok legérdekesebb, legolvasottabb tech témáit – nézzük, mi történt a héten.","id":"20180408_facebook_kamuprofilok_torlese_madarhatarozo_zacher_gabor_fuggoseg_intel_i9_laptopok","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=51506608-7b0e-4c95-9cc1-42b6e1391d58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffc38ae3-82f1-47e0-87d5-0d08e5e4a016","keywords":null,"link":"/tudomany/20180408_facebook_kamuprofilok_torlese_madarhatarozo_zacher_gabor_fuggoseg_intel_i9_laptopok","timestamp":"2018. április. 08. 12:00","title":"Ez történt: tömeges törlésbe kezdett a Facebook","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58e96af8-33ff-463e-9623-8062b4c868a3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tudósítónk jelenti a Bocskai úti sorból.","shortLead":"Tudósítónk jelenti a Bocskai úti sorból.","id":"20180408_Ti_vagytok_a_legnagyobbak","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=58e96af8-33ff-463e-9623-8062b4c868a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b0cc9a3-842f-4081-808d-9d6608a34791","keywords":null,"link":"/itthon/20180408_Ti_vagytok_a_legnagyobbak","timestamp":"2018. április. 08. 21:16","title":"\"Ti vagytok a legnagyobbak!\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a4e0010-e647-49b0-9f78-9295b71f47fb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20180408_Vajna_Timea_szavazott_szelfizett_most_pedig_utat_mutat_kovetoinek__fotok","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8a4e0010-e647-49b0-9f78-9295b71f47fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7b7147b-2c97-4c9d-8541-abd4b4ee6bdb","keywords":null,"link":"/itthon/20180408_Vajna_Timea_szavazott_szelfizett_most_pedig_utat_mutat_kovetoinek__fotok","timestamp":"2018. április. 08. 14:14","title":"Vajna Tímea szavazott, szelfizett, most pedig utat mutat követőinek – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]