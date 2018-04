Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3992fe56-f86f-405f-aca8-12449d49dc5c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az MSZP Facebook-oldalán azért be lehet jelenteni a pártnak a visszaéléseket. ","shortLead":"Az MSZP Facebook-oldalán azért be lehet jelenteni a pártnak a visszaéléseket. ","id":"20180408_Terheleses_tamadas_erte_az_MSZP_informatikai_halozatat","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3992fe56-f86f-405f-aca8-12449d49dc5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90c20efa-6d01-42c1-8ba5-8895d50c4d48","keywords":null,"link":"/itthon/20180408_Terheleses_tamadas_erte_az_MSZP_informatikai_halozatat","timestamp":"2018. április. 08. 18:03","title":"Terheléses támadás érte az MSZP informatikai hálózatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"acf1843d-8482-49f3-b92e-3e4e721364db","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ezek a 11-es adatok.","shortLead":"Ezek a 11-es adatok.","id":"20180408_Csaknem_30_szazalekos_a_reszvetel","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=acf1843d-8482-49f3-b92e-3e4e721364db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05473103-5018-4251-ba84-e3cc2f95456f","keywords":null,"link":"/itthon/20180408_Csaknem_30_szazalekos_a_reszvetel","timestamp":"2018. április. 08. 11:33","title":"Csaknem 30 százalékos a részvétel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f6c704c-7c64-4482-aa18-d04b8950a48a","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Vendéglátóipari múltú vállalkozó lett a Sziget fesztiválról a Lupa-tavi luxusfürdőzésre átnyergelő Gerendai Károly érdekeltségében álló Lupa Strand Kft. ügyvezetője. Maltárházi Rita már a kétezres években felbukkant Gerendai-féle cégben, és tíz évig vezető volt a Centrál Kávéház Kft.-ben is.","shortLead":"Vendéglátóipari múltú vállalkozó lett a Sziget fesztiválról a Lupa-tavi luxusfürdőzésre átnyergelő Gerendai Károly...","id":"201814_lupa_strand_uj_programhoz_uj_ember","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6f6c704c-7c64-4482-aa18-d04b8950a48a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94aa0158-96a1-4918-b8f7-ccfb4a012e96","keywords":null,"link":"/kkv/201814_lupa_strand_uj_programhoz_uj_ember","timestamp":"2018. április. 08. 08:30","title":"Gerendai Károly felpörgeti Lupa-tavi beruházását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"865d7ce7-ac67-443a-a370-977033ebcd26","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Erről beszél Hadházy Ákos, a párt lemondott társelnöke. De szerinte a volt pártvezető mellett Sallai Róbert Benedek is sokmilliós perrel fenyegette a visszalépést fontolgatókat.","shortLead":"Erről beszél Hadházy Ákos, a párt lemondott társelnöke. De szerinte a volt pártvezető mellett Sallai Róbert Benedek is...","id":"20180409_Schiffer_perrel_fenyegette_azokat_akik_visszalepnek_az_LMPnel","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=865d7ce7-ac67-443a-a370-977033ebcd26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ac7025b-ad5d-4fef-b1f9-80bdafc6403c","keywords":null,"link":"/itthon/20180409_Schiffer_perrel_fenyegette_azokat_akik_visszalepnek_az_LMPnel","timestamp":"2018. április. 09. 12:25","title":"Schiffer perrel fenyegette azokat, akik visszalépnek az LMP-nél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b948d700-38bb-4d50-82f9-fd35e8ad90ec","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Új, szolidaritáson és cselekvésen alapuló politikai szerveződésben látja a totális kudarcba fulladt ellenzéki politizálás megújulásának esélyét Jávor Bence EP-képviselő az újabb fideszes kétharmad után.","shortLead":"Új, szolidaritáson és cselekvésen alapuló politikai szerveződésben látja a totális kudarcba fulladt ellenzéki...","id":"20180409_Javor_meghirdeti_az_uj_polgari_koroket","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b948d700-38bb-4d50-82f9-fd35e8ad90ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"093bad08-9538-40a7-bb81-b0e0446936e4","keywords":null,"link":"/itthon/20180409_Javor_meghirdeti_az_uj_polgari_koroket","timestamp":"2018. április. 09. 17:09","title":"Jávor meghirdeti az új polgári köröket?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef3ae47e-ba56-442b-85cf-4a46d7e35fba","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Számos jelentős külföldi napilap számolt be hétfőre virradóra az Orbán Viktor vezette Fidesz nagyarányú választási győzelméről.","shortLead":"Számos jelentős külföldi napilap számolt be hétfőre virradóra az Orbán Viktor vezette Fidesz nagyarányú választási...","id":"20180409_Orbannak_tehat_meg_egyszer_sikerult__vegigsoport_a_vilagon_az_ujabb_Fideszgyozelem","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ef3ae47e-ba56-442b-85cf-4a46d7e35fba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c100afc-3d4a-427b-a67f-bde740783554","keywords":null,"link":"/itthon/20180409_Orbannak_tehat_meg_egyszer_sikerult__vegigsoport_a_vilagon_az_ujabb_Fideszgyozelem","timestamp":"2018. április. 09. 05:43","title":"Külföldi lapok: a magyar politikai kultúra mélypontja volt ez a kampány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d0c02b5-7609-42ca-b244-165dc451f860","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"El kell ismernem, hogy a Fidesz megnyerte a választást – mondta Vona Gábor, a Jobbik elnöke a választási eredmények megismerése után. ","shortLead":"El kell ismernem, hogy a Fidesz megnyerte a választást – mondta Vona Gábor, a Jobbik elnöke a választási eredmények...","id":"20180408_lemond_vona_gabor","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3d0c02b5-7609-42ca-b244-165dc451f860&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9e77d85-9ace-449e-a8b3-aacb1278831f","keywords":null,"link":"/itthon/20180408_lemond_vona_gabor","timestamp":"2018. április. 08. 23:51","title":"Lemond Vona Gábor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c529285-6947-4be1-84e1-f0d6775bba7a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A héten leleplezendő új generációs Focus legerősebb változatában nemcsak benzinmotor lesz. ","shortLead":"A héten leleplezendő új generációs Focus legerősebb változatában nemcsak benzinmotor lesz. ","id":"20180409_hibridkent_tamadhat_a_400_loeros_uj_ford_focus_rs","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0c529285-6947-4be1-84e1-f0d6775bba7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc975ad6-793a-4277-bd3d-1ba4fa0bc4a9","keywords":null,"link":"/cegauto/20180409_hibridkent_tamadhat_a_400_loeros_uj_ford_focus_rs","timestamp":"2018. április. 09. 13:23","title":"Hibridként támadhat a 400 lóerős új Ford Focus RS","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]