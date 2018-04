A Chevrolet 1966-ban mutatta be az első Camarót, mely egy 3,8-6,5 literes motorokkal szerelt igazi "muscle car". Az azóta eltelt évtizedekben több generáció is érkezett a típusból, melynek aktuális kiadása 2015-ben látott napvilágot. Most pedig megérkezett a hatodik generációs Camaro ráncfelvarrt, 2019-es modellévű kiadása. Íme:

Mivel a külcsín egyáltalán nem fáradt meg az elmúlt néhány évben, a dizájnerek csak néhány apróbb változtatást hajtottak végre rajta. A komolyabb újdonságok belül keresendők. Ilyen például a sokkal kezelhetőbbé tett új infotainment rendszer, mely alapáron 7 colon, felár ellenében pedig 8 colon tárja elénk a különböző információkat.

Most először ráfutásos balesetre figyelmeztető rendszert is kapott a Camaro, ezenkívül pedig olyan tolatókamera is rendelhető hozzá, melynek képe a visszapillantó tükörben jelenik meg. A motorháztető alatt négy-, hat- és nyolchengeres benzines erőforrások találhatók.

Újdonság, hogy az 1LE teljesítménycsomag immár a 2 literes turbós négyhengeres motorhoz is elérhető, mely ily módon 275 lóerőt és 400 Nm-t szabadít rá a hátsó kerekekre. Ez a tuningolt belépőszintű modell kizárólag hatsebességes manuálváltóval érhető el.

A 455 lóerős és 617 Nm nyomatékú, 6,2 literes V8-as motorral szerelt Camaro SS opcionálisan egy, a korábbi 8 fokozatú egységet váltó új, 10 sebességes automataváltóval is rendelhető. Ezt az egységet a Chevy a Forddal közösen fejlesztette ki, és mi nemrégiben már ki is tudtuk próbálni a vadonatúj Ford Mustangban. A csúcsot a Camaro ZL1 jelenti, melynek feltöltött 6,2 literes V8-as erőforrása 650 lóerős és 880 Nm nyomatékú.

