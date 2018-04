A jelek szerint komoly energiákat mozgósít a Nissan, hogy minél jobban felpörgesse az elektromos autók piacát. Pontosabban, hogy nagyobb szeletet hasítsanak ki a piacból. Nemrég például megmutatták, mire lehet használni egy Nissan Leaf elhasználódott akkumulátorát anélkül, hogy az terhelné a környezetet, nem sokkal később pedig egy igen ígéretes akciót hirdettek: gyakorlatilag féláron kezdik el árulni a Leafek akkumulátorát. A projekteket egyelőre csak a Távol-Keleten futtatják, és most egy újabb izgalmas bemutatóra készülnek, amit erre a területre szánnak.

Április végén tartják Kínában a Pekingi Autószalont, amire a Nissan több autóval is készül, közöttük egy igen különlegessel: egy új elektromos modellel. A cég a M.O.V.E. to 2022 elnevezésű programjában a Dongfeggel közösen készítené el az autót, amely a terveik szerint segíthet abban, hogy javuljon az elektromos autók aránya Kínában – számolt be róla a Carscoops.

© Nissan

© Nissan

Az IMx Kuro nevű autó a képek alapján egy crossover, amit a Nissan már a Genfi Autószalonon is megvillantott. A kocsi 600 km megtételére lenne képes egyetlen feltöltéssel, a műszerfal mögött mesterséges intelligencia dolgozna, az autót pedig brain to vehicle technológiával szerelnék fel. Ez azt jelenti, hogy egy eszköz segítségével az autó képes lenne olvasni a "sofőr" agyhullámait, és annak megfelelően gyorsabban reagálni, mint azt a valós életben egy hétköznapi sofőr tenné meg.

© Nissan

Egyelőre természetesen csak egy koncepcióról van szó, de a kínaiakat ismerve ebből két-három éven belül már megvásárolható termék lehet.

