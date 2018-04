Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"577e476b-e825-4d02-8010-d1ca350816ae","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Elszállt a hiány, de a kormány szerint minden rendben lesz.","shortLead":"Elszállt a hiány, de a kormány szerint minden rendben lesz.","id":"20180409_Ez_a_valasztasi_osztogatas_871_milliard_forint_hiany_jott_ossze_harom_honap_alatt","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=577e476b-e825-4d02-8010-d1ca350816ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"002bb941-a7f0-4ce3-9ae4-25b7f5843d7d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180409_Ez_a_valasztasi_osztogatas_871_milliard_forint_hiany_jott_ossze_harom_honap_alatt","timestamp":"2018. április. 09. 11:15","title":"Ez a választási osztogatás: 871 milliárd forint hiány jött össze három hónap alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53af298b-8612-49ea-bbbe-f212f63f9a5d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A piacok beárazták a Fidesz győzelmét.","shortLead":"A piacok beárazták a Fidesz győzelmét.","id":"20180409_MI_varhato_a_valasztasok_utan_Igy_latjak_a_piaci_elemzok","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=53af298b-8612-49ea-bbbe-f212f63f9a5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bb426c6-86a3-4bc9-8c00-53d0463fb88e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180409_MI_varhato_a_valasztasok_utan_Igy_latjak_a_piaci_elemzok","timestamp":"2018. április. 09. 11:35","title":"Mi várható a választások után? Így látják a piaci elemzők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d8b65f2-bca6-4f1e-91e1-c71dde31db1e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az App Store történetében először csökkent az alkalmazások száma 2017-ben, de ez a felhasználók érdekeit szolgálja.","shortLead":"Az App Store történetében először csökkent az alkalmazások száma 2017-ben, de ez a felhasználók érdekeit szolgálja.","id":"20180409_sokkent_az_appok_szama_az_app_storeban","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3d8b65f2-bca6-4f1e-91e1-c71dde31db1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"375f4ca1-e168-4499-8c4e-7f973f55170a","keywords":null,"link":"/tudomany/20180409_sokkent_az_appok_szama_az_app_storeban","timestamp":"2018. április. 09. 15:12","title":"Ilyen még nem volt: csökkent az appok száma az App Store-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91d3a80b-f4ec-4eeb-8e72-a32dd584cc65","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nem kis botrány okozott, s negatív kommentek tucatjai váltotta ki a Belgrádban a napokban leleplezett Gagarin-szobor. Nem véletlenül.","shortLead":"Nem kis botrány okozott, s negatív kommentek tucatjai váltotta ki a Belgrádban a napokban leleplezett Gagarin-szobor...","id":"20180409_Botranyt_okozott_a_belgradi_Gagarinszobor","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=91d3a80b-f4ec-4eeb-8e72-a32dd584cc65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dca176e8-d3bb-457c-af54-1e286ad1ad41","keywords":null,"link":"/vilag/20180409_Botranyt_okozott_a_belgradi_Gagarinszobor","timestamp":"2018. április. 09. 16:45","title":"Botrányt okozott a belgrádi Gagarin-szobor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d77cae59-0fc0-4aa1-b08b-827c74064249","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Fidesz-szimpatizáns színészek és színházigazgatók megkérdezésével propagálja a Fideszt az Origo. Reviczky mellett Eperjes Károlyt, Németh Kristófot és Oberfrank Pált is meginterjúvolták. ","shortLead":"Fidesz-szimpatizáns színészek és színházigazgatók megkérdezésével propagálja a Fideszt az Origo. Reviczky mellett...","id":"20180408_Reviczky_Gabor_omlengett_az_Origonak_a_Fideszrol","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d77cae59-0fc0-4aa1-b08b-827c74064249&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af6d7f31-e667-4f66-b868-e741268e9570","keywords":null,"link":"/elet/20180408_Reviczky_Gabor_omlengett_az_Origonak_a_Fideszrol","timestamp":"2018. április. 08. 17:28","title":"Reviczky Gábor ömlengett az Origónak a Fideszről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"380211e0-73a3-480c-b763-383a855d64dd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Mivel a párt listás eredménye nem érte el az 1 százalékot, a vonatkozó törvény szerint vissza kell fizetnie a kampányra kapott támogatást. A helyzetet súlyosbítja, hogy az Együttnek 25 milliós bankhitele is van, amelyet hamarosan szintén el kell kezdenie törleszteni. ","shortLead":"Mivel a párt listás eredménye nem érte el az 1 százalékot, a vonatkozó törvény szerint vissza kell fizetnie a kampányra...","id":"20180410_Husz_evebe_telhet_az_Egyuttnek_mire_visszafizetik_a_kampanyra_kapott_penzt","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=380211e0-73a3-480c-b763-383a855d64dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23969e2a-ca67-4d0b-ae30-c65885aeb30c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180410_Husz_evebe_telhet_az_Egyuttnek_mire_visszafizetik_a_kampanyra_kapott_penzt","timestamp":"2018. április. 10. 08:54","title":"Húsz évébe telhet az Együttnek, mire visszafizeti a kampányra kapott pénzt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7749606-6785-4bdb-a3f8-4f47c130ee0d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Úgy tűnt, semmi baj nem történhet az úton, aztán jött a konténeres teherautó.","shortLead":"Úgy tűnt, semmi baj nem történhet az úton, aztán jött a konténeres teherautó.","id":"20180409_baleset_autos_video","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f7749606-6785-4bdb-a3f8-4f47c130ee0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d21169f7-38b7-4b75-94a8-831316fc97c2","keywords":null,"link":"/cegauto/20180409_baleset_autos_video","timestamp":"2018. április. 09. 06:41","title":"Ezt a balesetet a legjobb sofőr sem tudta volna kivédeni – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d3049f8-ce0e-419c-ad65-8eb89acb239b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kimentek a figyelemfelkeltő meghívók: április 24-én New Yorkban tart rendezvényt a Spotify. Elindultak a találgatások: mi lehet majd a bemutató tárgya?","shortLead":"Kimentek a figyelemfelkeltő meghívók: április 24-én New Yorkban tart rendezvényt a Spotify. Elindultak a találgatások...","id":"20180409_spotify_esemeny_aprilis_vegen_new_yorkban","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5d3049f8-ce0e-419c-ad65-8eb89acb239b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d42b7a9-ad8b-4300-b431-7660d781ff9d","keywords":null,"link":"/tudomany/20180409_spotify_esemeny_aprilis_vegen_new_yorkban","timestamp":"2018. április. 09. 10:00","title":"Két hét múlva kiderül, mi készült a Spotify boszorkánykonyhájában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]