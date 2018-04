Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a7bf9ce6-5950-4f68-bde9-e93d4d04f673","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy fekete képpel és az 1938-2018 felirattal illusztrálta a Magyar Nemzet a saját megszüntetését oldalán. ","shortLead":"Egy fekete képpel és az 1938-2018 felirattal illusztrálta a Magyar Nemzet a saját megszüntetését oldalán. ","id":"20180410_Gyaszos_keppel_bucsuzik_a_Magyar_Nemzet","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a7bf9ce6-5950-4f68-bde9-e93d4d04f673&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c8ba721-c81a-4958-9739-55c5f4c022f2","keywords":null,"link":"/itthon/20180410_Gyaszos_keppel_bucsuzik_a_Magyar_Nemzet","timestamp":"2018. április. 10. 11:41","title":"Gyászos képpel búcsúzik a Magyar Nemzet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d4674f8-b455-4632-84ef-93d0d77cd176","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A versenyfelügyelők döntése alapján az olasz F1-es csapatnak 50 ezer eurót kell fizetnie, mivel a boxutcában Kimi Räikkönen a csapat hibájából elütötte egyik szerelőjét.","shortLead":"A versenyfelügyelők döntése alapján az olasz F1-es csapatnak 50 ezer eurót kell fizetnie, mivel a boxutcában Kimi...","id":"20180409_megbuntettek_a_ferrarit_raikkonen_horrorbalesete_miatt","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0d4674f8-b455-4632-84ef-93d0d77cd176&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a46a1059-5d57-47f2-b6a7-487fb3378cb5","keywords":null,"link":"/sport/20180409_megbuntettek_a_ferrarit_raikkonen_horrorbalesete_miatt","timestamp":"2018. április. 09. 09:38","title":"Megbüntették a Ferrarit Räikkönen horrorbalesete miatt – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"081279ee-b013-43f9-9e08-0360a8fa745d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A párt miniszterelnök-jelöltje nem érez magában lelkierőt arra, hogy még négy évig tekerje a bringát, ahogy fogalmazott.","shortLead":"A párt miniszterelnök-jelöltje nem érez magában lelkierőt arra, hogy még négy évig tekerje a bringát, ahogy fogalmazott.","id":"20180409_Szigetvari_Az_Egyutt_ebben_a_formaban_ne_folytassa","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=081279ee-b013-43f9-9e08-0360a8fa745d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0c41b7b-963b-41ce-8e94-71b99e640f47","keywords":null,"link":"/itthon/20180409_Szigetvari_Az_Egyutt_ebben_a_formaban_ne_folytassa","timestamp":"2018. április. 09. 12:44","title":"Szigetvári: Az Együtt ebben a formában ne folytassa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c59ea229-6648-4da3-9e69-e2189e5ba0db","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Különben biztosan nem valósul meg a beígért 40 százalékos emelés.","shortLead":"Különben biztosan nem valósul meg a beígért 40 százalékos emelés.","id":"20180409_Allami_beremeles_lesz_a_megoldas","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c59ea229-6648-4da3-9e69-e2189e5ba0db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e061ba19-e061-4b1e-8bff-0206685af884","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180409_Allami_beremeles_lesz_a_megoldas","timestamp":"2018. április. 09. 13:44","title":"Állami béremelés lesz a megoldás?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1cf70b58-ecce-496e-a2a9-ccff1d1605b3","c_author":"Zelki Benjámin","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Kedden reggel a Riadólánc a Városligetért Facebook-csoportban azt írták, az Ötvenhatosok terén, a Néprajzi Múzeum építkezésénél nagyjából ötven kopasz várakozik, feltehetően a már előkészített fák átültetésére készülnek.","shortLead":"Kedden reggel a Riadólánc a Városligetért Facebook-csoportban azt írták, az Ötvenhatosok terén, a Néprajzi Múzeum...","id":"20180410_Megint_balha_van_a_Ligetben","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1cf70b58-ecce-496e-a2a9-ccff1d1605b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10d51fa3-db76-412e-83f8-f3023737c592","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180410_Megint_balha_van_a_Ligetben","timestamp":"2018. április. 10. 10:07","title":"Megint balhé van a Ligetben, ötven kopasz érkezett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb6dd791-ffd0-4d10-89fe-a13034b99d7d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A szíriai harcokban szerzett tapasztalatokról adnak számot az orosz hadsereg alakulatai az Oroszországban, valamint két közép-ázsiai volt szovjet tagköztársaságban rendezendő hadgyakorlaton. ","shortLead":"A szíriai harcokban szerzett tapasztalatokról adnak számot az orosz hadsereg alakulatai az Oroszországban, valamint két...","id":"20180409_Oriashadgyakorlat_kezdodik_Oroszorszagban_es_KozepAzsiaban","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bb6dd791-ffd0-4d10-89fe-a13034b99d7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7dc16661-ae87-4471-9d31-0d8e2a46bdf2","keywords":null,"link":"/vilag/20180409_Oriashadgyakorlat_kezdodik_Oroszorszagban_es_KozepAzsiaban","timestamp":"2018. április. 09. 17:07","title":"Óriáshadgyakorlat kezdődik Oroszországban és Közép-Ázsiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"865d7ce7-ac67-443a-a370-977033ebcd26","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Erről beszél Hadházy Ákos, a párt lemondott társelnöke. De szerinte a volt pártvezető mellett Sallai Róbert Benedek is sokmilliós perrel fenyegette a visszalépést fontolgatókat.","shortLead":"Erről beszél Hadházy Ákos, a párt lemondott társelnöke. De szerinte a volt pártvezető mellett Sallai Róbert Benedek is...","id":"20180409_Schiffer_perrel_fenyegette_azokat_akik_visszalepnek_az_LMPnel","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=865d7ce7-ac67-443a-a370-977033ebcd26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ac7025b-ad5d-4fef-b1f9-80bdafc6403c","keywords":null,"link":"/itthon/20180409_Schiffer_perrel_fenyegette_azokat_akik_visszalepnek_az_LMPnel","timestamp":"2018. április. 09. 12:25","title":"Schiffer perrel fenyegette azokat, akik visszalépnek az LMP-nél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50234e13-ef09-4efd-9595-f017c6368b2b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ma végre hivatalos formában is bemutatkozott a sokak által várva várt új generációs Focus, ami rengeteg fejlesztést hozott magával.","shortLead":"Ma végre hivatalos formában is bemutatkozott a sokak által várva várt új generációs Focus, ami rengeteg fejlesztést...","id":"20180410_itt_a_teljesen_uj_ford_focus","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=50234e13-ef09-4efd-9595-f017c6368b2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f70bb74-d150-4cb1-88c2-42fa0c642f2b","keywords":null,"link":"/cegauto/20180410_itt_a_teljesen_uj_ford_focus","timestamp":"2018. április. 10. 14:19","title":"Itt a teljesen új Ford Focus: van félnivalója az érkező 8-as Golfnak?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]