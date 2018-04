Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7dbf643b-5bc2-4b8e-abe9-3c6448566fcf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nagyon magas volt Felcsúton a választási részvétel, a választók alig több mint a fele szavazott ott a Fideszre.","shortLead":"Nagyon magas volt Felcsúton a választási részvétel, a választók alig több mint a fele szavazott ott a Fideszre.","id":"20180409_Het_felcsuti_MKKPszavazo_akart_urallomast","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7dbf643b-5bc2-4b8e-abe9-3c6448566fcf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6534561-cf86-40f8-84dd-04dcd7e92ffa","keywords":null,"link":"/itthon/20180409_Het_felcsuti_MKKPszavazo_akart_urallomast","timestamp":"2018. április. 09. 13:06","title":"Hét felcsúti MKKP-szavazó akart űrállomást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb6dd791-ffd0-4d10-89fe-a13034b99d7d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A szíriai harcokban szerzett tapasztalatokról adnak számot az orosz hadsereg alakulatai az Oroszországban, valamint két közép-ázsiai volt szovjet tagköztársaságban rendezendő hadgyakorlaton. ","shortLead":"A szíriai harcokban szerzett tapasztalatokról adnak számot az orosz hadsereg alakulatai az Oroszországban, valamint két...","id":"20180409_Oriashadgyakorlat_kezdodik_Oroszorszagban_es_KozepAzsiaban","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bb6dd791-ffd0-4d10-89fe-a13034b99d7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7dc16661-ae87-4471-9d31-0d8e2a46bdf2","keywords":null,"link":"/vilag/20180409_Oriashadgyakorlat_kezdodik_Oroszorszagban_es_KozepAzsiaban","timestamp":"2018. április. 09. 17:07","title":"Óriáshadgyakorlat kezdődik Oroszországban és Közép-Ázsiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4a69c98-e9f7-4b35-9e43-1a4f38854614","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem csoda, hogy összeszerelő üzem marad Magyarország, alig vannak helyek Európában, ahol olcsóbb lenne a munkaerő, mint itt.","shortLead":"Nem csoda, hogy összeszerelő üzem marad Magyarország, alig vannak helyek Európában, ahol olcsóbb lenne a munkaerő, mint...","id":"20180410_Tragikusan_olcso_a_magyar_munkas","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b4a69c98-e9f7-4b35-9e43-1a4f38854614&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a06d738-a392-4884-9f5a-0c4a4b3bc4ab","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180410_Tragikusan_olcso_a_magyar_munkas","timestamp":"2018. április. 10. 16:05","title":"Tragikusan olcsó a magyar munkás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31789a73-5dba-4f83-b4d5-b24c755bca6e","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Tartós finanszírozási problémák miatt nem lesz többé Magyar Nemzet, se a nyomtatott újság, se az online verzió – jelentették be kedden délelőtt.","shortLead":"Tartós finanszírozási problémák miatt nem lesz többé Magyar Nemzet, se a nyomtatott újság, se az online verzió –...","id":"20180410_Megszunik_a_Magyar_Nemzet_es_a_Lanchid_Radio","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=31789a73-5dba-4f83-b4d5-b24c755bca6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"737c1382-ed77-4ec2-9fbc-6922adb05d33","keywords":null,"link":"/itthon/20180410_Megszunik_a_Magyar_Nemzet_es_a_Lanchid_Radio","timestamp":"2018. április. 10. 10:00","title":"Megszűnik a Magyar Nemzet és a Lánchíd Rádió","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f7f0b6e-69f8-492c-b664-cb74186be3be","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kutyapárt szeretné elérni valahogy azokat a vidékieket, akik nemlétező migránsoktól rettegnek, és a városfelújítást, közösségépítést is folytatják. ","shortLead":"A kutyapárt szeretné elérni valahogy azokat a vidékieket, akik nemlétező migránsoktól rettegnek, és a városfelújítást...","id":"20180409_elnezest_kert_a_kutyapart_amiert_kozzetett_egy_komoly_posztot","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7f7f0b6e-69f8-492c-b664-cb74186be3be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bde3828-dff8-425c-81a2-688570b8b774","keywords":null,"link":"/itthon/20180409_elnezest_kert_a_kutyapart_amiert_kozzetett_egy_komoly_posztot","timestamp":"2018. április. 09. 17:12","title":"Elnézést kért a kutyapárt, amiért közzétett egy komoly posztot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65142865-cf9e-4650-96b1-7f4eec7950c0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az „európai filmművészet főszereplőjeként” ünneplik a rendezőt a rangos leccei filmfesztiválon.","shortLead":"Az „európai filmművészet főszereplőjeként” ünneplik a rendezőt a rangos leccei filmfesztiválon.","id":"20180409_Kulfoldon_adnak_eletmudijat_Enyedi_Ildikonak","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=65142865-cf9e-4650-96b1-7f4eec7950c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"487a878f-11ee-401b-86b7-00112b2cb2cc","keywords":null,"link":"/kultura/20180409_Kulfoldon_adnak_eletmudijat_Enyedi_Ildikonak","timestamp":"2018. április. 09. 16:15","title":"Külföldön adnak életműdíjat Enyedi Ildikónak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ba8775f-2af3-41b1-8f5d-45558814be90","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A politológus nagyon szeretné, hogy ne azzal teljenek az éveink, hogy fogcsikorgatva túlélünk valamit, mert az életet végül nem éljük túl.","shortLead":"A politológus nagyon szeretné, hogy ne azzal teljenek az éveink, hogy fogcsikorgatva túlélünk valamit, mert az életet...","id":"20180409_Lakner_Zoltan_Szamolgatom_hany_jo_evem_lehet_meg_de_addig_is_hany_baratom_megy_el","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1ba8775f-2af3-41b1-8f5d-45558814be90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b040ce09-0291-43fb-9ed6-b01a4842d5b8","keywords":null,"link":"/elet/20180409_Lakner_Zoltan_Szamolgatom_hany_jo_evem_lehet_meg_de_addig_is_hany_baratom_megy_el","timestamp":"2018. április. 09. 10:01","title":"Lakner Zoltán: Számolgatom, hány jó évem lehet még, de addig is hány barátom megy el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a801a9f2-e730-4860-972e-15695a3e4b99","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Több száz millió forint veszteség és zuhanó olvasottság követte azt, hogy 2015 után az állami hirdetések és a fideszes olvasók elpártoltak a Magyar Nemzettől.","shortLead":"Több száz millió forint veszteség és zuhanó olvasottság követte azt, hogy 2015 után az állami hirdetések és a fideszes...","id":"20180410_A_Gnap_es_az_ujabb_fideszes_ketharmad_tonkreverte_a_Magyar_Nemzetet","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a801a9f2-e730-4860-972e-15695a3e4b99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"219e0200-0d7e-45a6-9a22-46f9889e7a97","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180410_A_Gnap_es_az_ujabb_fideszes_ketharmad_tonkreverte_a_Magyar_Nemzetet","timestamp":"2018. április. 10. 10:14","title":"A G-nap és az újabb fideszes kétharmad tönkreverte a Magyar Nemzetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]