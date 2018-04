Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a399d3a2-e3b7-42b2-a22b-ab1c8ac1a1eb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Már az idén kötelezővé tehetik az adóhivatalhoz bekötött online kasszát az összes hazai turisztikai szálláshely üzemeltetőjének. A szabályok alól nem kapnak felmentést az airbnb-sek, a sátorhelyeket kínáló kempingek és a magánszállások sem. A szabálysértőket a hatóság három hónapos bezárással büntetheti.","shortLead":"Már az idén kötelezővé tehetik az adóhivatalhoz bekötött online kasszát az összes hazai turisztikai szálláshely...","id":"20180410_Ujabb_korben_lehet_kotelezo_az_onlinekassza_de_kinek_lesz_ez_jo","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a399d3a2-e3b7-42b2-a22b-ab1c8ac1a1eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2ad950f-29cf-4b18-be55-6b3506d85034","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180410_Ujabb_korben_lehet_kotelezo_az_onlinekassza_de_kinek_lesz_ez_jo","timestamp":"2018. április. 10. 14:50","title":"Újabb körben lehet kötelező az online-kassza, de kinek lesz ez jó?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b876b6b2-105f-455b-9737-5a9c7f7a8f59","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Úgy tűnik, érdemes várni a záró évadra. ","shortLead":"Úgy tűnik, érdemes várni a záró évadra. ","id":"20180410_Ket_honapig_forgattak_a_Tronok_Harca_gigantikus_csatajelenetet","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b876b6b2-105f-455b-9737-5a9c7f7a8f59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e54e220-35a0-4c15-9306-68f3fb05c6c2","keywords":null,"link":"/elet/20180410_Ket_honapig_forgattak_a_Tronok_Harca_gigantikus_csatajelenetet","timestamp":"2018. április. 10. 12:06","title":"Két hónapig forgatták a Trónok Harca gigantikus csatajelenetét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50234e13-ef09-4efd-9595-f017c6368b2b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ma végre hivatalos formában is bemutatkozott a sokak által várva várt új generációs Focus, ami rengeteg fejlesztést hozott magával.","shortLead":"Ma végre hivatalos formában is bemutatkozott a sokak által várva várt új generációs Focus, ami rengeteg fejlesztést...","id":"20180410_itt_a_teljesen_uj_ford_focus","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=50234e13-ef09-4efd-9595-f017c6368b2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f70bb74-d150-4cb1-88c2-42fa0c642f2b","keywords":null,"link":"/cegauto/20180410_itt_a_teljesen_uj_ford_focus","timestamp":"2018. április. 10. 14:19","title":"Itt a teljesen új Ford Focus: van félnivalója az érkező 8-as Golfnak?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53af298b-8612-49ea-bbbe-f212f63f9a5d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A piacok beárazták a Fidesz győzelmét.","shortLead":"A piacok beárazták a Fidesz győzelmét.","id":"20180409_MI_varhato_a_valasztasok_utan_Igy_latjak_a_piaci_elemzok","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=53af298b-8612-49ea-bbbe-f212f63f9a5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bb426c6-86a3-4bc9-8c00-53d0463fb88e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180409_MI_varhato_a_valasztasok_utan_Igy_latjak_a_piaci_elemzok","timestamp":"2018. április. 09. 11:35","title":"Mi várható a választások után? Így látják a piaci elemzők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13a970c1-c361-43b8-b619-62a058c8b0de","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A Lufthansa több száz keddi járatát törölték, és ez körülbelül 90 ezer utast érint.","shortLead":"A Lufthansa több száz keddi járatát törölték, és ez körülbelül 90 ezer utast érint.","id":"20180409_jobb_tajekozodni_indulas_elott_azoknak_akiknek_keddre_van_lufthansa_jegyuk","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=13a970c1-c361-43b8-b619-62a058c8b0de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7fd986b-233c-4f9c-a329-34cc7f5fa23f","keywords":null,"link":"/kkv/20180409_jobb_tajekozodni_indulas_elott_azoknak_akiknek_keddre_van_lufthansa_jegyuk","timestamp":"2018. április. 09. 21:51","title":"Jobb tájékozódni indulás előtt azoknak, akiknek keddre van Lufthansa-jegyük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb6dd791-ffd0-4d10-89fe-a13034b99d7d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A szíriai harcokban szerzett tapasztalatokról adnak számot az orosz hadsereg alakulatai az Oroszországban, valamint két közép-ázsiai volt szovjet tagköztársaságban rendezendő hadgyakorlaton. ","shortLead":"A szíriai harcokban szerzett tapasztalatokról adnak számot az orosz hadsereg alakulatai az Oroszországban, valamint két...","id":"20180409_Oriashadgyakorlat_kezdodik_Oroszorszagban_es_KozepAzsiaban","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bb6dd791-ffd0-4d10-89fe-a13034b99d7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7dc16661-ae87-4471-9d31-0d8e2a46bdf2","keywords":null,"link":"/vilag/20180409_Oriashadgyakorlat_kezdodik_Oroszorszagban_es_KozepAzsiaban","timestamp":"2018. április. 09. 17:07","title":"Óriáshadgyakorlat kezdődik Oroszországban és Közép-Ázsiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74baf1f5-241d-49d4-b08c-4283e9919651","c_author":"Kiricsi Gábor","category":"velemeny","description":"Van pár következtetés, amit már a választás másnapján levonhatunk. \r

\r

","shortLead":"Van pár következtetés, amit már a választás másnapján levonhatunk. \r

\r

","id":"20180409_fidesz_ketharmad_tanulsagok","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=74baf1f5-241d-49d4-b08c-4283e9919651&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c16aab3-34ee-4c31-9751-9c7150323364","keywords":null,"link":"/velemeny/20180409_fidesz_ketharmad_tanulsagok","timestamp":"2018. április. 09. 16:00","title":"A Fidesz kétharmados győzelmének tíz tanulsága","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc251172-b8ff-4245-9976-9c8f3c0e435a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az ingolstadti gyártó megmutatja, hogy benzinmotor nélkül is lehet nagyon durva versenyautót építeni.","shortLead":"Az ingolstadti gyártó megmutatja, hogy benzinmotor nélkül is lehet nagyon durva versenyautót építeni.","id":"20180410_815_loeros_elektromos_autoval_sokkol_az_audi","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cc251172-b8ff-4245-9976-9c8f3c0e435a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08f5a200-4fef-4219-a225-2662f63472e8","keywords":null,"link":"/cegauto/20180410_815_loeros_elektromos_autoval_sokkol_az_audi","timestamp":"2018. április. 10. 11:23","title":"815 lóerős elektromos autóval sokkol az Audi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]