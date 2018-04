Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"502cbafd-b507-405e-a2ef-9ee3165ebe3c","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"gazdasag","description":"Bár tucatjával kerültek a szavazólapra a jelöltek Csongrád megyében, a falvakban csak a Fideszt ismerik. Hiába jutnak el információk az ellenzékről az interneten vagy a médiában, nincs kihez fordulniuk a helyieknek, helyben pedig már jószerivel se pedagógus, se orvos nincsen, akik évtizedekkel ezelőtt igazodási pontot is jelentettek az ott élők számára. ","shortLead":"Bár tucatjával kerültek a szavazólapra a jelöltek Csongrád megyében, a falvakban csak a Fideszt ismerik. Hiába jutnak...","id":"20180410_A_Fideszen_kivul_nincs_egyetlen_part_sem_a_falvakban","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=502cbafd-b507-405e-a2ef-9ee3165ebe3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9e8dfd1-3142-4c20-8e20-a17477dd71ec","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180410_A_Fideszen_kivul_nincs_egyetlen_part_sem_a_falvakban","timestamp":"2018. április. 10. 20:00","title":"\"Ezek már talán eleget loptak\" – a Fideszen kívül nincs egyetlen párt sem a falvakban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d88a3f55-96f3-4139-b539-50ed5d82e0c0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyik oldal sem tudott viselkedni, ebből kerekedett nagyon kínos szituáció, amit rögzített a kamera.","shortLead":"Egyik oldal sem tudott viselkedni, ebből kerekedett nagyon kínos szituáció, amit rögzített a kamera.","id":"20180409_demszky_gabor_osszekulonbozott_az_echo_tv_stabjaval","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d88a3f55-96f3-4139-b539-50ed5d82e0c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3860a9e6-f0e0-4306-9ef8-8ef7f512a83b","keywords":null,"link":"/itthon/20180409_demszky_gabor_osszekulonbozott_az_echo_tv_stabjaval","timestamp":"2018. április. 09. 17:28","title":"Demszky Gábor összekülönbözött az Echo Tv stábjával – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa914cb1-ac44-43a6-82d1-69376b2d5753","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Dulakodtak a biztonsági őrökkel is. ","shortLead":"Dulakodtak a biztonsági őrökkel is. ","id":"20180410_Betortek_a_kordont_a_Ligetvedok_az_epitesi_teruletet_korul__video","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fa914cb1-ac44-43a6-82d1-69376b2d5753&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c557f7c9-f6c6-4641-9c75-add90b02ac41","keywords":null,"link":"/itthon/20180410_Betortek_a_kordont_a_Ligetvedok_az_epitesi_teruletet_korul__video","timestamp":"2018. április. 10. 13:32","title":"Betörték a kordont a ligetvédők az építési területet körül – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1796aac-ff12-4649-afde-f7bca61d0400","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A dobozokat az Alkotmány utcai központban őrzik.","shortLead":"A dobozokat az Alkotmány utcai központban őrzik.","id":"20180410_nvb_sertetlenul_ertek_haza_az_urnak","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b1796aac-ff12-4649-afde-f7bca61d0400&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a71e99cc-20de-42e3-8b14-3d752e6e5e6c","keywords":null,"link":"/itthon/20180410_nvb_sertetlenul_ertek_haza_az_urnak","timestamp":"2018. április. 10. 20:02","title":"NVB: Sértetlenül értek haza az urnák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a801a9f2-e730-4860-972e-15695a3e4b99","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Több száz millió forint veszteség és zuhanó olvasottság követte azt, hogy 2015 után az állami hirdetések és a fideszes olvasók elpártoltak a Magyar Nemzettől.","shortLead":"Több száz millió forint veszteség és zuhanó olvasottság követte azt, hogy 2015 után az állami hirdetések és a fideszes...","id":"20180410_A_Gnap_es_az_ujabb_fideszes_ketharmad_tonkreverte_a_Magyar_Nemzetet","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a801a9f2-e730-4860-972e-15695a3e4b99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"219e0200-0d7e-45a6-9a22-46f9889e7a97","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180410_A_Gnap_es_az_ujabb_fideszes_ketharmad_tonkreverte_a_Magyar_Nemzetet","timestamp":"2018. április. 10. 10:14","title":"A G-nap és az újabb fideszes kétharmad tönkreverte a Magyar Nemzetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66853a17-c484-48e2-9c6c-1b0899e9a94e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Szép perspektíva a jövő autó átépítőinek, a brutális és kompakt elektromotorok beépítése régi autókba.","shortLead":"Szép perspektíva a jövő autó átépítőinek, a brutális és kompakt elektromotorok beépítése régi autókba.","id":"20180410_Video_Teslamotort_kapott_az_oreg_Honda_most_legyorsulja_a_Bugattit","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=66853a17-c484-48e2-9c6c-1b0899e9a94e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2b57d09-db37-4c4c-9df6-52f185130806","keywords":null,"link":"/cegauto/20180410_Video_Teslamotort_kapott_az_oreg_Honda_most_legyorsulja_a_Bugattit","timestamp":"2018. április. 10. 18:46","title":"Videó: Tesla-motort kapott az öreg Honda, most legyorsulja a Bugattit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8127d0e-68c7-4370-a7f3-da19465b225b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A tengerentúlon sem bírnak leállni a hobbivadászok. ","shortLead":"A tengerentúlon sem bírnak leállni a hobbivadászok. ","id":"20180411_Ez_a_buszke_vadasz_egy_teljes_farkascsaladot_irtott_ki_egyszerre","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d8127d0e-68c7-4370-a7f3-da19465b225b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04584d41-1205-401e-b3bf-b52695f8a8f0","keywords":null,"link":"/elet/20180411_Ez_a_buszke_vadasz_egy_teljes_farkascsaladot_irtott_ki_egyszerre","timestamp":"2018. április. 11. 15:02","title":"Ez a büszke vadász egy teljes farkascsaládot irtott ki egyszerre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de644a49-5dc9-4ecb-9644-7fb2609a112a","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"Több mint egy évtized alatt épült fel és az elmúlt három évben a szemünk láttára omlik össze Simicska Lajos médiabirodalma.","shortLead":"Több mint egy évtized alatt épült fel és az elmúlt három évben a szemünk láttára omlik össze Simicska Lajos...","id":"20180410_Simicska_es_a_media_egy_birodalom_tundoklese_es_bukasa","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=de644a49-5dc9-4ecb-9644-7fb2609a112a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a5a6881-98aa-4566-8326-ee3533be1245","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180410_Simicska_es_a_media_egy_birodalom_tundoklese_es_bukasa","timestamp":"2018. április. 10. 17:00","title":"Simicska és a média: egy birodalom tündöklése és hanyatlása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]