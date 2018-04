Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a86f1e8a-77db-4000-84ea-ece09a212b06","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Folytatódik a tavaszias idő, amit időnként zápor, zivatar szakíthat meg, a szél is erőre kaphat. ","shortLead":"Folytatódik a tavaszias idő, amit időnként zápor, zivatar szakíthat meg, a szél is erőre kaphat. ","id":"20180410_zaporok_zavarhatjak_meg_a_napsutest_de_marad_a_kellemes_ido","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a86f1e8a-77db-4000-84ea-ece09a212b06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01581caa-2c49-48d9-90c0-fc0621090511","keywords":null,"link":"/itthon/20180410_zaporok_zavarhatjak_meg_a_napsutest_de_marad_a_kellemes_ido","timestamp":"2018. április. 11. 05:15","title":"Záporok zavarhatják meg a napsütést, de marad a kellemes idő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04b5e9f5-4c06-43d6-90bf-120528fe23e8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Magyar Nemzet és a Lánchíd Rádió megszüntetése után kérdés a Simicska-birodalom hetilapjának, a Heti Válasznak is a sorsa. A főszerkesztő, Borókai Gábor közleményt adott ki.","shortLead":"A Magyar Nemzet és a Lánchíd Rádió megszüntetése után kérdés a Simicska-birodalom hetilapjának, a Heti Válasznak is...","id":"20180410_Befektetokre_var_a_Heti_Valasz_foszerkesztoje","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=04b5e9f5-4c06-43d6-90bf-120528fe23e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4438ca7-a8e2-4bf7-a100-26d84a289eff","keywords":null,"link":"/itthon/20180410_Befektetokre_var_a_Heti_Valasz_foszerkesztoje","timestamp":"2018. április. 10. 14:43","title":"Befektetőkre vár a Heti Válasz főszerkesztője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08035a3c-a48b-4268-859e-cc7de738fa77","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az elnökválasztási orosz beavatkozás miatt mentek ki az FBI-osok. ","shortLead":"Az elnökválasztási orosz beavatkozás miatt mentek ki az FBI-osok. ","id":"20180410_Hazkutatas_volt_Trump_ugyvedjenel","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=08035a3c-a48b-4268-859e-cc7de738fa77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ab1c0b8-95a4-456a-bcc4-87c2e79d9fc1","keywords":null,"link":"/vilag/20180410_Hazkutatas_volt_Trump_ugyvedjenel","timestamp":"2018. április. 10. 05:37","title":"Házkutatás volt Trump ügyvédjénél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d63f7ff-d245-49d1-aba8-3704dc3ebaf5","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Csaknem 250-en meghaltak. ","shortLead":"Csaknem 250-en meghaltak. ","id":"20180411_Lezuhant_egy_katonai_repulogep_Algeriaban","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0d63f7ff-d245-49d1-aba8-3704dc3ebaf5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a9183bb-f997-49ae-ac0f-445880d55974","keywords":null,"link":"/vilag/20180411_Lezuhant_egy_katonai_repulogep_Algeriaban","timestamp":"2018. április. 11. 11:07","title":"Lezuhant egy katonai repülőgép Algériában - több százan haltak meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"995e791a-91ba-4e27-a8f7-565f6518c4ed","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Globálissá tette a Samsung azt a versenyt, amellyel a jövőt kívánja jobbá tenni.","shortLead":"Globálissá tette a Samsung azt a versenyt, amellyel a jövőt kívánja jobbá tenni.","id":"20180410_globalis_lett_a_samsung_solution_tomorrow_verseny","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=995e791a-91ba-4e27-a8f7-565f6518c4ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72524786-b0cd-4fa1-893f-f309396ae0e9","keywords":null,"link":"/tudomany/20180410_globalis_lett_a_samsung_solution_tomorrow_verseny","timestamp":"2018. április. 10. 13:01","title":"Most igazán sok pénzt lehet nyerni a Samsungtól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12994a58-5bcb-4207-b76d-945c7e0acbc1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A NASA több mint fél évtized nagy felbontású fotóit gyúrta egybe, hogy megmutassa, mi látható a Hold felszínén. Még a holdraszállás nyomait is megnézhetjük.","shortLead":"A NASA több mint fél évtized nagy felbontású fotóit gyúrta egybe, hogy megmutassa, mi látható a Hold felszínén. Még...","id":"20180411_nasa_hold_4k_video_lunar_reconnaissance_orbiter_holdtura_nagy_felbontas_idegenvezetes_apollo_program","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=12994a58-5bcb-4207-b76d-945c7e0acbc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77999bac-d540-4671-b74e-88d2eee3ad87","keywords":null,"link":"/tudomany/20180411_nasa_hold_4k_video_lunar_reconnaissance_orbiter_holdtura_nagy_felbontas_idegenvezetes_apollo_program","timestamp":"2018. április. 11. 09:03","title":"Lenyűgöző videót készített a NASA: 4K-ban járhat körbe a Holdon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcdcea73-ca78-4076-bab3-edf8476a8568","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha valaki nagyteljesítményű és méretes tabletet szeretne, elsősorban az ipad Próra gondol. Azonban érkezik egy jóval olcsóbb vetélytárs.","shortLead":"Ha valaki nagyteljesítményű és méretes tabletet szeretne, elsősorban az ipad Próra gondol. Azonban érkezik egy jóval...","id":"20180411_hp_chromebookx2_tablet_felcsatolhato_billentyizettel","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fcdcea73-ca78-4076-bab3-edf8476a8568&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66fffb11-df1b-4117-811a-39b61008c656","keywords":null,"link":"/tudomany/20180411_hp_chromebookx2_tablet_felcsatolhato_billentyizettel","timestamp":"2018. április. 11. 12:59","title":"Ez a tablet feladhatja a leckét az iPad Prónak, csak épp feleannyiba kerül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa914cb1-ac44-43a6-82d1-69376b2d5753","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Dulakodtak a biztonsági őrökkel is. ","shortLead":"Dulakodtak a biztonsági őrökkel is. ","id":"20180410_Betortek_a_kordont_a_Ligetvedok_az_epitesi_teruletet_korul__video","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fa914cb1-ac44-43a6-82d1-69376b2d5753&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c557f7c9-f6c6-4641-9c75-add90b02ac41","keywords":null,"link":"/itthon/20180410_Betortek_a_kordont_a_Ligetvedok_az_epitesi_teruletet_korul__video","timestamp":"2018. április. 10. 13:32","title":"Betörték a kordont a ligetvédők az építési területet körül – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]