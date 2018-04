Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"140b90f4-5a69-4afe-ab04-9c29c0f897b2","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Gustav Klimt osztrák festőművész, a szecessziós stílus egyik legismertebb képviselője tiszteletére 120 óriási, vetített képből nyílt kiállítás a francia főváros első digitális képzőművészeti központjában, a L'Atelier des Lumieres-ben.","shortLead":"Gustav Klimt osztrák festőművész, a szecessziós stílus egyik legismertebb képviselője tiszteletére 120 óriási, vetített...","id":"20180411_Vetitett_Klimtkepekbol_keszult_kiallitas_Parizsban__fotok","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=140b90f4-5a69-4afe-ab04-9c29c0f897b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2c67cc1-f515-484f-9bbc-180a27dcee70","keywords":null,"link":"/elet/20180411_Vetitett_Klimtkepekbol_keszult_kiallitas_Parizsban__fotok","timestamp":"2018. április. 11. 16:46","title":"Vetített Klimt-képekből készült kiállítás Párizsban – fotók!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04b5e9f5-4c06-43d6-90bf-120528fe23e8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Magyar Nemzet és a Lánchíd Rádió megszüntetése után kérdés a Simicska-birodalom hetilapjának, a Heti Válasznak is a sorsa. A főszerkesztő, Borókai Gábor közleményt adott ki.","shortLead":"A Magyar Nemzet és a Lánchíd Rádió megszüntetése után kérdés a Simicska-birodalom hetilapjának, a Heti Válasznak is...","id":"20180410_Befektetokre_var_a_Heti_Valasz_foszerkesztoje","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=04b5e9f5-4c06-43d6-90bf-120528fe23e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4438ca7-a8e2-4bf7-a100-26d84a289eff","keywords":null,"link":"/itthon/20180410_Befektetokre_var_a_Heti_Valasz_foszerkesztoje","timestamp":"2018. április. 10. 14:43","title":"Befektetőkre vár a Heti Válasz főszerkesztője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1a65a7d-fce6-4cf8-a432-b9917b564653","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Újabb népszavazási kérdést hitelesített a Fővárosi Választási Bizottság. Ezúttal konkrétan a mobilgát építésére kérdeznének rá, úgyhogy Tarlós Istvánék ezt nem tudják majd úgy kicselezni, mint a múltkori kezdeményezést.","shortLead":"Újabb népszavazási kérdést hitelesített a Fővárosi Választási Bizottság. Ezúttal konkrétan a mobilgát építésére...","id":"20180410_Ismet_atment_egy_nepszavazasi_kerdes_a_romaiparti_gatrol","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e1a65a7d-fce6-4cf8-a432-b9917b564653&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61fad2c9-7eca-456b-9d47-2b8048be9a79","keywords":null,"link":"/itthon/20180410_Ismet_atment_egy_nepszavazasi_kerdes_a_romaiparti_gatrol","timestamp":"2018. április. 10. 15:45","title":"Mégis lehet népszavazás a római-parti gátról, ezt a kérdést Tarlósék sem fúrhatják meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"502cbafd-b507-405e-a2ef-9ee3165ebe3c","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"gazdasag","description":"Bár tucatjával kerültek a szavazólapra a jelöltek Csongrád megyében, a falvakban csak a Fideszt ismerik. Hiába jutnak el információk az ellenzékről az interneten vagy a médiában, nincs kihez fordulniuk a helyieknek, helyben pedig már jószerivel se pedagógus, se orvos nincsen, akik évtizedekkel ezelőtt igazodási pontot is jelentettek az ott élők számára. ","shortLead":"Bár tucatjával kerültek a szavazólapra a jelöltek Csongrád megyében, a falvakban csak a Fideszt ismerik. Hiába jutnak...","id":"20180410_A_Fideszen_kivul_nincs_egyetlen_part_sem_a_falvakban","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=502cbafd-b507-405e-a2ef-9ee3165ebe3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9e8dfd1-3142-4c20-8e20-a17477dd71ec","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180410_A_Fideszen_kivul_nincs_egyetlen_part_sem_a_falvakban","timestamp":"2018. április. 10. 20:00","title":"\"Ezek már talán eleget loptak\" – a Fideszen kívül nincs egyetlen párt sem a falvakban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f51265c-dead-4ca7-919f-0757a2abb54d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Tavaly egy Arany-ballada részletével, idén József Attila Levegőt! című versével köszöntötték Orbán Viktort a költészet napján. A nő, aki éjjel a budai Cinege utca aszfaltjára írta fel krétával a híres sorokat, a Magyar Narancsnak mondta el, hogyan zajlott az akció.","shortLead":"Tavaly egy Arany-ballada részletével, idén József Attila Levegőt! című versével köszöntötték Orbán Viktort a költészet...","id":"20180411_levegot_jozsef_attila_orban_viktor_kretazas","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5f51265c-dead-4ca7-919f-0757a2abb54d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bea72661-89d0-48d7-a7f7-6ceb0a6137ae","keywords":null,"link":"/kultura/20180411_levegot_jozsef_attila_orban_viktor_kretazas","timestamp":"2018. április. 11. 20:46","title":"Rendőröket hívtak a nőre, aki verset írt Orbán utcájába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de5cd92e-8b38-4fcb-a193-32c012d7c3d3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Április 11-e József Attila születésnapja, s egyben a Magyar Költészet Napja. Ennek apropóján gyűjtöttünk össze 11 felejthetetlen megzenésített verset. ","shortLead":"Április 11-e József Attila születésnapja, s egyben a Magyar Költészet Napja. Ennek apropóján gyűjtöttünk össze 11...","id":"20180411_Baccal_velem_Hetedik_Tiszta_szivvel__a_kolteszet_tenyleg_rock_and_roll","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=de5cd92e-8b38-4fcb-a193-32c012d7c3d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18b3b0be-7d36-432e-9112-df6a6f4ae5ac","keywords":null,"link":"/elet/20180411_Baccal_velem_Hetedik_Tiszta_szivvel__a_kolteszet_tenyleg_rock_and_roll","timestamp":"2018. április. 11. 14:10","title":"Baccál vélem, Hetedik, Tiszta szívvel – a költészet tényleg rock and roll","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f995952-6365-45d5-b572-1e8cad3691e4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A főváros egyik régi szégyenfoltja évről évre rondább, sok ide érkező vendég, turista sokszor Kőbánya-Kispest málladozó vasútállomását látja először Budapestből.","shortLead":"A főváros egyik régi szégyenfoltja évről évre rondább, sok ide érkező vendég, turista sokszor Kőbánya-Kispest málladozó...","id":"20180411_lassan_eltuntetik_vegre_a_kobanya_kispesti_vasuti_dzsumbujt","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6f995952-6365-45d5-b572-1e8cad3691e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6250ef6-c2a3-4b5f-931a-1ac66cf8366b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180411_lassan_eltuntetik_vegre_a_kobanya_kispesti_vasuti_dzsumbujt","timestamp":"2018. április. 11. 11:28","title":"Lassan eltüntetik végre a kőbánya-kispesti vasúti dzsumbujt?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3c31805-26da-46c2-9a07-996afbb563d5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A napokban megkezdik az osztrák főváros első önjáró elektromos autóbuszának tesztelését. A sofőr nélküli buszt először a bécsi közlekedési vállalat, a Wiener Linien leopoldaui garázsában próbálgatják, majd ősztől tesztelik forgalomban. Menetrendszerűen 2019-től szállíthat utasokat.\r

","shortLead":"A napokban megkezdik az osztrák főváros első önjáró elektromos autóbuszának tesztelését. A sofőr nélküli buszt először...","id":"20180411_Becsben_mar_tesztelik_az_onvezeto_autobuszt","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d3c31805-26da-46c2-9a07-996afbb563d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f1ab634-14d3-4704-a7fa-4dc5dcd792a0","keywords":null,"link":"/elet/20180411_Becsben_mar_tesztelik_az_onvezeto_autobuszt","timestamp":"2018. április. 11. 14:33","title":"Bécsben már tesztelik az önvezető autóbuszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]