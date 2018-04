Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"140b90f4-5a69-4afe-ab04-9c29c0f897b2","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Gustav Klimt osztrák festőművész, a szecessziós stílus egyik legismertebb képviselője tiszteletére 120 óriási, vetített képből nyílt kiállítás a francia főváros első digitális képzőművészeti központjában, a L'Atelier des Lumieres-ben.","shortLead":"Gustav Klimt osztrák festőművész, a szecessziós stílus egyik legismertebb képviselője tiszteletére 120 óriási, vetített...","id":"20180411_Vetitett_Klimtkepekbol_keszult_kiallitas_Parizsban__fotok","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=140b90f4-5a69-4afe-ab04-9c29c0f897b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2c67cc1-f515-484f-9bbc-180a27dcee70","keywords":null,"link":"/elet/20180411_Vetitett_Klimtkepekbol_keszult_kiallitas_Parizsban__fotok","timestamp":"2018. április. 11. 16:46","title":"Vetített Klimt-képekből készült kiállítás Párizsban – fotók!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6e761b3-93b4-4f2c-afce-f7a16881cc85","c_author":"hvg.hu","category":"itthon.idojaras","description":"A Dunántúl nagy részén érdemes felkészülni a rossz időre.","shortLead":"A Dunántúl nagy részén érdemes felkészülni a rossz időre.","id":"20180412_Jonnek_a_viharok_het_megyere_adtak_ki_figyelmeztetest","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d6e761b3-93b4-4f2c-afce-f7a16881cc85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdca35b2-e940-4775-a57d-bd12b3e70e81","keywords":null,"link":"/idojaras/20180412_Jonnek_a_viharok_het_megyere_adtak_ki_figyelmeztetest","timestamp":"2018. április. 12. 05:31","title":"Jönnek a viharok, hét megyére adtak ki figyelmeztetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b00ef76-5741-4cdc-903d-2d7cc48acd25","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A svéd bútoróriás új hároméves stratégiájában az olcsóság lesz a prioritás.","shortLead":"A svéd bútoróriás új hároméves stratégiájában az olcsóság lesz a prioritás.","id":"20180411_Meg_vekonyabb_penztarcakra_es_meg_kevesebb_szabadidore_szamit_az_Ikea","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7b00ef76-5741-4cdc-903d-2d7cc48acd25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92e6709b-45fe-4232-967d-465d54c0f4bd","keywords":null,"link":"/kkv/20180411_Meg_vekonyabb_penztarcakra_es_meg_kevesebb_szabadidore_szamit_az_Ikea","timestamp":"2018. április. 11. 14:06","title":"Még vékonyabb pénztárcákra és még kevesebb szabadidőre számít az IKEA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8a08774-30b2-4493-a5b3-9fb10ac6bd13","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Transparency International Magyarország és a Political Capital úgy véli, hogy a kamupártok korrupciója, a kormánypártok elsöprő médiafölénye és a kormány saját pártjait támogató propagandája következtében a 2014-es voksolást követően a 2018-as országgyűlési választások sem voltak tisztességesek.","shortLead":"A Transparency International Magyarország és a Political Capital úgy véli, hogy a kamupártok korrupciója...","id":"20180411_3_milliard_forint_kozpenzt_szorakoztak_el_a_kamupartok","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c8a08774-30b2-4493-a5b3-9fb10ac6bd13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ec0a7f3-db40-4fd0-94e0-54fc63ceb265","keywords":null,"link":"/itthon/20180411_3_milliard_forint_kozpenzt_szorakoztak_el_a_kamupartok","timestamp":"2018. április. 11. 11:55","title":"3 milliárd forint közpénzt szórakoztak el a kamupártok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dea24013-0951-4435-a53a-2636509b3112","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az Óda angol akcentussal is szépen szól. ","shortLead":"Az Óda angol akcentussal is szépen szól. ","id":"20180411_Iden_Jozsef_Attilat_szavalt_magyarul_a_brit_nagykovet","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dea24013-0951-4435-a53a-2636509b3112&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34544de4-054b-458b-bb5c-f7ea8091b1aa","keywords":null,"link":"/elet/20180411_Iden_Jozsef_Attilat_szavalt_magyarul_a_brit_nagykovet","timestamp":"2018. április. 11. 13:10","title":"Idén József Attilát szavalt magyarul a brit nagykövet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab9f61d1-67fc-4926-8687-b3903710b803","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az idén 80 éves lap a tulajdonosok döntése nyomán szerdán jelent meg utoljára. ","shortLead":"Az idén 80 éves lap a tulajdonosok döntése nyomán szerdán jelent meg utoljára. ","id":"20180411_uzentek_a_nepszabisok_a_magyar_nemzet_munkatarsainak","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ab9f61d1-67fc-4926-8687-b3903710b803&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ade40405-97c7-43fe-a998-f58273bc8d70","keywords":null,"link":"/kultura/20180411_uzentek_a_nepszabisok_a_magyar_nemzet_munkatarsainak","timestamp":"2018. április. 11. 17:25","title":"Üzentek a népszabisok a Magyar Nemzet munkatársainak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0c37b10-b849-4e48-bc37-72cc5f63d651","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szerinte a Párbeszéd vezetőinek részéről is mutatkozik erre hajlandóság.","shortLead":"Szerinte a Párbeszéd vezetőinek részéről is mutatkozik erre hajlandóság.","id":"20180411_Molnar_Gyula_az_MSZPhez_lancolna_a_Parbeszedet","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e0c37b10-b849-4e48-bc37-72cc5f63d651&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d8971ac-2969-4c94-9420-00b0a727b0d3","keywords":null,"link":"/itthon/20180411_Molnar_Gyula_az_MSZPhez_lancolna_a_Parbeszedet","timestamp":"2018. április. 11. 11:49","title":"Molnár Gyula az MSZP-hez láncolná a Párbeszédet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ada38ca7-c88d-4b59-a7cb-430ceb07e832","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Óráról órára súlyosabbá válik a szíriai válság, s a konfliktus miatt közvetlen orosz-amerikai összecsapás törhet ki. A szavak háborúja már megkezdődött.","shortLead":"Óráról órára súlyosabbá válik a szíriai válság, s a konfliktus miatt közvetlen orosz-amerikai összecsapás törhet ki...","id":"20180411_Amerikaiorosz_konfliktus_johet_Sziriaban","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ada38ca7-c88d-4b59-a7cb-430ceb07e832&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32985c76-35a6-4f73-94f1-a452751f78f8","keywords":null,"link":"/vilag/20180411_Amerikaiorosz_konfliktus_johet_Sziriaban","timestamp":"2018. április. 11. 16:00","title":"Az oroszok lelövik Trump rakétáit? Szíriában szuperhatalmi összecsapás fenyeget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]