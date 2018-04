Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b9f1402b-3f94-4a1f-9694-3b6cd8846d43","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Éles kritikát fogalmazott meg egy európai környezetvédelmi szervezet az autógyárakkal szemben, azt állítva, hogy annak ellenére, hogy tudnának a jelenlegieknél tisztább üzemű autókat fogalmazni, saját hasznuk maximalizálása érdekében ezt nem teszik meg. ","shortLead":"Éles kritikát fogalmazott meg egy európai környezetvédelmi szervezet az autógyárakkal szemben, azt állítva, hogy annak...","id":"20180412_Szandekosan_visszatartjak_uj_modelljeiket_az_autogyarak","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b9f1402b-3f94-4a1f-9694-3b6cd8846d43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df51dded-2d9b-43ef-b037-d58b03f3e392","keywords":null,"link":"/cegauto/20180412_Szandekosan_visszatartjak_uj_modelljeiket_az_autogyarak","timestamp":"2018. április. 12. 12:24","title":"Már megmenthetnék a világot, de inkább visszatartják új modelljeiket az autógyárak ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40e7fe60-c7ac-4cfa-b08a-3a8026af8142","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Zsinórban harmadjára nyert kétharmaddal Orbán Viktor és a Fidesz, a választások utáni első HVG-ben pedig arról lesz szó, mi várható a következő négy évben Magyarország valaha volt leghosszabb ideje hivatalban lévő miniszterelnökétől. Ajánló a csütörtökön megjelenő hetilapból.","shortLead":"Zsinórban harmadjára nyert kétharmaddal Orbán Viktor és a Fidesz, a választások utáni első HVG-ben pedig arról lesz...","id":"20180411_A_ketharmados_poroly_le_fog_csapni","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=40e7fe60-c7ac-4cfa-b08a-3a8026af8142&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7a67d13-c1cf-4789-891c-2a4bc76bd12d","keywords":null,"link":"/itthon/20180411_A_ketharmados_poroly_le_fog_csapni","timestamp":"2018. április. 11. 17:15","title":"A kétharmados pöröly le fog csapni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"140b90f4-5a69-4afe-ab04-9c29c0f897b2","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Gustav Klimt osztrák festőművész, a szecessziós stílus egyik legismertebb képviselője tiszteletére 120 óriási, vetített képből nyílt kiállítás a francia főváros első digitális képzőművészeti központjában, a L'Atelier des Lumieres-ben.","shortLead":"Gustav Klimt osztrák festőművész, a szecessziós stílus egyik legismertebb képviselője tiszteletére 120 óriási, vetített...","id":"20180411_Vetitett_Klimtkepekbol_keszult_kiallitas_Parizsban__fotok","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=140b90f4-5a69-4afe-ab04-9c29c0f897b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2c67cc1-f515-484f-9bbc-180a27dcee70","keywords":null,"link":"/elet/20180411_Vetitett_Klimtkepekbol_keszult_kiallitas_Parizsban__fotok","timestamp":"2018. április. 11. 16:46","title":"Vetített Klimt-képekből készült kiállítás Párizsban – fotók!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e559589-4c41-4c0b-b56a-6dd0b572850c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Nem mindennapi stadion épül Szegeden.","shortLead":"Nem mindennapi stadion épül Szegeden.","id":"20180411_Nem_vicc_kapolna_is_lesz_az_epulo_szegedi_stadionban","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5e559589-4c41-4c0b-b56a-6dd0b572850c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39d64056-8433-4c98-a09c-79252e024e32","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180411_Nem_vicc_kapolna_is_lesz_az_epulo_szegedi_stadionban","timestamp":"2018. április. 11. 14:57","title":"Nem vicc: kápolna is lesz az épülő szegedi stadionban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abbb792b-b2a0-4cc7-89ac-123943c36c11","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Budapest–Vác–Szob-vonalon 15-20 perces késésre kell számítani – közölte a Mávinform pénteken reggel.\r

","shortLead":"A Budapest–Vác–Szob-vonalon 15-20 perces késésre kell számítani – közölte a Mávinform pénteken reggel.\r

","id":"20180413_halalos_gazolas_miatt_kesnek_a_vonatok","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=abbb792b-b2a0-4cc7-89ac-123943c36c11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46359ab9-4b5f-4da9-a777-2b3f01750de6","keywords":null,"link":"/cegauto/20180413_halalos_gazolas_miatt_kesnek_a_vonatok","timestamp":"2018. április. 13. 06:47","title":"Halálos gázolás miatt késnek a vonatok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03db9968-56b5-4091-b489-65652f0a7eae","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Drámai végjáték: a 93. percben 0-3-nál büntetőhöz jutott a Real, Cristiano Ronaldo pedig nem hibázott.","shortLead":"Drámai végjáték: a 93. percben 0-3-nál büntetőhöz jutott a Real, Cristiano Ronaldo pedig nem hibázott.","id":"20180411_Kozel_volt_a_csodahoz_de_elbukott_a_Juventus","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=03db9968-56b5-4091-b489-65652f0a7eae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f39c5b52-1e9a-4c01-b95d-6ec7d41a593e","keywords":null,"link":"/sport/20180411_Kozel_volt_a_csodahoz_de_elbukott_a_Juventus","timestamp":"2018. április. 11. 22:55","title":"Közel volt a csodához, de elbukott a Juventus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c29b7f81-8598-405e-8393-01b9a9c34238","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A Los Angeles megyei ügyészség vizsgálja a lehetőségét, hogy a szexuális zaklatási botrányba keveredett Kevin Spacey ellen vádat emelhessenek. ","shortLead":"A Los Angeles megyei ügyészség vizsgálja a lehetőségét, hogy a szexuális zaklatási botrányba keveredett Kevin Spacey...","id":"20180412_Vadat_emelhetnek_Kevin_Spacey_ellen","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c29b7f81-8598-405e-8393-01b9a9c34238&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"243b243b-218a-4c64-8a24-223b04e6ed54","keywords":null,"link":"/elet/20180412_Vadat_emelhetnek_Kevin_Spacey_ellen","timestamp":"2018. április. 12. 10:13","title":"Vádat emelhetnek Kevin Spacey ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"687f79be-0248-4734-83a2-f87b8bb6c341","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hol van már a Cabdy Crush vagy a Pokémon Go? Az alábbi játék az igazi aranybánya fejlesztőinek, no meg az Apple-nak, aki a bevétel 30 százalékát kapja.","shortLead":"Hol van már a Cabdy Crush vagy a Pokémon Go? Az alábbi játék az igazi aranybánya fejlesztőinek, no meg az Apple-nak...","id":"20180412_ios_fortnite_bevetel_battle_royal","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=687f79be-0248-4734-83a2-f87b8bb6c341&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59a78fad-b404-43f0-ba3b-b8fbc5f2bb65","keywords":null,"link":"/tudomany/20180412_ios_fortnite_bevetel_battle_royal","timestamp":"2018. április. 12. 15:03","title":"Rekord: több száz milliót költenek naponta az iPhone-osok erre a játékra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]