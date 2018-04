Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e7981fe6-3d2a-45a6-908e-af51a1e139aa","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ebbe az új kompakt divatterepjáróba tulajdonképpen már kormány és pedálok sem kellenének.","shortLead":"Ebbe az új kompakt divatterepjáróba tulajdonképpen már kormány és pedálok sem kellenének.","id":"20180412_alibaba_onvezeto_kinai_villanyauto_elektromos_auto_xpeng","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e7981fe6-3d2a-45a6-908e-af51a1e139aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8aa1f113-6ea2-4098-b1de-b8aa32000c4b","keywords":null,"link":"/cegauto/20180412_alibaba_onvezeto_kinai_villanyauto_elektromos_auto_xpeng","timestamp":"2018. április. 12. 09:21","title":"Az Alibaba áll a teljesen önvezető új kínai villanyautó mögött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5f3eadf-4935-44fb-9a1c-69957f2c7e35","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A beteg 2015 elején talált egy kinövést a nyelve alatt. A rákos daganat miatt elvesztette az állát és az alsó ajkát, enni, inni, beszélni sem tudott többé. Most reményt kapott arra, hogy javul majd az életminősége.","shortLead":"A beteg 2015 elején talált egy kinövést a nyelve alatt. A rákos daganat miatt elvesztette az állát és az alsó ajkát...","id":"20180411_uj_also_ajkat_es_allat_novesztettek_egy_rakbeteg_brit_nonek","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f5f3eadf-4935-44fb-9a1c-69957f2c7e35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6e2764f-6a2a-40c0-a81c-a4a135f5b098","keywords":null,"link":"/elet/20180411_uj_also_ajkat_es_allat_novesztettek_egy_rakbeteg_brit_nonek","timestamp":"2018. április. 11. 13:31","title":"Új alsó ajkat és állat növesztettek egy rákbeteg brit nőnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d27505fa-4b5e-43c0-b365-8ed9cc3c4349","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":" ","shortLead":" ","id":"20180412_A_NEP_Morvai_Krisztina_mellett_all","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d27505fa-4b5e-43c0-b365-8ed9cc3c4349&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ea26eb9-d373-4c84-8851-4fd1afea2bac","keywords":null,"link":"/itthon/20180412_A_NEP_Morvai_Krisztina_mellett_all","timestamp":"2018. április. 12. 10:58","title":"A NÉP Morvai Krisztina mellett áll!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2e6cbe6-246f-45d6-81ea-3de58cc0fb87","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A sofőr megpróbálta megelőzni az előtte haladó autót, de nem úgy jött ki a dolog, ahogy szerette volna.","shortLead":"A sofőr megpróbálta megelőzni az előtte haladó autót, de nem úgy jött ki a dolog, ahogy szerette volna.","id":"20180412_elozes_baleset_autos_video","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a2e6cbe6-246f-45d6-81ea-3de58cc0fb87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8220549-0d83-44b0-a0eb-929020ac14ba","keywords":null,"link":"/cegauto/20180412_elozes_baleset_autos_video","timestamp":"2018. április. 12. 04:01","title":"Úgy repült le a kocsi az útról, ahogy a filmekben szokás – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8958fd4f-1e9d-4c14-adaa-2179a16ef4c1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Érdekes állítás bukkant fel a neten: az iOS frissítése tönkreteszi azokat az iPhone 8-akat, amelyek kijelzőjét harmadik fél javította. Kiderült, nem ez az első ilyen eset.","shortLead":"Érdekes állítás bukkant fel a neten: az iOS frissítése tönkreteszi azokat az iPhone 8-akat, amelyek kijelzőjét harmadik...","id":"20180412_ios_113_frissites_mukodeskeptelen_iphone_8_szoftverfrissites_szakszerviz_javitas","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8958fd4f-1e9d-4c14-adaa-2179a16ef4c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5da69b1-acdd-4e43-9a1e-09df83a1e3ec","keywords":null,"link":"/tudomany/20180412_ios_113_frissites_mukodeskeptelen_iphone_8_szoftverfrissites_szakszerviz_javitas","timestamp":"2018. április. 12. 18:03","title":"Megbünteti az Apple azokat, akik nem szakszervizzel javíttatják iPhone-jukat?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0e191c1-2e02-49d9-81f4-7436fed5a393","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Egész Közép- és Kelet-Európában meghatározó ingatlankezelő szeretne lenni az Appeninn.","shortLead":"Egész Közép- és Kelet-Európában meghatározó ingatlankezelő szeretne lenni az Appeninn.","id":"20180412_A_Corvinnegyednel_szereztek_irodahazat_Meszaros_Lorincek","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d0e191c1-2e02-49d9-81f4-7436fed5a393&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1909ba4-f05f-44ea-a1a6-ec1afa06673d","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180412_A_Corvinnegyednel_szereztek_irodahazat_Meszaros_Lorincek","timestamp":"2018. április. 12. 10:29","title":"A Corvin-negyednél szereztek irodaházat Mészáros Lőrincék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84ba7cca-d8fb-401d-9c7e-93b032b950d3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Megújította Android sandbox (biztonságos futtatókörnyezet, homokverem) szolgáltatását a népszerű VirusTotal.","shortLead":"Megújította Android sandbox (biztonságos futtatókörnyezet, homokverem) szolgáltatását a népszerű VirusTotal.","id":"20180412_virustotal_androidos_sandbox_virustotal_droidly","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=84ba7cca-d8fb-401d-9c7e-93b032b950d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a9a4ee9-2255-4faa-b817-25abbde1bbb4","keywords":null,"link":"/tudomany/20180412_virustotal_androidos_sandbox_virustotal_droidly","timestamp":"2018. április. 12. 07:02","title":"Androidos? Akkor jól jöhet a VirusTotal új kiegészítése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0d13062-cbe6-4161-9171-c001b24ea1be","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A bíróságon derült ki, hogy a perben szereplő 28-ból 13 iskolában továbbra is jogellenesen különítik el a roma gyerekeket.","shortLead":"A bíróságon derült ki, hogy a perben szereplő 28-ból 13 iskolában továbbra is jogellenesen különítik el a roma...","id":"20180411_elso_fokon_gyoztek_a_roma_jogvedok_az_emmivel_szemben","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b0d13062-cbe6-4161-9171-c001b24ea1be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b557ae4-0e79-46e2-bc98-a9dbbf259fb4","keywords":null,"link":"/itthon/20180411_elso_fokon_gyoztek_a_roma_jogvedok_az_emmivel_szemben","timestamp":"2018. április. 11. 06:20","title":"Első fokon győztek a roma jogvédők az Emmivel szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]