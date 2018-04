Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4fade0c0-8c56-4e12-ad99-22545e71f080","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy nagy ámbráscetet találtak holtan a spanyol partoknál, a gyomrában 29 kiló műanyaggal.","shortLead":"Egy nagy ámbráscetet találtak holtan a spanyol partoknál, a gyomrában 29 kiló műanyaggal.","id":"20180411_Ezt_a_cetet_is_az_eldobott_muanyag_zacskok_oltek_meg","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4fade0c0-8c56-4e12-ad99-22545e71f080&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f580fd8-9283-4cdb-a7b5-df769e0b6559","keywords":null,"link":"/elet/20180411_Ezt_a_cetet_is_az_eldobott_muanyag_zacskok_oltek_meg","timestamp":"2018. április. 11. 11:47","title":"Ezt a cetet is az eldobott műanyag zacskók ölték meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6366eaa7-cf1a-4fb1-8891-c69c47cf1842","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nem a pilóták hibája, hanem egy sor szándékos, egyebek között a gép oroszországi javításakor tett intézkedés, végül a levegőben történt robbanás miatt következett be a légi katasztrófa – olvasható az időközi műszaki jelentésben, melyet szerdán hozott nyilvánosságra Varsóban a lengyel minisztériumi vizsgálóbizottság.","shortLead":"Nem a pilóták hibája, hanem egy sor szándékos, egyebek között a gép oroszországi javításakor tett intézkedés, végül...","id":"20180411_lengyel_jelentes_robbanas_okozta_a_szmolienszki_tragediat","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6366eaa7-cf1a-4fb1-8891-c69c47cf1842&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6eea9424-d227-4310-a104-ad7bf3ecab4e","keywords":null,"link":"/vilag/20180411_lengyel_jelentes_robbanas_okozta_a_szmolienszki_tragediat","timestamp":"2018. április. 11. 15:13","title":"Lengyel jelentés: robbanás okozta a szmolenszki tragédiát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eab3c3d6-7e06-4408-9b58-2fbcf8005c59","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az önkormányzat által közölt felmondási okokat megalapozatlannak találták, ezért továbbra is érvényben van a fővárosi önkormányzat és a Mahir Cityposter közötti szerződés. A nagyvállalkozó így tovább üzemeltetheti hirdetőoszlopait.","shortLead":"Az önkormányzat által közölt felmondási okokat megalapozatlannak találták, ezért továbbra is érvényben van a fővárosi...","id":"20180412_Ismet_Simicska_nyerte_a_budapesti_oszlophaborut","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eab3c3d6-7e06-4408-9b58-2fbcf8005c59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3dc1b519-2963-4020-83fa-5d657b40a73c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180412_Ismet_Simicska_nyerte_a_budapesti_oszlophaborut","timestamp":"2018. április. 12. 19:36","title":"Ismét Simicska nyerte a budapesti oszlopháborút","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73274bcf-e906-49ae-9ed1-c7a3a2d95a8f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"„Sohasem mondtam meg, mikor kerül sor a Szíria elleni támadásra. Lehet, hogy hamar, de az is lehet, hogy egyáltalán nem hamarosan” – írta legújabb Twitter-üzenetében Donald Trump. Az amerikai elnök szerdán még biztosra mondta, hogy az USA rakétákat lő ki Szíriára. Közben arra is akadnak jelek, hogy az USA már készül a támadásra.","shortLead":"„Sohasem mondtam meg, mikor kerül sor a Szíria elleni támadásra. Lehet, hogy hamar, de az is lehet, hogy egyáltalán nem...","id":"20180412_Levegoben_a_vegiteletgep_Trump_visszakozik","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=73274bcf-e906-49ae-9ed1-c7a3a2d95a8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0c93087-bf5a-4d22-8509-7928833a221d","keywords":null,"link":"/vilag/20180412_Levegoben_a_vegiteletgep_Trump_visszakozik","timestamp":"2018. április. 12. 14:17","title":"Levegőben a „végítélet-gép”, Trump visszakozik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68545280-e98a-4866-8c01-79dd2173ed71","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Mercedes-Benz, Audi, Bosch, Lidl – taroltak a német cégek a Randstad díjátadóján.","shortLead":"Mercedes-Benz, Audi, Bosch, Lidl – taroltak a német cégek a Randstad díjátadóján.","id":"20180411_Nemet_cegnel_szeret_dolgozni_a_magyar_munkavallalo","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=68545280-e98a-4866-8c01-79dd2173ed71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2bb6edc-7a0c-4e25-b86f-1e6c2b1151f5","keywords":null,"link":"/kkv/20180411_Nemet_cegnel_szeret_dolgozni_a_magyar_munkavallalo","timestamp":"2018. április. 11. 10:15","title":"Német cégnél szeret dolgozni a magyar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"075b58b6-1a14-4f9a-8d68-f1e7d3e67aa3","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Szinte egyik percről a másikra a felére csökkent a Hongkongban bejegyzett Ruszal cég részvényeinek az értéke, mert a fő tulajdonos, Oleg Gyeripaszka szerepelt az amerikaiak legújabb feketelistáján. \r

","shortLead":"Szinte egyik percről a másikra a felére csökkent a Hongkongban bejegyzett Ruszal cég részvényeinek az értéke, mert a fő...","id":"20180411_Padlot_fogott_az_orosz_oligarcha_akit_az_amerikaiak_feketelistara_tettek","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=075b58b6-1a14-4f9a-8d68-f1e7d3e67aa3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0941b89-39bd-4690-88e0-cc39cb9c82bb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180411_Padlot_fogott_az_orosz_oligarcha_akit_az_amerikaiak_feketelistara_tettek","timestamp":"2018. április. 11. 14:20","title":"Padlót fogott az orosz oligarcha, akit az amerikaiak feketelistára tettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3211e51e-3f94-44a7-bb66-5bd3cc6cb45a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Szikla a Herman Ottó Gimnázium diákigazgató-választására készült rövid klipben arra biztatta a diákokat, hogy szavazzanak a miskolci lány, Hanna osztályára. Mindenki meglepetésére a népszerű filmsztár magyarul is szólt.","shortLead":"A Szikla a Herman Ottó Gimnázium diákigazgató-választására készült rövid klipben arra biztatta a diákokat...","id":"20180412_Dwayne_Johson_magyarul_uzent_a_miskolci_gimiseknek_Szavazzatok_Hannara","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3211e51e-3f94-44a7-bb66-5bd3cc6cb45a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ef58454-c8fd-4fdf-bb39-5900afb3b90e","keywords":null,"link":"/elet/20180412_Dwayne_Johson_magyarul_uzent_a_miskolci_gimiseknek_Szavazzatok_Hannara","timestamp":"2018. április. 12. 21:17","title":"Dwayne Johnson magyarul üzent a miskolci gimiseknek: Szavazzatok Hannára!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0168a365-319a-4b54-b178-ddb79d44172d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A főigazgatók reménykedtek, hogy a tartalékot elkölthetik az intézményükre, és van, aki ezt meg is tette. Az elvonás összesen akár 20 milliárdos is lehet.","shortLead":"A főigazgatók reménykedtek, hogy a tartalékot elkölthetik az intézményükre, és van, aki ezt meg is tette. Az elvonás...","id":"20180413_levelet_kaptak_a_korhazigazgatok_vege_a_valasztasi_osztogatasnak","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0168a365-319a-4b54-b178-ddb79d44172d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7af27d84-674c-4a76-9967-2603244ea4cd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180413_levelet_kaptak_a_korhazigazgatok_vege_a_valasztasi_osztogatasnak","timestamp":"2018. április. 13. 07:39","title":"Levelet kaptak a kórházigazgatók, vége a választási osztogatásnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]