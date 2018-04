Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2b90865f-3327-487d-9acb-aa19855eca5e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A civil rendőrautókba telepített kamerákkal azonnal rövidre lehet zárni a szabályszegések elkövetése után esetlegesen felmerülő kételyeket. Miskolcon a vezetés közbeni telefonálások, záróvonal-átlépések mellett súlyos törvénysértés is történt, amit a kamera rögzített.","shortLead":"A civil rendőrautókba telepített kamerákkal azonnal rövidre lehet zárni a szabályszegések elkövetése után esetlegesen...","id":"20180412_autos_uldozes_miskolc_video","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2b90865f-3327-487d-9acb-aa19855eca5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3152679-86e2-4f88-be52-414d9cd277aa","keywords":null,"link":"/cegauto/20180412_autos_uldozes_miskolc_video","timestamp":"2018. április. 12. 18:06","title":"Autós üldözés volt Miskolcon, még a járdára is felhajtott a sofőr – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a0cd703-bc8f-4971-a17f-de0f7403c29f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az állam segítségével építik meg a szállodát, amelyet Mészáros Lőrinc egyik érdekeltsége üzemeltethet.","shortLead":"Az állam segítségével építik meg a szállodát, amelyet Mészáros Lőrinc egyik érdekeltsége üzemeltethet.","id":"20180411_Nyiregyhazan_lesz_szallodaja_Meszaros_Lorincnek","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6a0cd703-bc8f-4971-a17f-de0f7403c29f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b3b3812-40fc-4f7b-99ce-c75f52184413","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180411_Nyiregyhazan_lesz_szallodaja_Meszaros_Lorincnek","timestamp":"2018. április. 11. 13:46","title":"Nyíregyházán lesz szállodája Mészáros Lőrincnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33d723e8-f811-4797-bc76-6203cce86e59","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Kreatív értesülése szerint a kutyatévével befutott Milkovics Pál is érdeklődik a lehetőség iránt.","shortLead":"A Kreatív értesülése szerint a kutyatévével befutott Milkovics Pál is érdeklődik a lehetőség iránt.","id":"20180411_Ujabb_megmentoje_lehet_a_Magyar_Nemzetnek","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=33d723e8-f811-4797-bc76-6203cce86e59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2082cfc8-88f3-4f4f-acc2-852914095303","keywords":null,"link":"/itthon/20180411_Ujabb_megmentoje_lehet_a_Magyar_Nemzetnek","timestamp":"2018. április. 11. 12:22","title":"Újabb megmentője lehet a Magyar Nemzetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27d3800a-5a0f-40f2-8e0e-7d0779d8f6b9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szombatra tervezett tüntetéssel kapcsolatban az már biztos, hogy térfigyelő kamerákból nem lesz hiány.","shortLead":"A szombatra tervezett tüntetéssel kapcsolatban az már biztos, hogy térfigyelő kamerákból nem lesz hiány.","id":"20180412_telepakoltak_kamerakkal_a_kossuth_teret_es_kornyeket","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=27d3800a-5a0f-40f2-8e0e-7d0779d8f6b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"969bb545-2696-44a7-b7f4-4577bf153b61","keywords":null,"link":"/itthon/20180412_telepakoltak_kamerakkal_a_kossuth_teret_es_kornyeket","timestamp":"2018. április. 12. 18:05","title":"Telepakolták kamerákkal a Kossuth teret és környékét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c1b5fb5-f667-46e5-aed7-36e90caef419","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A magyarok 20-30 százaléka érezheti meg a pollenszezon kezdetét.","shortLead":"A magyarok 20-30 százaléka érezheti meg a pollenszezon kezdetét.","id":"20180412_A_meleg_idovel_megerkezett_a_pollenszezon_is","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3c1b5fb5-f667-46e5-aed7-36e90caef419&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e545d2b3-9c53-408d-bc17-57756723e598","keywords":null,"link":"/itthon/20180412_A_meleg_idovel_megerkezett_a_pollenszezon_is","timestamp":"2018. április. 12. 06:01","title":"A meleg idővel megérkezett a pollenszezon is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3211e51e-3f94-44a7-bb66-5bd3cc6cb45a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Szikla a Herman Ottó Gimnázium diákigazgató-választására készült rövid klipben arra biztatta a diákokat, hogy szavazzanak a miskolci lány, Hanna osztályára. Mindenki meglepetésére a népszerű filmsztár magyarul is szólt.","shortLead":"A Szikla a Herman Ottó Gimnázium diákigazgató-választására készült rövid klipben arra biztatta a diákokat...","id":"20180412_Dwayne_Johson_magyarul_uzent_a_miskolci_gimiseknek_Szavazzatok_Hannara","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3211e51e-3f94-44a7-bb66-5bd3cc6cb45a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ef58454-c8fd-4fdf-bb39-5900afb3b90e","keywords":null,"link":"/elet/20180412_Dwayne_Johson_magyarul_uzent_a_miskolci_gimiseknek_Szavazzatok_Hannara","timestamp":"2018. április. 12. 21:17","title":"Dwayne Johnson magyarul üzent a miskolci gimiseknek: Szavazzatok Hannára!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ec63d2e-1230-4c6a-9a57-a6932b122acd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Fogyóban van a munkaerő, apadnak az ingyenes uniós pénzek, és előbb-utóbb költeni kell a humánszféra eddig elhanyagolt területeire is.","shortLead":"Fogyóban van a munkaerő, apadnak az ingyenes uniós pénzek, és előbb-utóbb költeni kell a humánszféra eddig elhanyagolt...","id":"20180412_Meddig_tarthato_meg_az_Orbankormany_gazdasagpolitikaja","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2ec63d2e-1230-4c6a-9a57-a6932b122acd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67168d72-34ad-4755-b186-4ee8ffaa379f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180412_Meddig_tarthato_meg_az_Orbankormany_gazdasagpolitikaja","timestamp":"2018. április. 12. 12:57","title":"Meddig tartható még az Orbán-kormány gazdaságpolitikája?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be0e9f8d-1602-4a00-87c0-c9fba348a75c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szerinte így lehetne eldönteni, hogy ki induljon a megüresedett polgármesteri székekért.","shortLead":"Szerinte így lehetne eldönteni, hogy ki induljon a megüresedett polgármesteri székekért.","id":"20180412_Karacsony_szerint_elovalasztast_kell_tartani_a_fovarosi_idokoziken","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=be0e9f8d-1602-4a00-87c0-c9fba348a75c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72de0d5c-d90b-4757-9f74-536a8ad34eec","keywords":null,"link":"/itthon/20180412_Karacsony_szerint_elovalasztast_kell_tartani_a_fovarosi_idokoziken","timestamp":"2018. április. 12. 21:40","title":"Karácsony szerint előválasztást kell tartani a fővárosi időköziken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]