Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c2d95c56-6ca3-4a5d-9965-0a7052609a94","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Egy feleségét gyászoló haszid zsidót alakít Röhrig Géza a To Dust című filmben, amelynek most áprilisban lesz a New York-i premierje. ","shortLead":"Egy feleségét gyászoló haszid zsidót alakít Röhrig Géza a To Dust című filmben, amelynek most áprilisban lesz a New...","id":"20180412_Rohrig_Geza_legujabb_filmjeben_Matthew_Broderickkel_jatsszik","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c2d95c56-6ca3-4a5d-9965-0a7052609a94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5c25a23-3016-4383-895a-e6196e6bdfad","keywords":null,"link":"/kultura/20180412_Rohrig_Geza_legujabb_filmjeben_Matthew_Broderickkel_jatsszik","timestamp":"2018. április. 12. 10:56","title":"Röhrig Géza legújabb filmjében Matthew Broderickkel játszik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"140b90f4-5a69-4afe-ab04-9c29c0f897b2","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Gustav Klimt osztrák festőművész, a szecessziós stílus egyik legismertebb képviselője tiszteletére 120 óriási, vetített képből nyílt kiállítás a francia főváros első digitális képzőművészeti központjában, a L'Atelier des Lumieres-ben.","shortLead":"Gustav Klimt osztrák festőművész, a szecessziós stílus egyik legismertebb képviselője tiszteletére 120 óriási, vetített...","id":"20180411_Vetitett_Klimtkepekbol_keszult_kiallitas_Parizsban__fotok","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=140b90f4-5a69-4afe-ab04-9c29c0f897b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2c67cc1-f515-484f-9bbc-180a27dcee70","keywords":null,"link":"/elet/20180411_Vetitett_Klimtkepekbol_keszult_kiallitas_Parizsban__fotok","timestamp":"2018. április. 11. 16:46","title":"Vetített Klimt-képekből készült kiállítás Párizsban – fotók!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"478dd6cd-79dd-4773-af8b-7bcd90d9e491","c_author":"Németh András","category":"gazdasag","description":"A gazdasági bűnözés elleni harcnál sokkal többről szól a több mint egymilliárd dolláros vagyont felhalmozott oroszországi oligarcha, Zijavudin Magomedov őrizetbe vétele. ","shortLead":"A gazdasági bűnözés elleni harcnál sokkal többről szól a több mint egymilliárd dolláros vagyont felhalmozott...","id":"20180412_A_stadionepitesen_csuszott_el_ez_az_orosz_oligarcha_aki_nem_a_jo_emberrel_baratkozott","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=478dd6cd-79dd-4773-af8b-7bcd90d9e491&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efec936f-624d-4096-a0b9-4e08004274ab","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180412_A_stadionepitesen_csuszott_el_ez_az_orosz_oligarcha_aki_nem_a_jo_emberrel_baratkozott","timestamp":"2018. április. 12. 17:30","title":"A stadionépítésen csúszott el ez az orosz oligarcha, aki nem a jó emberrel barátkozott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f11bc84-a52f-43eb-946f-cd6be68274a7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A választási vereség után Zuglóba visszatérő MSZP-P-s politikus szomorkás hangulatú verssel jelentkezett a költészet napján.","shortLead":"A választási vereség után Zuglóba visszatérő MSZP-P-s politikus szomorkás hangulatú verssel jelentkezett a költészet...","id":"20180411_Karacsony_Gergely_Jozsef_Attila_versevel_uzent","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3f11bc84-a52f-43eb-946f-cd6be68274a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1dfc527a-1847-4248-925c-134dc655ba54","keywords":null,"link":"/itthon/20180411_Karacsony_Gergely_Jozsef_Attila_versevel_uzent","timestamp":"2018. április. 11. 13:32","title":"Karácsony Gergely József Attila versével üzent","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c540bfe-58e5-499e-9f58-c1db5fefbdd2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az autósoknak érdemes felkészülniük arra, hogy néhány órán keresztül szünetelni fog az e-matrica-árusítás.","shortLead":"Az autósoknak érdemes felkészülniük arra, hogy néhány órán keresztül szünetelni fog az e-matrica-árusítás.","id":"20180413_vasarnap_autopalya_ematrica_dijkoteles_utszakasz_nusz_hugo_matrica_vasarlas","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2c540bfe-58e5-499e-9f58-c1db5fefbdd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"314284a2-2e21-4dcf-945a-e57f654ef134","keywords":null,"link":"/cegauto/20180413_vasarnap_autopalya_ematrica_dijkoteles_utszakasz_nusz_hugo_matrica_vasarlas","timestamp":"2018. április. 13. 09:23","title":"Vigyázat, vasárnap problémás lehet autópálya-e-matricát vásárolni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1c18643-4e1c-4234-b56e-6c91cf647c77","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A napokban megkezdik az osztrák főváros első önjáró elektromos autóbuszának tesztelését. A sofőr nélküli buszt először a bécsi közlekedési vállalat, a Wiener Linien leopoldaui garázsában próbálgatják, majd ősztől tesztelik forgalomban. Menetrendszerűen 2019-től szállíthat utasokat.","shortLead":"A napokban megkezdik az osztrák főváros első önjáró elektromos autóbuszának tesztelését. A sofőr nélküli buszt először...","id":"20180412_becs_onvezeto_busz_teszteles","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b1c18643-4e1c-4234-b56e-6c91cf647c77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a010a523-6899-41a0-b895-11df2a41cdcf","keywords":null,"link":"/cegauto/20180412_becs_onvezeto_busz_teszteles","timestamp":"2018. április. 12. 08:21","title":"Bécs tényleg nem Budapest: 2019-től önvezető busz is viheti az utasokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4c74b92-97d9-4459-87f7-7b56cdfc7f97","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A tavalyi 150 millió forint után idén 160 milliót költünk külhoni műemlékekre.\r

\r

","shortLead":"A tavalyi 150 millió forint után idén 160 milliót költünk külhoni műemlékekre.\r

\r

","id":"20180412_Szloveniaban_es_Horvatorszagban_ujit_fel_muemlekeket_a_kormany","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f4c74b92-97d9-4459-87f7-7b56cdfc7f97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54fa54aa-2c06-40fa-861e-ff8be4f5172d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180412_Szloveniaban_es_Horvatorszagban_ujit_fel_muemlekeket_a_kormany","timestamp":"2018. április. 12. 14:16","title":"Szlovéniában és Horvátországban újít fel műemlékeket a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0168a365-319a-4b54-b178-ddb79d44172d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A főigazgatók reménykedtek, hogy a tartalékot elkölthetik az intézményükre, és van, aki ezt meg is tette. Az elvonás összesen akár 20 milliárdos is lehet.","shortLead":"A főigazgatók reménykedtek, hogy a tartalékot elkölthetik az intézményükre, és van, aki ezt meg is tette. Az elvonás...","id":"20180413_levelet_kaptak_a_korhazigazgatok_vege_a_valasztasi_osztogatasnak","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0168a365-319a-4b54-b178-ddb79d44172d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7af27d84-674c-4a76-9967-2603244ea4cd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180413_levelet_kaptak_a_korhazigazgatok_vege_a_valasztasi_osztogatasnak","timestamp":"2018. április. 13. 07:39","title":"Levelet kaptak a kórházigazgatók, vége a választási osztogatásnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]