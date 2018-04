Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e762b42a-8dd8-449a-a6f7-e435d3ae34ab","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A világ legünnepeltebb tenorja decemberben ad gálakoncertet az Arénában. ","shortLead":"A világ legünnepeltebb tenorja decemberben ad gálakoncertet az Arénában. ","id":"20180412_Jon_Jose_Carreras","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e762b42a-8dd8-449a-a6f7-e435d3ae34ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4884d85-2e75-408c-9ec0-33ea32193933","keywords":null,"link":"/kultura/20180412_Jon_Jose_Carreras","timestamp":"2018. április. 12. 09:33","title":"Jön José Carreras","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f41958f6-e8af-42f3-b5de-ea97312194a5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Elon Muskék tisztán elektromos hajtásláncú crossovere várhatóan már jövőre be fog mutatkozni.","shortLead":"Elon Muskék tisztán elektromos hajtásláncú crossovere várhatóan már jövőre be fog mutatkozni.","id":"20180412_tesla_model_y_elektromos_villanyauto_akkumulator_elon_musk_kina_autogyartas","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f41958f6-e8af-42f3-b5de-ea97312194a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c1c8f4b-322f-406a-b2b1-83966765ef33","keywords":null,"link":"/cegauto/20180412_tesla_model_y_elektromos_villanyauto_akkumulator_elon_musk_kina_autogyartas","timestamp":"2018. április. 12. 13:27","title":"A vártnál hamarabb jöhet a következő Tesla, a titokzatos Model Y","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2d71642-7583-490a-a393-5ff994dbab91","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A lemondott elnök a parlamenti mandátumát sem veszi át, a háttérből ad majd tanácsokat. De visszatérhet majd.","shortLead":"A lemondott elnök a parlamenti mandátumát sem veszi át, a háttérből ad majd tanácsokat. De visszatérhet majd.","id":"20180412_Vona_tanacsado_lesz_a_Jobbiknal","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b2d71642-7583-490a-a393-5ff994dbab91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30863085-113b-4222-9deb-d20e7a1fe0eb","keywords":null,"link":"/itthon/20180412_Vona_tanacsado_lesz_a_Jobbiknal","timestamp":"2018. április. 12. 11:06","title":"Vona tanácsadó lesz a Jobbiknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"946b804e-8b97-44c0-ae0d-c55a8f242d97","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Magyar Kétfarkú Kutya Párt beadott pár kifogást azokban a szavazókörökben, ahol \"fura volt az eredmény\". Porván helyt is adtak a viccpárt kifogásának, elismerték a jogsértést, noha a helyi választási bizottság elsőfokon elutasította a szavazás megismétlését. ","shortLead":"A Magyar Kétfarkú Kutya Párt beadott pár kifogást azokban a szavazókörökben, ahol \"fura volt az eredmény\". Porván helyt...","id":"20180413_Elfogadtak_a_Ketfarku_Kutya_Part_kifogasat_elismertek_a_jogsertest_az_egyik_szavazokorben","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=946b804e-8b97-44c0-ae0d-c55a8f242d97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fa140a2-cc2b-41e7-8e5a-124631b3dd4e","keywords":null,"link":"/itthon/20180413_Elfogadtak_a_Ketfarku_Kutya_Part_kifogasat_elismertek_a_jogsertest_az_egyik_szavazokorben","timestamp":"2018. április. 13. 15:17","title":"Elfogadták a Kétfarkú Kutya Párt kifogását, elismerték a jogsértést az egyik szavazókörben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01c2ff95-966d-48b2-8931-41c5c57fcc58","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Miután egyetemi vizsgája után találkoztunk vele és megadta az e-mail-címét, a miniszterelnök veje maga jelentkezett és rendelkezésünkre bocsátott egy közte és az uniós vizsgálók közt zajló levelezést.","shortLead":"Miután egyetemi vizsgája után találkoztunk vele és megadta az e-mail-címét, a miniszterelnök veje maga jelentkezett és...","id":"20180413_Tiborcz_Istvan_OLAF_Elios","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=01c2ff95-966d-48b2-8931-41c5c57fcc58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b03b51ec-c31d-4d59-8589-2bd21bdfc0c0","keywords":null,"link":"/itthon/20180413_Tiborcz_Istvan_OLAF_Elios","timestamp":"2018. április. 13. 17:00","title":"Tiborcz István elküldte a hvg.hu-nak az OLAF neki írt levelét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57f32220-989f-433d-8cb4-70b5da014112","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A szervezők szerint a futamok szinte csordulásig teltek, így a helyszínen elsősorban a jótékonysági futamra lehet majd nevezni.","shortLead":"A szervezők szerint a futamok szinte csordulásig teltek, így a helyszínen elsősorban a jótékonysági futamra lehet majd...","id":"20180412_europa_idei_legnagyobb_akadalyfuto_versenyet_rendezik_szombaton_nagykanizsan","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=57f32220-989f-433d-8cb4-70b5da014112&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23db8ad1-facd-4da3-8d0a-1b63466dd9da","keywords":null,"link":"/sport/20180412_europa_idei_legnagyobb_akadalyfuto_versenyet_rendezik_szombaton_nagykanizsan","timestamp":"2018. április. 12. 18:49","title":"Európa idei legnagyobb akadályfutó versenyét rendezik szombaton Nagykanizsán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35faefbd-0559-44ab-92a7-340257460924","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Az MSZP-Párbeszéd csütörtöki sajtótájékoztatóján a Figyelő által közölt lista is téma volt, a párt szerint bármekkora felhatalmazást is kapott a Fidesz a választópolgároktól, nem arra kapta, hogy más állampolgárokat megfélemlítsen.","shortLead":"Az MSZP-Párbeszéd csütörtöki sajtótájékoztatóján a Figyelő által közölt lista is téma volt, a párt szerint bármekkora...","id":"20180412_Toth_Bertalan_szerint_a_valasztasi_iroda_meghekkelte_a_valasztashut","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=35faefbd-0559-44ab-92a7-340257460924&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f68b368f-a6f2-4140-b9eb-5500253e8d94","keywords":null,"link":"/itthon/20180412_Toth_Bertalan_szerint_a_valasztasi_iroda_meghekkelte_a_valasztashut","timestamp":"2018. április. 12. 18:45","title":"Az MSZP szerint a választási iroda meghekkelte a valasztas.hu-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bb0c00e-9eef-4eb2-8570-233832053204","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Különösen a fiatalok között növekszik azok aránya, akik nem tudják, hány embert öltek meg, nem hallottak még Auschwitzról, és nem tudják, hogy Hitler demokratikus választással jutott hatalomra.","shortLead":"Különösen a fiatalok között növekszik azok aránya, akik nem tudják, hány embert öltek meg, nem hallottak még...","id":"20180412_Dramain_csokken_az_amerikaiak_tudasa_a_holokausztrol","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9bb0c00e-9eef-4eb2-8570-233832053204&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1e4e17a-378e-4eb5-9ab5-640e977ec6f8","keywords":null,"link":"/vilag/20180412_Dramain_csokken_az_amerikaiak_tudasa_a_holokausztrol","timestamp":"2018. április. 12. 16:33","title":"Drámaian csökken az amerikaiak tudása a holokausztról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]