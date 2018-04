Arany- és faberakás (is) jellemzi azt a koncepcióautót, amit pénteken villantott meg a Mercedes-Maybach.

Már csak néhány hetet kell várni, hogy kezdetét vegye a Pekingi Autószalon, így nem csoda, hogy a cégek szép lassan elkezdték csepegtetni az információkat az érkező járművekről. A Nissan például egy különleges koncepciót villantott, a sorba pedig most a Mercedes-Maybach is beállt.

A nemrég közzétett 30 másodperces videó alapján úgy tűnik, a középkonzol és a belső tér kialakítása minden bizonnyal egy SUV-re utal. Ami viszont ennél is egyértelműbb, hogy az autóval elsősorban a kínai szupergazdagokat akarják becserkészni. A kocsiban van fa és arany is, a minőségi, kézzel varrt anyagokról nem is beszélve.

Hogy milyen erőforrás hajtja majd az autót, arról egyelőre csak pletykákat hallani, ám azok egy V8-as ikerturbós modellről szólnak, de nem zárható ki egy hibrid vagy egy elektromos változat sem.

