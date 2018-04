Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"206ed611-26d9-4b8e-9059-2cdf0928da0d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nehéz feladat lehet kidolgozni a stratégiát, miként kerüljön be a paksi bővítés az országos és a helyi médiába, 58 millió forintot kap érte Rogán Antal szomszédja.","shortLead":"Nehéz feladat lehet kidolgozni a stratégiát, miként kerüljön be a paksi bővítés az országos és a helyi médiába, 58...","id":"20180414_Rogan_Antal_szomszedja_58_millioert_dolgozik_a_paksi_bovites_kommunikaciojan","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=206ed611-26d9-4b8e-9059-2cdf0928da0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a5a6383-e49c-49bb-a61e-730d64a2d79b","keywords":null,"link":"/kkv/20180414_Rogan_Antal_szomszedja_58_millioert_dolgozik_a_paksi_bovites_kommunikaciojan","timestamp":"2018. április. 14. 11:21","title":"Rogán Antal szomszédja 58 millióért dolgozik a paksi bővítés kommunikációján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2805c6f-fdca-4b5f-b8f0-399068e919c0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A busz üvegei közé befolyt a víz, és úgy tűnik, ez csak az utasnak tűnik fel.","shortLead":"A busz üvegei közé befolyt a víz, és úgy tűnik, ez csak az utasnak tűnik fel.","id":"20180415_volanbusz_ablak_viz_video","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f2805c6f-fdca-4b5f-b8f0-399068e919c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6575d28e-a93d-4550-b3e7-71eb4b6cd7db","keywords":null,"link":"/cegauto/20180415_volanbusz_ablak_viz_video","timestamp":"2018. április. 15. 16:21","title":"Világszenzáció a Volánbusznál: lassan akvárium is lehetne a busz ablaka – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"662114bc-149b-4d9c-9834-04b26605beba","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Mindkét cégóriás ráhajtott India legnagyobb netes kereskedőjére, a 20 milliárd dollár értékűre becsült Flipkartra. Igaz, nem egyforma eszközökkel.","shortLead":"Mindkét cégóriás ráhajtott India legnagyobb netes kereskedőjére, a 20 milliárd dollár értékűre becsült Flipkartra...","id":"20180414_AmazonWalmartparbaj_kie_lesz_az_indiai_netes_kereskedelmi_piac","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=662114bc-149b-4d9c-9834-04b26605beba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f116dd3-b982-47c3-a468-3c7299f645f3","keywords":null,"link":"/kkv/20180414_AmazonWalmartparbaj_kie_lesz_az_indiai_netes_kereskedelmi_piac","timestamp":"2018. április. 14. 15:57","title":"Amazon-Walmart-párbaj: kié lesz az indiai netes kereskedelmi piac?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5132cec0-6fb9-4040-9c15-7e25ecbc7096","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Özönlenek az emberek.","shortLead":"Özönlenek az emberek.","id":"20180414_A_szervezok_szerint_joval_tobb_mint_100_ezren_vannak_szombat","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5132cec0-6fb9-4040-9c15-7e25ecbc7096&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cacef12c-c22f-49f1-9f22-986ced5b7a13","keywords":null,"link":"/itthon/20180414_A_szervezok_szerint_joval_tobb_mint_100_ezren_vannak_szombat","timestamp":"2018. április. 14. 19:22","title":"A szervezők szerint jóval több mint 100 ezren vannak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bfcbefc-4b00-45bf-859b-f60afd45ed75","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A Ferrari szerezte meg az első két rajthelyet a Kínai Nagydíjon.","shortLead":"A Ferrari szerezte meg az első két rajthelyet a Kínai Nagydíjon.","id":"20180414_Vettel_indulhat_az_elso_helyrol_Kinaban","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5bfcbefc-4b00-45bf-859b-f60afd45ed75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8af06c5-3eda-49e5-841c-bf5418daa512","keywords":null,"link":"/sport/20180414_Vettel_indulhat_az_elso_helyrol_Kinaban","timestamp":"2018. április. 14. 09:40","title":"Vettel indulhat az első helyről Kínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90a6cce5-6fbe-450c-a01f-68cda2ebb538","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Az ellenzéki tüntetés miatt szombaton, a Vivicitta miatt az egész hétvégén útlezárásokra és menetrend-változásokra kell felkészülni.","shortLead":"Az ellenzéki tüntetés miatt szombaton, a Vivicitta miatt az egész hétvégén útlezárásokra és menetrend-változásokra kell...","id":"20180414_A_tuntetoke_es_a_futoke_a_varos__igy_kozlekedjen_Budapesten_a_hetvegen","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=90a6cce5-6fbe-450c-a01f-68cda2ebb538&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd56e483-f305-49e0-93e7-6e7976490483","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180414_A_tuntetoke_es_a_futoke_a_varos__igy_kozlekedjen_Budapesten_a_hetvegen","timestamp":"2018. április. 14. 09:10","title":"A tüntetőké és a futóké a város – így közlekedjen Budapesten a hétvégén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4aa9a928-3a84-471a-bed1-26df27dba535","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormánypárti sajtó pedig bőszen bólogat, vagy úgy tesz, mintha mi sem történt volna. ","shortLead":"A kormánypárti sajtó pedig bőszen bólogat, vagy úgy tesz, mintha mi sem történt volna. ","id":"20180415_Meglepetes_Sorost_latja_a_szombati_tuntetes_mogott_a_kormany","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4aa9a928-3a84-471a-bed1-26df27dba535&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"081aabfe-7a36-41ea-bd90-38e7707f9f81","keywords":null,"link":"/itthon/20180415_Meglepetes_Sorost_latja_a_szombati_tuntetes_mogott_a_kormany","timestamp":"2018. április. 15. 08:43","title":"Meglepetés! Sorost látja a szombati tüntetés mögött a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e9276ef-4091-4ef9-8311-d2d5b4fcb4e2","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Több mint háromszázezren vonultak utcára vasárnap Barcelonában, hogy az előzetes letartóztatásban lévő függetlenségpárti politikai vezetők szabadon bocsátását követeljék. ","shortLead":"Több mint háromszázezren vonultak utcára vasárnap Barcelonában, hogy az előzetes letartóztatásban lévő...","id":"20180415_Orias_tuntetes_a_szabadsagert_Barcelonaban","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4e9276ef-4091-4ef9-8311-d2d5b4fcb4e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc18c8a1-7207-49ef-b704-729b7821c4b7","keywords":null,"link":"/vilag/20180415_Orias_tuntetes_a_szabadsagert_Barcelonaban","timestamp":"2018. április. 15. 16:20","title":"Óriási tüntetés a szabadságért Barcelonában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]