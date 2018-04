Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f1baa140-a799-4bb3-8734-c081ff45960d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Ma sem lehet a megszokott rend szerint közlekedni a fővárosban, ezúttal a Vivicitta miatt vannak változások.","shortLead":"Ma sem lehet a megszokott rend szerint közlekedni a fővárosban, ezúttal a Vivicitta miatt vannak változások.","id":"20180415_Ma_nincs_tuntetes_viszont_van_futoverseny_a_fovarosban_mutatjuk_a_valtozasokat","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f1baa140-a799-4bb3-8734-c081ff45960d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a320a8e-b977-4cdf-86a0-84c7ec843ca3","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180415_Ma_nincs_tuntetes_viszont_van_futoverseny_a_fovarosban_mutatjuk_a_valtozasokat","timestamp":"2018. április. 15. 11:27","title":"Ma nincs tüntetés, viszont van futóverseny a fővárosban, mutatjuk a változásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a69d69c-9f81-4bc6-9c7c-f1a712f1c099","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A feldolgozottság Budapest III. kerületében is száz százalékos: a fideszes, Heineken-csillaggyűlölő Menczer Erzsébet csúnyán alulmaradt. ","shortLead":"A feldolgozottság Budapest III. kerületében is száz százalékos: a fideszes, Heineken-csillaggyűlölő Menczer Erzsébet...","id":"20180414_Szabo_Timea_is_mandatumot_szerzett_Menczer_csunyat_bukott","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5a69d69c-9f81-4bc6-9c7c-f1a712f1c099&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8486a68c-2b16-45df-92c5-880887ea146c","keywords":null,"link":"/itthon/20180414_Szabo_Timea_is_mandatumot_szerzett_Menczer_csunyat_bukott","timestamp":"2018. április. 14. 17:18","title":"Szabó Tímea is mandátumot szerzett, Menczer csúnyát bukott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e031718-4da6-4fae-8b85-3bd2ae083f29","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 9. héten megtartott hatos lottó számsorsoláson a következő számokat húzták ki:","shortLead":"A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 9. héten megtartott hatos lottó számsorsoláson a következő számokat...","id":"20180415_Valaki_nagyon_orulhet_a_hatos_lotto_milliard_folotti_nyeremenyenek","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1e031718-4da6-4fae-8b85-3bd2ae083f29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51034112-67a4-4830-96e1-68338302ddda","keywords":null,"link":"/kkv/20180415_Valaki_nagyon_orulhet_a_hatos_lotto_milliard_folotti_nyeremenyenek","timestamp":"2018. április. 15. 17:20","title":"Valaki nagyon örülhet a hatos lottó milliárd fölötti nyereményének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5132cec0-6fb9-4040-9c15-7e25ecbc7096","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Özönlenek az emberek.","shortLead":"Özönlenek az emberek.","id":"20180414_A_szervezok_szerint_joval_tobb_mint_100_ezren_vannak_szombat","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5132cec0-6fb9-4040-9c15-7e25ecbc7096&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cacef12c-c22f-49f1-9f22-986ced5b7a13","keywords":null,"link":"/itthon/20180414_A_szervezok_szerint_joval_tobb_mint_100_ezren_vannak_szombat","timestamp":"2018. április. 14. 19:22","title":"A szervezők szerint jóval több mint 100 ezren vannak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84a437f2-0619-434a-b66c-6ef11fe85781","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Minden idők legnagyobbnak tűnő ellenzéki megmozdulása zajlik a fővárosban, erről a kormányoldali média kevéssé vesz tudomást.","shortLead":"Minden idők legnagyobbnak tűnő ellenzéki megmozdulása zajlik a fővárosban, erről a kormányoldali média kevéssé vesz...","id":"20180414_tuntetes_Origo_hirado_szombat","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=84a437f2-0619-434a-b66c-6ef11fe85781&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b01fdea-5f3b-4acc-a6e7-899b66aa1291","keywords":null,"link":"/itthon/20180414_tuntetes_Origo_hirado_szombat","timestamp":"2018. április. 14. 19:40","title":"Így (nem) számol be a tüntetésről az Origo és a közmédia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c892295-fc58-4cfb-b9d3-1978152b5eb0","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Elemzők szerint a szélsőbal teszteli az utcán támogatói bázisát.","shortLead":"Elemzők szerint a szélsőbal teszteli az utcán támogatói bázisát.","id":"20180415_Tuntetok_csaptak_ossze_a_rendorokkel_Franciaorszagban","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1c892295-fc58-4cfb-b9d3-1978152b5eb0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c295069d-db61-4c72-a8f5-31b66931516d","keywords":null,"link":"/vilag/20180415_Tuntetok_csaptak_ossze_a_rendorokkel_Franciaorszagban","timestamp":"2018. április. 15. 13:25","title":"Tüntetők csaptak össze a rendőrökkel Franciaországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc01cf2c-4334-4502-88b1-69a4b374dc53","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20180414_Igy_nez_ki_a_Kossuth_teri_tomeg_madartavlatbol_szombat__foto","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dc01cf2c-4334-4502-88b1-69a4b374dc53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7535720-2fa5-4e4e-954b-53203a61a886","keywords":null,"link":"/itthon/20180414_Igy_nez_ki_a_Kossuth_teri_tomeg_madartavlatbol_szombat__foto","timestamp":"2018. április. 14. 19:58","title":"Így néz ki a Kossuth téri tömeg madártávlatból - fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00ea8c61-65e0-40b1-a383-6d78730d6373","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb fontos részletre derült fény a világegyetem titkai közül: kiderült, milyen színe van az antianyagnak.","shortLead":"Újabb fontos részletre derült fény a világegyetem titkai közül: kiderült, milyen színe van az antianyagnak.","id":"20180416_antianyag_cern_hidrogen_antianyag_szine","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=00ea8c61-65e0-40b1-a383-6d78730d6373&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4ca067b-cca2-4838-a2d5-676b2bb71459","keywords":null,"link":"/tudomany/20180416_antianyag_cern_hidrogen_antianyag_szine","timestamp":"2018. április. 16. 10:03","title":"Áttörés a CERN-ben: a tudósok megtalálták, milyen színe van az antianyagnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]