[{"available":true,"c_guid":"a418d0d6-1751-400d-b48a-54d27afe0141","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Miklós Editet választották síszövetségi elnöknek, a régi elnök szerint jogszerűtlenül. Visszahívták a teljes elnökséget, majd az olimpiai hetedik Miklós Editet, a héten visszavonult alpesi sízőt választották meg elnöknek a Magyar Sí Szövetség rendkívüli tisztújító közgyűlésén.","shortLead":"Miklós Editet választották síszövetségi elnöknek, a régi elnök szerint jogszerűtlenül. Visszahívták a teljes...","id":"20180415_A_birosagon_folytatodhat_a_siszovetseg_elnokvalasztasa","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a418d0d6-1751-400d-b48a-54d27afe0141&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b06f1072-306f-4730-b2b2-0fd84971d98b","keywords":null,"link":"/sport/20180415_A_birosagon_folytatodhat_a_siszovetseg_elnokvalasztasa","timestamp":"2018. április. 15. 17:56","title":"A bíróságon folytatódhat a síszövetség elnökválasztása?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9927da87-d426-457b-9b90-aff4e79e9e00","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Változatlan az eredmény száz százalékos feldolgozottságnál.","shortLead":"Változatlan az eredmény száz százalékos feldolgozottságnál.","id":"20180414_Budan_is_maradtak_a_fideszes_nyertesek_Simicsko_es_Gulyas_Gergely","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9927da87-d426-457b-9b90-aff4e79e9e00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5f2edc8-d784-4a81-a62e-57981fb38949","keywords":null,"link":"/itthon/20180414_Budan_is_maradtak_a_fideszes_nyertesek_Simicsko_es_Gulyas_Gergely","timestamp":"2018. április. 14. 19:12","title":"Budán is maradtak a fideszes nyertesek: Varga után Simicskó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd1b1d03-2fec-4116-82ce-3bd5e9f0bdc6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ennyi pénzből már valódi luxusingatlant is lehetne vásárolni, ezúttal azonban csak egy autó jön ki belőle. Mondjuk ennek speciel nem 4, hanem 6 kereke van. És nemcsak az AMG, hanem a Brabus is dolgozott rajta.","shortLead":"Ennyi pénzből már valódi luxusingatlant is lehetne vásárolni, ezúttal azonban csak egy autó jön ki belőle. Mondjuk...","id":"20180415_legdragabb_hasznalt_auto_terepjaro_amg_mercedes_g_g63_6x6_brabus_tuning","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fd1b1d03-2fec-4116-82ce-3bd5e9f0bdc6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"455973c5-3986-478a-9f26-47ea202eac4f","keywords":null,"link":"/cegauto/20180415_legdragabb_hasznalt_auto_terepjaro_amg_mercedes_g_g63_6x6_brabus_tuning","timestamp":"2018. április. 15. 06:41","title":"Kapaszkodjon: 385 millió forint a legdrágább itthon hirdetett használt autó, egy terepjáró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c248f61-6ea6-48e4-9b5a-ccb12a51a531","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Néhány körzet az utolsó pillanatig billegett ugyan a nagyon kicsi szavazatkülönbség miatt, ám végül sehol sem fordult meg a sorrend, miután a külföldről érkező és az átjelentkezőktől kapott szavazatokat is összesítette a Nemzeti Választási Bizottság. ","shortLead":"Néhány körzet az utolsó pillanatig billegett ugyan a nagyon kicsi szavazatkülönbség miatt, ám végül sehol sem fordult...","id":"20180414_Biztos_a_Fidesz_ketharmada_a_billego_valasztokorzetek_eredmenye_nem_valtozott","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1c248f61-6ea6-48e4-9b5a-ccb12a51a531&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ff7c9f9-b4a2-4139-b650-0f3d3211170c","keywords":null,"link":"/itthon/20180414_Biztos_a_Fidesz_ketharmada_a_billego_valasztokorzetek_eredmenye_nem_valtozott","timestamp":"2018. április. 14. 23:14","title":"Biztos a Fidesz kétharmada, a billegő választókörzetek eredménye nem változott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f5d8f09-534f-4d6f-95a5-cba04db69844","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A Tokaj Intercity halálra gázolt egy embert.","shortLead":"A Tokaj Intercity halálra gázolt egy embert.","id":"20180414_Gazolas_miatt_kesnek_a_vonatok_a_BudapestMiskolc_vasutvonalon","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9f5d8f09-534f-4d6f-95a5-cba04db69844&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ff6a0cb-1fde-48b3-9f89-5420a39140e2","keywords":null,"link":"/itthon/20180414_Gazolas_miatt_kesnek_a_vonatok_a_BudapestMiskolc_vasutvonalon","timestamp":"2018. április. 14. 19:15","title":"Gázolás miatt késnek a vonatok a Budapest-Miskolc vasútvonalon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e50ba7a-31c6-4476-8230-9ce9fd133641","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"3,4 milliárd forintból újulnak meg a tokaji borvidéken kastélyok, műemléképületek, vallási helyszínek és történelmi utcarészek. Közben a pincetulajdonosok feje felett az állami elővásárlási jog lebeg, és a szőlőt is potom pénzért veszik át tőlük. ","shortLead":"3,4 milliárd forintból újulnak meg a tokaji borvidéken kastélyok, műemléképületek, vallási helyszínek és történelmi...","id":"20180416_Milliardokat_ontenek_a_tokaji_borvidekbe_de_nem_vilagos_kinek_szepitik","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3e50ba7a-31c6-4476-8230-9ce9fd133641&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50471f82-48ef-4a2f-ab07-c1734c25b7a5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180416_Milliardokat_ontenek_a_tokaji_borvidekbe_de_nem_vilagos_kinek_szepitik","timestamp":"2018. április. 16. 09:48","title":"Milliárdokat öntenek a tokaji borvidékbe, de nem világos, kinek szépítik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fa022eb-57d7-454a-af28-928b28f8bb5e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szél Bernadett és Hadházy Ákos is megkapja a magáét.","shortLead":"Szél Bernadett és Hadházy Ákos is megkapja a magáét.","id":"20180415_Indulatos_Facebookposzttal_bucsuzik_a_politikatol_Sallai_R_Benedek","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8fa022eb-57d7-454a-af28-928b28f8bb5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5056bf38-e010-43c4-a1dc-167c853db74f","keywords":null,"link":"/itthon/20180415_Indulatos_Facebookposzttal_bucsuzik_a_politikatol_Sallai_R_Benedek","timestamp":"2018. április. 15. 15:55","title":"Indulatos Facebook-poszttal búcsúzik a politikától Sallai R. Benedek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2af86822-2f7e-45a3-b764-d0ed0f0d2da1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Volvo 2002 óta mintegy 50 ezer darab XC90-et adott el a briteknél, azóta tartja magát a hihetetlen statisztika.","shortLead":"A Volvo 2002 óta mintegy 50 ezer darab XC90-et adott el a briteknél, azóta tartja magát a hihetetlen statisztika.","id":"20180416_volvo_xc_90_automata_veszfekrendszer_aeb","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2af86822-2f7e-45a3-b764-d0ed0f0d2da1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7ebe70a-e8ed-401b-9753-8be9268a6d3b","keywords":null,"link":"/cegauto/20180416_volvo_xc_90_automata_veszfekrendszer_aeb","timestamp":"2018. április. 16. 09:16","title":"Annyira biztonságos a Volvo, hogy 16 év alatt egy brit sem halt meg az XC90-esben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]