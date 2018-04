Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8419f9e9-21f6-458e-93c3-3bf76989cbce","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Blikk szerint a négy ember halálát okozó Rezesova jól viselkedik a börtönben, így valószínűleg pozitív elbírálást kap majd a szabadulási kérelme.","shortLead":"A Blikk szerint a négy ember halálát okozó Rezesova jól viselkedik a börtönben, így valószínűleg pozitív elbírálást kap...","id":"20180416_nyaron_szabadulhat_a_negy_ember_halalaert_felelos_szlovak_milliomosno","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8419f9e9-21f6-458e-93c3-3bf76989cbce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98444adb-42f3-4069-bbe3-fc8039955fb4","keywords":null,"link":"/itthon/20180416_nyaron_szabadulhat_a_negy_ember_halalaert_felelos_szlovak_milliomosno","timestamp":"2018. április. 16. 05:39","title":"Nyáron szabadulhat a négy ember haláláért felelős szlovák milliomosnő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f922434a-ac03-485e-a5ae-6db4dd45487d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Gmail a látványos ráncfelvarrás mellett új funkciókkal is kísérletezik. Ezek közé tartozik az olyan levelek küldésének lehetősége, amelyeket szinte biztosan csak a címzett olvashat el, ráadásul ő sem bármikor.","shortLead":"A Gmail a látványos ráncfelvarrás mellett új funkciókkal is kísérletezik. Ezek közé tartozik az olyan levelek...","id":"20180416_gmail_onmegsemmisito_levelek_bizalmas_mod_email_nem_masolhato","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f922434a-ac03-485e-a5ae-6db4dd45487d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b32b8c49-bf79-4ca2-a403-ac3295fda37b","keywords":null,"link":"/tudomany/20180416_gmail_onmegsemmisito_levelek_bizalmas_mod_email_nem_masolhato","timestamp":"2018. április. 16. 09:03","title":"Álomfunkció jön a Gmailbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6713a31c-f1e4-497a-8817-67bbc4dc6523","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Hétfőn újabb kilenc pontot vontak le a görög csapattól, mert adós három volt játékosának.","shortLead":"Hétfőn újabb kilenc pontot vontak le a görög csapattól, mert adós három volt játékosának.","id":"20180416_Fennallasa_ota_eloszor_eshet_ki_a_gorog_elso_osztalybol_a_Panathinaikosz","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6713a31c-f1e4-497a-8817-67bbc4dc6523&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d82c7959-effd-4855-9df0-afe6c165f935","keywords":null,"link":"/sport/20180416_Fennallasa_ota_eloszor_eshet_ki_a_gorog_elso_osztalybol_a_Panathinaikosz","timestamp":"2018. április. 16. 18:04","title":"Először eshet ki az első osztályból a Panathinaikosz, de nem azért, mert rosszul játszik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1108ec2-d13f-4fed-99e8-ba7a420191f2","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A címvédő Győri Audi ETO KC kettős győzelemmel jutott a női kézilabda Bajnokok Ligája budapesti négyes döntőjébe, miután az idegenbeli 26-20-as sikert követően a negyeddöntő szombati, hazai visszavágóján 30-28-ra legyőzte a montenegrói Buducnost Podgoricát.","shortLead":"A címvédő Győri Audi ETO KC kettős győzelemmel jutott a női kézilabda Bajnokok Ligája budapesti négyes döntőjébe...","id":"20180414_A_gyori_kezis_lanyok_ott_vanbnak_a_BLben_a_legjobb_negy_kozott","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a1108ec2-d13f-4fed-99e8-ba7a420191f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae44bfd8-39f2-4aa5-9fb5-2c8001e22e61","keywords":null,"link":"/sport/20180414_A_gyori_kezis_lanyok_ott_vanbnak_a_BLben_a_legjobb_negy_kozott","timestamp":"2018. április. 14. 21:02","title":"A győri kézis lányok ott vannak a BL-ben a legjobb négy között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8202b1a3-8aa9-4209-b4d0-e0b857060bc4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Számtalan módon lophatók el adatok még egy olyan számítógépről is, amelyik nem csatlakozik az internetre. Például a tápkábelén keresztül.","shortLead":"Számtalan módon lophatók el adatok még egy olyan számítógépről is, amelyik nem csatlakozik az internetre. Például...","id":"20180416_ben_gurion_egyetem_adatlopas_a_tapkabelen_at","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8202b1a3-8aa9-4209-b4d0-e0b857060bc4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d29f507-fdbe-44c5-9118-681e7865757b","keywords":null,"link":"/tudomany/20180416_ben_gurion_egyetem_adatlopas_a_tapkabelen_at","timestamp":"2018. április. 16. 17:00","title":"Azt hiszi, biztonságban van, mert nem csatlakozik a gépe a netre? Sajnos téved","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce176a2b-a42b-4680-8b4f-63dfd3e19bd6","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Az eljárás miatt is kártérítést kérhetnek a vállalkozások, a Deloitte elmondta, hogyan.","shortLead":"Az eljárás miatt is kártérítést kérhetnek a vállalkozások, a Deloitte elmondta, hogyan.","id":"20180415_Kart_okozott_onnek_a_NAV_Beperelheti_a_hatosagot","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ce176a2b-a42b-4680-8b4f-63dfd3e19bd6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"571771a9-4a50-4866-b25c-9f0d5c5821ee","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180415_Kart_okozott_onnek_a_NAV_Beperelheti_a_hatosagot","timestamp":"2018. április. 15. 12:05","title":"Kárt okozott önnek a NAV? Beperelheti a hatóságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a045f1da-0ed2-484f-9da2-9de42a9b2130","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 150-ből már közel 97 millió forint gyűlt össze hétfő reggelig az Együtt számláján.","shortLead":"A 150-ből már közel 97 millió forint gyűlt össze hétfő reggelig az Együtt számláján.","id":"20180416_juhasz_petereknek_megvan_a_ketharmad","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a045f1da-0ed2-484f-9da2-9de42a9b2130&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d432c61a-e1cc-4ef7-b517-0448d31b4bb0","keywords":null,"link":"/itthon/20180416_juhasz_petereknek_megvan_a_ketharmad","timestamp":"2018. április. 16. 13:10","title":"Juhász Péteréknek lassan megvan a kétharmad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03382f73-ef3d-4519-8451-1042b5e9df44","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A japán gyártó a jelek szerint nemcsak a környezetbarát hibrid technológiára fókuszál.","shortLead":"A japán gyártó a jelek szerint nemcsak a környezetbarát hibrid technológiára fókuszál.","id":"20180416_toyota_aurist_gr_grmn_yaris_sportmodell_japan_auto_tuning_hibrid","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=03382f73-ef3d-4519-8451-1042b5e9df44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3be69147-4d74-4454-95e4-61adf0bb25c0","keywords":null,"link":"/cegauto/20180416_toyota_aurist_gr_grmn_yaris_sportmodell_japan_auto_tuning_hibrid","timestamp":"2018. április. 16. 15:22","title":"A Toyota felpörgeti az új Aurist, 300 lóerős sportmodell is jöhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]