[{"available":true,"c_guid":"b2b05ead-3acc-4ec7-ab76-bf1c82bfe3e3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hiába jó telefon a Google Pixel és nagytestvére, a Pixel XL, hiába jó a kamerájuk, a napjaik most már tényleg meg vannak számlálva.","shortLead":"Hiába jó telefon a Google Pixel és nagytestvére, a Pixel XL, hiába jó a kamerájuk, a napjaik most már tényleg meg...","id":"20180415_pixel_telefonok_ertekesitesenek_megszuntetese","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b2b05ead-3acc-4ec7-ab76-bf1c82bfe3e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7898c239-de6b-4fe7-92c8-a48991a206d0","keywords":null,"link":"/tudomany/20180415_pixel_telefonok_ertekesitesenek_megszuntetese","timestamp":"2018. április. 15. 10:14","title":"R.I.P.: lemondott a Google a Pixel telefonról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0353204c-e6c2-49d1-8fd7-4379c29a385a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A rendszámtáblák nem sokat változtak az idők folyamán, amióta több mint egy évszázada kitalálták őket. A digitalizáció ezt is átalakíthatja, ahogyan Dubaiban ezzel meg is próbálkoznak mostantól. ","shortLead":"A rendszámtáblák nem sokat változtak az idők folyamán, amióta több mint egy évszázada kitalálták őket. A digitalizáció...","id":"20180414_digitalis_rendszamtabla_dubai","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0353204c-e6c2-49d1-8fd7-4379c29a385a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbf23a2a-271e-41a0-a29d-e7ccd27eae89","keywords":null,"link":"/cegauto/20180414_digitalis_rendszamtabla_dubai","timestamp":"2018. április. 14. 13:47","title":"Dubaiban lesznek először digitális rendszámtáblák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18f85f9a-08ce-4a83-9198-66d67edff232","c_author":"Hamvay Péter","category":"itthon","description":"Orbán nem megváltoztatni akarta a magyar társadalmat, hanem ismeri, kiszolgálja és a saját céljainak megfelelően felhasználja annak félelmeit és igényeit – mondja Tóth István György szociológus, a Tárki vezérigazgatója.","shortLead":"Orbán nem megváltoztatni akarta a magyar társadalmat, hanem ismeri, kiszolgálja és a saját céljainak megfelelően...","id":"201815__toth_istvan_gyorgyinterju__magyar_ertekrend__apakomplexus","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=18f85f9a-08ce-4a83-9198-66d67edff232&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71623db2-4ee2-4e71-a52a-0f9d6cd09637","keywords":null,"link":"/itthon/201815__toth_istvan_gyorgyinterju__magyar_ertekrend__apakomplexus","timestamp":"2018. április. 14. 10:00","title":"Apakomplexus: Mivel fűzte meg Orbán a magyar társadalmat?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04cc9430-23c7-43e0-9656-2ccc74eeed68","c_author":"Demeter Péter","category":"cegauto","description":"A Seat felfújta kisméretű autóját, az Ibizát, színes cukormázba mártotta, apró trükkökkel feldobta kívül-belül azt, ami eddig sem volt rossz: a német technikát. Mindezzel akár a Seat legnépszerűbb tagja lehet az Arona.","shortLead":"A Seat felfújta kisméretű autóját, az Ibizát, színes cukormázba mártotta, apró trükkökkel feldobta kívül-belül azt, ami...","id":"20180415_Bejohet_mint_Banderas_teszteltuk_a_Seat_Aronat","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=04cc9430-23c7-43e0-9656-2ccc74eeed68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a0c5ef9-be63-4d98-9854-3bca528fcf80","keywords":null,"link":"/cegauto/20180415_Bejohet_mint_Banderas_teszteltuk_a_Seat_Aronat","timestamp":"2018. április. 15. 12:00","title":"Bejöhet, mint Banderas - teszteltük a Seat Aronát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9927da87-d426-457b-9b90-aff4e79e9e00","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Változatlan az eredmény száz százalékos feldolgozottságnál.","shortLead":"Változatlan az eredmény száz százalékos feldolgozottságnál.","id":"20180414_Budan_is_maradtak_a_fideszes_nyertesek_Simicsko_es_Gulyas_Gergely","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9927da87-d426-457b-9b90-aff4e79e9e00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5f2edc8-d784-4a81-a62e-57981fb38949","keywords":null,"link":"/itthon/20180414_Budan_is_maradtak_a_fideszes_nyertesek_Simicsko_es_Gulyas_Gergely","timestamp":"2018. április. 14. 19:12","title":"Budán is maradtak a fideszes nyertesek: Varga után Simicskó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4793d78-b04a-40a4-bd34-d38a4352ca4a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Száll a kakukk fészkére, az Amadeus és a Hair rendezője 86 évet élt.","shortLead":"A Száll a kakukk fészkére, az Amadeus és a Hair rendezője 86 évet élt.","id":"20180414_Meghalt_Milos_Forman","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e4793d78-b04a-40a4-bd34-d38a4352ca4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e06469c-5ce0-4a0e-8228-e4c2cc842d68","keywords":null,"link":"/vilag/20180414_Meghalt_Milos_Forman","timestamp":"2018. április. 14. 08:43","title":"Meghalt Milos Forman","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb71522f-3f02-4e0c-b48d-c7b14e791f10","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az LMP az erőszak minden formájával szemben a zéró tolerancia elvét vallja- írja a párt sajtóosztálya.","shortLead":"Az LMP az erőszak minden formájával szemben a zéró tolerancia elvét vallja- írja a párt sajtóosztálya.","id":"20180414_LMP_Fegyelmi_eljaras_indul_Sallai_R_Benedekkel_szemben","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bb71522f-3f02-4e0c-b48d-c7b14e791f10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39662163-3d04-4591-b67b-118ce650bce7","keywords":null,"link":"/itthon/20180414_LMP_Fegyelmi_eljaras_indul_Sallai_R_Benedekkel_szemben","timestamp":"2018. április. 14. 14:17","title":"LMP: Fegyelmi eljárás indul Sallai R. Benedekkel szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2140bac-03c9-4f8c-b26b-58d546f6630b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szavazatok száz százalékos feldolgozottságánál megerősítette az előzetes eredményt.","shortLead":"A szavazatok száz százalékos feldolgozottságánál megerősítette az előzetes eredményt.","id":"20180414_Gulyas_Gergely_is_hatradolhet_biztos_lett_az_eddig_is_szinte_biztos_gyozelme","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a2140bac-03c9-4f8c-b26b-58d546f6630b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5af146c-961f-4513-8640-320f8138703b","keywords":null,"link":"/itthon/20180414_Gulyas_Gergely_is_hatradolhet_biztos_lett_az_eddig_is_szinte_biztos_gyozelme","timestamp":"2018. április. 14. 20:21","title":"Gulyás Gergely is hátradőlhet, biztos lett az eddig is szinte biztos győzelme","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]