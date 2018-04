Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b2b05ead-3acc-4ec7-ab76-bf1c82bfe3e3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hiába jó telefon a Google Pixel és nagytestvére, a Pixel XL, hiába jó a kamerájuk, a napjaik most már tényleg meg vannak számlálva.","shortLead":"Hiába jó telefon a Google Pixel és nagytestvére, a Pixel XL, hiába jó a kamerájuk, a napjaik most már tényleg meg...","id":"20180415_pixel_telefonok_ertekesitesenek_megszuntetese","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b2b05ead-3acc-4ec7-ab76-bf1c82bfe3e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7898c239-de6b-4fe7-92c8-a48991a206d0","keywords":null,"link":"/tudomany/20180415_pixel_telefonok_ertekesitesenek_megszuntetese","timestamp":"2018. április. 15. 10:14","title":"R.I.P.: lemondott a Google a Pixel telefonról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1493bebd-6bfb-4ff5-922b-645811fe1948","c_author":"Keresztes Imre","category":"vilag","description":"Egyre nyíltabban vállalja Szaúd-Arábia és Izrael az eredetileg titkos kapcsolatukat, amely új közel-keleti rend alapja is lehet.","shortLead":"Egyre nyíltabban vállalja Szaúd-Arábia és Izrael az eredetileg titkos kapcsolatukat, amely új közel-keleti rend alapja...","id":"201815__szaudiizraeli_kozeledes__irani_mumus__palesztinok__hercegi_hev","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1493bebd-6bfb-4ff5-922b-645811fe1948&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b1e0777-9046-4e98-9243-1ac5f4abde23","keywords":null,"link":"/vilag/201815__szaudiizraeli_kozeledes__irani_mumus__palesztinok__hercegi_hev","timestamp":"2018. április. 14. 12:30","title":"Az évszázad arab-zsidó alkuja készülhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"819feeb9-673a-45d0-a28f-4996795a3a6e","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Manchester City nyerte meg az angol labdarúgó bajnokságot, miután vetélytársa, a Manchester United meglepetésre hazai pályán kikapott a West Bromwich Albiontól. \r

