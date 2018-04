Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c5964a1c-c0af-4f56-b834-f98a02bd3c8a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"133 mandátuma lesz a Fidesznek tisztán, jól jön majd a német nemzetiségi listán bekerült fideszes képviselő támogatása. Egyéni körzetben nem fordult az eredmény. 3 százalék fölött a Momentum.","shortLead":"133 mandátuma lesz a Fidesznek tisztán, jól jön majd a német nemzetiségi listán bekerült fideszes képviselő támogatása...","id":"20180415_Egy_mandatum_atcsuszott_a_Fidesztol_a_Jobbikhoz_de_igy_is_stabil_a_ketharmad__ilyen_lesz_Orszaggyules","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c5964a1c-c0af-4f56-b834-f98a02bd3c8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf0f37b2-9858-4775-b5ac-b20d39b1a42c","keywords":null,"link":"/itthon/20180415_Egy_mandatum_atcsuszott_a_Fidesztol_a_Jobbikhoz_de_igy_is_stabil_a_ketharmad__ilyen_lesz_Orszaggyules","timestamp":"2018. április. 15. 10:00","title":"Egy mandátum átcsúszott a Fidesztől a Jobbikhoz, épp megvan a kétharmad - ilyen lesz az Országgyűlés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eaf7e511-029d-404e-b6b7-f034bd9001f8","c_author":"G. Tóth Ilda","category":"itthon","description":"Az LMP-s Csárdi Antal úgy lett a párt egyetlen egyéniben megválasztott parlamenti képviselője, hogy hárman is visszaléptek a javára. Ennek ellenére bírálja az ellenzéket, mondván, teszetoszaságát a szavazók is visszaigazolták. HVG-portré.","shortLead":"Az LMP-s Csárdi Antal úgy lett a párt egyetlen egyéniben megválasztott parlamenti képviselője, hogy hárman is...","id":"201815_csardi_antal","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eaf7e511-029d-404e-b6b7-f034bd9001f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec578e7b-2a57-4bab-9110-1a0b5c6c1f20","keywords":null,"link":"/itthon/201815_csardi_antal","timestamp":"2018. április. 14. 15:00","title":"Csárdi Antal: A Fidesz romlott narancs, az LMP jó magyar zöldalma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a335b57-3dae-4401-9e6e-0925deb02924","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A szíriai kormányhadsereg közölte, hogy \"teljesen felszabadította\" a fővárostól keletre lévő Kelet-Gúta térséget a lázadók uralma alól, és hogy a lázadók utolsó csoportja is elhagyta annak legnagyobb városát, Dúmát.","shortLead":"A szíriai kormányhadsereg közölte, hogy \"teljesen felszabadította\" a fővárostól keletre lévő Kelet-Gúta térséget...","id":"20180415_A_szir_kormanyhadsereg_szerint_bevettek_KeletGutat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8a335b57-3dae-4401-9e6e-0925deb02924&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85cabab3-6482-4e81-9b84-aa0eb658b102","keywords":null,"link":"/vilag/20180415_A_szir_kormanyhadsereg_szerint_bevettek_KeletGutat","timestamp":"2018. április. 15. 08:55","title":"A szír kormányhadsereg szerint bevették Kelet-Gútát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"214240ed-004a-42e7-94d7-f42fe7fbcd0b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Március elején az M3-ason tűnt fel egy hasonló \"versenyző\".","shortLead":"Március elején az M3-ason tűnt fel egy hasonló \"versenyző\".","id":"20180416_kezmuves_rendszam_alsoors","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=214240ed-004a-42e7-94d7-f42fe7fbcd0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e6add3d-9de0-4775-99fe-442b650f2f90","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180416_kezmuves_rendszam_alsoors","timestamp":"2018. április. 16. 12:19","title":"Ez a kézműves rendszám nem kerülhette el a rendőrök figyelmét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4aa9a928-3a84-471a-bed1-26df27dba535","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormánypárti sajtó pedig bőszen bólogat, vagy úgy tesz, mintha mi sem történt volna. ","shortLead":"A kormánypárti sajtó pedig bőszen bólogat, vagy úgy tesz, mintha mi sem történt volna. ","id":"20180415_Meglepetes_Sorost_latja_a_szombati_tuntetes_mogott_a_kormany","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4aa9a928-3a84-471a-bed1-26df27dba535&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"081aabfe-7a36-41ea-bd90-38e7707f9f81","keywords":null,"link":"/itthon/20180415_Meglepetes_Sorost_latja_a_szombati_tuntetes_mogott_a_kormany","timestamp":"2018. április. 15. 08:43","title":"Meglepetés! Sorost látja a szombati tüntetés mögött a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc01cf2c-4334-4502-88b1-69a4b374dc53","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már most húszezren érdeklődnek iránta.","shortLead":"Már most húszezren érdeklődnek iránta.","id":"20180415_Meghirdettek_az_ujabb_ellenzeki_tuntetest","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dc01cf2c-4334-4502-88b1-69a4b374dc53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5643ab69-2eb0-4e0a-8a7c-4fe9038f3035","keywords":null,"link":"/itthon/20180415_Meghirdettek_az_ujabb_ellenzeki_tuntetest","timestamp":"2018. április. 15. 09:23","title":"Meghirdették az újabb ellenzéki tüntetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2805c6f-fdca-4b5f-b8f0-399068e919c0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A busz üvegei közé befolyt a víz, és úgy tűnik, ez csak az utasnak tűnik fel.","shortLead":"A busz üvegei közé befolyt a víz, és úgy tűnik, ez csak az utasnak tűnik fel.","id":"20180415_volanbusz_ablak_viz_video","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f2805c6f-fdca-4b5f-b8f0-399068e919c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6575d28e-a93d-4550-b3e7-71eb4b6cd7db","keywords":null,"link":"/cegauto/20180415_volanbusz_ablak_viz_video","timestamp":"2018. április. 15. 16:21","title":"Világszenzáció a Volánbusznál: lassan akvárium is lehetne a busz ablaka – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3dc8558d-6d7a-4474-af06-99e860e99895","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20180414_Lukacsi_Katalin_az_egyik_szonok_utoljara_egy_bekemeneten_vett_reszt_ekkora_tuntetesen","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3dc8558d-6d7a-4474-af06-99e860e99895&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8ed4d65-aabc-4f0e-9858-6f73cf6cd259","keywords":null,"link":"/itthon/20180414_Lukacsi_Katalin_az_egyik_szonok_utoljara_egy_bekemeneten_vett_reszt_ekkora_tuntetesen","timestamp":"2018. április. 14. 18:49","title":"Lukácsi Katalin, az egyik szónok utoljára egy békemeneten vett részt ekkora tüntetésen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]