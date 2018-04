Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b2b05ead-3acc-4ec7-ab76-bf1c82bfe3e3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hiába jó telefon a Google Pixel és nagytestvére, a Pixel XL, hiába jó a kamerájuk, a napjaik most már tényleg meg vannak számlálva.","shortLead":"Hiába jó telefon a Google Pixel és nagytestvére, a Pixel XL, hiába jó a kamerájuk, a napjaik most már tényleg meg...","id":"20180415_pixel_telefonok_ertekesitesenek_megszuntetese","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b2b05ead-3acc-4ec7-ab76-bf1c82bfe3e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7898c239-de6b-4fe7-92c8-a48991a206d0","keywords":null,"link":"/tudomany/20180415_pixel_telefonok_ertekesitesenek_megszuntetese","timestamp":"2018. április. 15. 10:14","title":"R.I.P.: lemondott a Google a Pixel telefonról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b6704ae-792f-4dcc-8f3f-d12e81aa54e4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lázár János, Kunhalmi Ágnes, Hiller István és Kocsis Máté például már biztosan nyert.","shortLead":"Lázár János, Kunhalmi Ágnes, Hiller István és Kocsis Máté például már biztosan nyert.","id":"20180414_Valasztas_ittott_mar_100_szazalekos_a_feldolgozottsag","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7b6704ae-792f-4dcc-8f3f-d12e81aa54e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63d3aa4e-e1f9-4bf8-89d9-da1ce3a9d1be","keywords":null,"link":"/itthon/20180414_Valasztas_ittott_mar_100_szazalekos_a_feldolgozottsag","timestamp":"2018. április. 14. 16:34","title":"Választás: itt-ott már 100 százalékos a feldolgozottság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcfccb10-6c7b-42a2-9f47-75006558fcd0","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"\"Derűs és harmonikus\" közösségi teret akarnak létrehozni a 392 millió felhasználóval rendelkező Weibo üzemeltetői. Az erőszakos tartalmak mellett tiltólistára tették a melegeket is.","shortLead":"\"Derűs és harmonikus\" közösségi teret akarnak létrehozni a 392 millió felhasználóval rendelkező Weibo üzemeltetői...","id":"20180414_Letiltja_a_kinai_Facebook_a_meleg_tartalmakat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bcfccb10-6c7b-42a2-9f47-75006558fcd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c60af6d-4e8e-4b4c-b73a-f7bd8c52beb8","keywords":null,"link":"/tudomany/20180414_Letiltja_a_kinai_Facebook_a_meleg_tartalmakat","timestamp":"2018. április. 14. 14:37","title":"Letiltja a kínai Facebook a meleg tartalmakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18f85f9a-08ce-4a83-9198-66d67edff232","c_author":"Hamvay Péter","category":"itthon","description":"Orbán nem megváltoztatni akarta a magyar társadalmat, hanem ismeri, kiszolgálja és a saját céljainak megfelelően felhasználja annak félelmeit és igényeit – mondja Tóth István György szociológus, a Tárki vezérigazgatója.","shortLead":"Orbán nem megváltoztatni akarta a magyar társadalmat, hanem ismeri, kiszolgálja és a saját céljainak megfelelően...","id":"201815__toth_istvan_gyorgyinterju__magyar_ertekrend__apakomplexus","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=18f85f9a-08ce-4a83-9198-66d67edff232&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71623db2-4ee2-4e71-a52a-0f9d6cd09637","keywords":null,"link":"/itthon/201815__toth_istvan_gyorgyinterju__magyar_ertekrend__apakomplexus","timestamp":"2018. április. 14. 10:00","title":"Apakomplexus: Mivel fűzte meg Orbán a magyar társadalmat?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb71522f-3f02-4e0c-b48d-c7b14e791f10","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az LMP az erőszak minden formájával szemben a zéró tolerancia elvét vallja- írja a párt sajtóosztálya.","shortLead":"Az LMP az erőszak minden formájával szemben a zéró tolerancia elvét vallja- írja a párt sajtóosztálya.","id":"20180414_LMP_Fegyelmi_eljaras_indul_Sallai_R_Benedekkel_szemben","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bb71522f-3f02-4e0c-b48d-c7b14e791f10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39662163-3d04-4591-b67b-118ce650bce7","keywords":null,"link":"/itthon/20180414_LMP_Fegyelmi_eljaras_indul_Sallai_R_Benedekkel_szemben","timestamp":"2018. április. 14. 14:17","title":"LMP: Fegyelmi eljárás indul Sallai R. Benedekkel szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84a437f2-0619-434a-b66c-6ef11fe85781","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Minden idők legnagyobbnak tűnő ellenzéki megmozdulása zajlik a fővárosban, erről a kormányoldali média kevéssé vesz tudomást.","shortLead":"Minden idők legnagyobbnak tűnő ellenzéki megmozdulása zajlik a fővárosban, erről a kormányoldali média kevéssé vesz...","id":"20180414_tuntetes_Origo_hirado_szombat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=84a437f2-0619-434a-b66c-6ef11fe85781&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b01fdea-5f3b-4acc-a6e7-899b66aa1291","keywords":null,"link":"/itthon/20180414_tuntetes_Origo_hirado_szombat","timestamp":"2018. április. 14. 19:40","title":"Így (nem) számol be a tüntetésről az Origo és a közmédia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"695ef406-a187-403d-a003-5407a410b8c5","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy mozgalom nem fogadja el, hogy 2019 márciusában kilépnek az ismeretlenbe. Sir Patrick Stewart is támogatja a kezdeményezésüket.","shortLead":"Egy mozgalom nem fogadja el, hogy 2019 márciusában kilépnek az ismeretlenbe. Sir Patrick Stewart is támogatja...","id":"20180415_A_britek_tobbsege_ujra_szavazna_a_Brexitrol","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=695ef406-a187-403d-a003-5407a410b8c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29144859-8661-410a-ac6f-18fa1f551260","keywords":null,"link":"/vilag/20180415_A_britek_tobbsege_ujra_szavazna_a_Brexitrol","timestamp":"2018. április. 15. 12:59","title":"A britek többsége újra szavazna a Brexitről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5964a1c-c0af-4f56-b834-f98a02bd3c8a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"133 mandátuma lesz a Fidesznek tisztán, jól jön majd a német nemzetiségi listán bekerült fideszes képviselő támogatása. Egyéni körzetben nem fordult az eredmény. 3 százalék fölött a Momentum.","shortLead":"133 mandátuma lesz a Fidesznek tisztán, jól jön majd a német nemzetiségi listán bekerült fideszes képviselő támogatása...","id":"20180415_Egy_mandatum_atcsuszott_a_Fidesztol_a_Jobbikhoz_de_igy_is_stabil_a_ketharmad__ilyen_lesz_Orszaggyules","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c5964a1c-c0af-4f56-b834-f98a02bd3c8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf0f37b2-9858-4775-b5ac-b20d39b1a42c","keywords":null,"link":"/itthon/20180415_Egy_mandatum_atcsuszott_a_Fidesztol_a_Jobbikhoz_de_igy_is_stabil_a_ketharmad__ilyen_lesz_Orszaggyules","timestamp":"2018. április. 15. 10:00","title":"Egy mandátum átcsúszott a Fidesztől a Jobbikhoz, épp megvan a kétharmad - ilyen lesz az Országgyűlés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]