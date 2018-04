Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ffd670a2-c718-4ae7-9231-334dc7c1038b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Tavaly áprilisban – miután az Aszad szíriai elnökhöz hű hadsereg vegyi fegyvert vetett be a fegyveres ellenzék kezén lévő területek ellen – az USA légicsapásokat hajtott végre Szíria ellen, s állítólag megsemmisítette a légierő negyedét. Abból a támadásból a jelek szerint nem tanult Aszad, s elemzők szerint kicsi az esély, hogy a mostani megtorló akció után változna Damaszkusz politikája.","shortLead":"Tavaly áprilisban – miután az Aszad szíriai elnökhöz hű hadsereg vegyi fegyvert vetett be a fegyveres ellenzék kezén...","id":"20180414_Mi_valtozik_a_sziriai_legicsapasok_utan","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ffd670a2-c718-4ae7-9231-334dc7c1038b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c170ca4-5249-4776-914f-bb237985634e","keywords":null,"link":"/vilag/20180414_Mi_valtozik_a_sziriai_legicsapasok_utan","timestamp":"2018. április. 14. 11:48","title":"Mi változik a szíriai légicsapások után?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68c0b742-3dc2-4475-80bd-03d260a9695b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az egyik expartnere fenyegette meg, hogy nyilvánosságra hozza a státuszát, így inkább ő maga állt elő a diagnózissal az Instagramon.","shortLead":"Az egyik expartnere fenyegette meg, hogy nyilvánosságra hozza a státuszát, így inkább ő maga állt elő a diagnózissal...","id":"20180416_Eljott_az_ideje_hogy_Conchita_Wurst_bevallja_HIVpozitiv","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=68c0b742-3dc2-4475-80bd-03d260a9695b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5079cca-54ad-4e8a-b3ce-1618fcbe9a03","keywords":null,"link":"/elet/20180416_Eljott_az_ideje_hogy_Conchita_Wurst_bevallja_HIVpozitiv","timestamp":"2018. április. 16. 09:06","title":"Eljött az ideje, hogy Conchita Wurst bevallja: HIV-pozitív","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c248f61-6ea6-48e4-9b5a-ccb12a51a531","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Néhány körzet az utolsó pillanatig billegett ugyan a nagyon kicsi szavazatkülönbség miatt, ám végül sehol sem fordult meg a sorrend, miután a külföldről érkező és az átjelentkezőktől kapott szavazatokat is összesítette a Nemzeti Választási Bizottság. ","shortLead":"Néhány körzet az utolsó pillanatig billegett ugyan a nagyon kicsi szavazatkülönbség miatt, ám végül sehol sem fordult...","id":"20180414_Biztos_a_Fidesz_ketharmada_a_billego_valasztokorzetek_eredmenye_nem_valtozott","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1c248f61-6ea6-48e4-9b5a-ccb12a51a531&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ff7c9f9-b4a2-4139-b650-0f3d3211170c","keywords":null,"link":"/itthon/20180414_Biztos_a_Fidesz_ketharmada_a_billego_valasztokorzetek_eredmenye_nem_valtozott","timestamp":"2018. április. 14. 23:14","title":"Biztos a Fidesz kétharmada, a billegő választókörzetek eredménye nem változott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c892c03-4167-4828-86e3-f9f31acc1a5c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A külföldi sofőrökkel szemben a Záhonyi Rendőrkapitányságon egyedi azonosító jellel visszaélés bűntettének megalapozott gyanúja miatt indítottak büntetőeljárást.","shortLead":"A külföldi sofőrökkel szemben a Záhonyi Rendőrkapitányságon egyedi azonosító jellel visszaélés bűntettének megalapozott...","id":"20180416_lopott_auto_zahony_terepjaro","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2c892c03-4167-4828-86e3-f9f31acc1a5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43e628dc-c853-4225-a657-579fdac6da60","keywords":null,"link":"/cegauto/20180416_lopott_auto_zahony_terepjaro","timestamp":"2018. április. 16. 00:21","title":"Ritka nagy fogás Záhonynál: 5 lopott terepjáró bukott le a határon – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23bf23b4-5c00-4ab6-b3f6-20c27bec3170","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Több orvosi egyetem medikusai is részt vesznek a Teddy Maci programban, amely legfőbb célja a kisgyerekek félelmének csökkentése az orvosokkal, orvosi eszközökkel szemben, illetve figyelmük felkeltése az egészségtudatos életmódra.","shortLead":"Több orvosi egyetem medikusai is részt vesznek a Teddy Maci programban, amely legfőbb célja a kisgyerekek félelmének...","id":"20180416_Valahol_itt_kezdodik_az_orvoshiany_megszuntetese","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=23bf23b4-5c00-4ab6-b3f6-20c27bec3170&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d57762c-97a6-4949-a664-04a969210549","keywords":null,"link":"/elet/20180416_Valahol_itt_kezdodik_az_orvoshiany_megszuntetese","timestamp":"2018. április. 16. 08:02","title":"Valahol itt kezdődik az orvoshiány megszüntetése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ffef3c1-4593-4365-8ccd-1d88552235a2","c_author":"bankmonitor.hu","category":"gazdasag","description":"Élénk az érdeklődés a lakáshitelek iránt, de érdemes alaposan megfontolni a döntést.","shortLead":"Élénk az érdeklődés a lakáshitelek iránt, de érdemes alaposan megfontolni a döntést.","id":"20180416_Nem_akarja_megegetni_magat_egy_lakashitellel_Mutatjuk_a_megoldasokat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4ffef3c1-4593-4365-8ccd-1d88552235a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51dcc939-144e-4168-8e90-80feec91a51c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180416_Nem_akarja_megegetni_magat_egy_lakashitellel_Mutatjuk_a_megoldasokat","timestamp":"2018. április. 16. 07:45","title":"Nem akarja megégetni magát egy lakáshitellel? Mutatjuk a megoldásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fae5658-ee4b-49f6-8be0-b46b07190e22","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Második világháborús, ritka náci tengeralattjáró roncsát találták Dánia vizeiben, a Skagerrak tengerszorosban. A roncs 123 méter mélyen van, immár több mint hét évtizede.","shortLead":"Második világháborús, ritka náci tengeralattjáró roncsát találták Dánia vizeiben, a Skagerrak tengerszorosban. A roncs...","id":"20180416_u3523_xxi_tipusu_tengeralattjaro_elsullyedt_nemetorszag_naci_hajo","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4fae5658-ee4b-49f6-8be0-b46b07190e22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15ecc873-ba20-4fea-ab5a-1d7772641bf2","keywords":null,"link":"/tudomany/20180416_u3523_xxi_tipusu_tengeralattjaro_elsullyedt_nemetorszag_naci_hajo","timestamp":"2018. április. 16. 06:03","title":"73 év után megtalálták a ritka náci tengeralattjárót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84a437f2-0619-434a-b66c-6ef11fe85781","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20180414_Mutatjuk_a_tomeget_az_Operanal__video","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=84a437f2-0619-434a-b66c-6ef11fe85781&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b470243-d114-4da2-ac03-7e7d78fabfb8","keywords":null,"link":"/itthon/20180414_Mutatjuk_a_tomeget_az_Operanal__video","timestamp":"2018. április. 14. 18:06","title":"Mutatjuk a tömeget az Operánál – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]